Pia Lohikoski: Puolustusvoimien on otettava aktiivinen rooli naisvihan ja häirinnän kitkemisessä

Jessi Jokelainen: Meillä on paljon keinoja puuttua tekoälyn tuomaan työn murrokseen 26.6.2026 12:41:45 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustajan Jessi Jokelaisen mukaan tekoälyn ei tarvitse tuhota yhteiskuntamme tulevaisuutta ja suuntaa. Jokelainen julkaisi ratkaisuja tekoälymurrokseen keväällä. Nyt hän kommentoi valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen haastattelua Hesarissa.