Aurinkoa vanhempi: tähtitieteilijät ovat löytäneet uusia vihjeitä 3I/ATLAS-komeetan alkuperästä
6.7.2026 12:33:00 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Tähtienvälisen 3I/ATLAS-komeetan koostumuksesta on tehty tarkkoja havaintoja Euroopan eteläisen observatorion Very Large Telescope -teleskoopilla (ESO:n VLT). Tulokset valottavat komeetan muodostumishistoriaa uudella tavalla ja viittaavat siihen, että se saattaa olla paljon Aurinkoa vanhempi.
Tähtienväliset komeetat ovat jäisiä kappaleita, jotka ovat muodostuneet jonkin muun tähden kuin Auringon ympärillä. Toisinaan niitä kulkeutuu myös omaan aurinkokuntaamme.
Viime vuonna löydetty 3I/ATLAS on kolmas havaittu tähtienvälinen kohde 1I/ʻOumuamuan ja 2I/Borisovin jälkeen. Se löydettiin, kun se oli lähestymässä Aurinkoa.
Kahden ensimmäisen tähtienvälisen kohteen koostumuksen mittaaminen oli vaikeaa. Ensimmäisen kohdalla tähtitieteilijät eivät havainneet kaasua, ja toinen oli liian himmeä.
3I/ATLAS oli kuitenkin otollisempi tutkimuskohde. Sen kirkkauden ansiosta tutkijat pystyivät mittaamaan komeetan isotooppisuhteita eli saman alkuaineen eri muotojen suhteellisia määriä.
Alkuaineiden suhteiden tiedetään paljastavan vihjeitä komeetan alkuperästä, sillä ne reagoivat hyvin herkästi muodostumisympäristön fysikaalisiin olosuhteisiin. Ne eivät myöskään juuri muutu komeetan vaeltaessa avaruudessa.
Edinburghin yliopistossa työskentelevän tähtitieteilijä Cyrielle Opitomin johtaman monikansallisen tutkimusryhmän havainnot viittaavat kokonaisuutena siihen, että komeetta on todennäköisesti muodostunut vanhan, matalan metallipitoisuuden tähden ulkoalueilla.
Matalan metallipitoisuuden tähdessä on koostumuksessaan vain vähän heliumia raskaampia alkuaineita. Siksi sen uskotaan muodostuneen aikana, jolloin maailmankaikkeus oli paljon nuorempi ja kemiallisesti köyhempi kuin nykyään.
Tutkimusryhmä epäilee, että 3I/ATLAS on siten peräisin tähdestä, joka on huomattavasti Aurinkoamme vanhempi.
– 3I/ATLAS on todella jännittävä mahdollisuus toisen planeettakunnan koostumuksen tutkimiseen. Tällainen järjestelmä muodostui kauan ennen kuin Aurinkomme ja aurinkokuntamme olivat edes olemassa, sanoo yksi tutkimuksen kirjoittajista, Helsingin yliopiston tutkija Rosemary Dorsey.
Eri tutkimusryhmien tuloksetAvautuu uuteen välilehteen viittaavat siihen, että 3I/ATLAS on yli kaksi kertaa Auringon ikäinen.
Tutkimusryhmän tulokset julkaistiin lehdessä Nature Astronomy.
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Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Rosemary DorseyTutkijatohtoriHelsingin yliopistorosemary.dorsey@helsinki.fi
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