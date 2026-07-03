Pia Lohikoski: Puolustusvoimien on otettava aktiivinen rooli naisvihan ja häirinnän kitkemisessä
6.7.2026 10:42:02 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Heinäkuun saapumiserä aloittaa tänään varusmiespalveluksensa, ja samalla käyttöön otetaan päivitetty palvelusohjesääntö, jossa luvataan kitkeä häirintää ja edistää tasa-arvoa. Kansanedustaja Pia Lohikosken mukaan hyvien tavoitteiden on näyttävä myös varuskuntien arjessa.
– Kun kaksi viidestä naisesta kertoo kokeneensa palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua, ja julkisuuteen nousee tapauksia, joissa palvelustaan suorittavista naisista jopa levitetään deepfake-alastonkuvia, kyse ei ole erilaisista huumorikäsityksistä. Kyse on vakavasta asenneongelmasta, johon Puolustusvoimien on puututtava määrätietoisesti, Lohikoski sanoo.
Tutkimusten mukaan peräti joka neljäs alle 35-vuotias suomalaismies ajattelee, että nainen voi ansaita häneen kohdistuvan väkivallan. Puolustusvoimilla on kuitenkin lakiin perustuva ja ankara velvollisuus taata jokaiselle palvelusturvallisuus.
– Jos jossain, niin juuri armeijassa olisi ainutlaatuinen mahdollisuus nuorten miesten asenne- ja tasa-arvokasvatukseen. Puolustusvoimat tavoittaa ikäluokan miehet laajemmin kuin mikään muu instituutio, Lohikoski sanoo.
– On hyvä, että Puolustusvoimat korostaa uudessa palvelusohjesäännössään tasa-arvoa ja häirinnän nollatoleranssia. Seuraava askel on varmistaa, etteivät tavoitteet jää vain paperille.
– Tasa-arvovaltuutetun ehdottamat häirintäyhdyshenkilöt tulee nimetä jokaiseen perusyksikköön. Lisäksi Puolustusvoimien on arvioitava avoimesti, miten uusi palvelusohjesääntö vaikuttaa häirintäkokemuksiin, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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