Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Puolustusvoimien on otettava aktiivinen rooli naisvihan ja häirinnän kitkemisessä

6.7.2026 10:42:02 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Heinäkuun saapumiserä aloittaa tänään varusmiespalveluksensa, ja samalla käyttöön otetaan päivitetty palvelusohjesääntö, jossa luvataan kitkeä häirintää ja edistää tasa-arvoa. Kansanedustaja Pia Lohikosken mukaan hyvien tavoitteiden on näyttävä myös varuskuntien arjessa.

Kuva: Outi Neuvonen

– Kun kaksi viidestä naisesta kertoo kokeneensa palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua, ja julkisuuteen nousee tapauksia, joissa palvelustaan suorittavista naisista jopa levitetään deepfake-alastonkuvia, kyse ei ole erilaisista huumorikäsityksistä. Kyse on vakavasta asenneongelmasta, johon Puolustusvoimien on puututtava määrätietoisesti, Lohikoski sanoo.

Tutkimusten mukaan peräti joka neljäs alle 35-vuotias suomalaismies ajattelee, että nainen voi ansaita häneen kohdistuvan väkivallan. Puolustusvoimilla on kuitenkin lakiin perustuva ja ankara velvollisuus taata jokaiselle palvelusturvallisuus.

–  Jos jossain, niin juuri armeijassa olisi ainutlaatuinen mahdollisuus nuorten miesten asenne- ja tasa-arvokasvatukseen. Puolustusvoimat tavoittaa ikäluokan miehet laajemmin kuin mikään muu instituutio, Lohikoski sanoo.

– On hyvä, että Puolustusvoimat korostaa uudessa palvelusohjesäännössään tasa-arvoa ja häirinnän nollatoleranssia. Seuraava askel on varmistaa, etteivät tavoitteet jää vain paperille.

 – Tasa-arvovaltuutetun ehdottamat häirintäyhdyshenkilöt tulee nimetä jokaiseen perusyksikköön. Lisäksi Puolustusvoimien on arvioitava avoimesti, miten uusi palvelusohjesääntö vaikuttaa häirintäkokemuksiin, Lohikoski sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye