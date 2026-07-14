Aviador Kustannus

Ennakkotiedote: Hannu Ignatiuksen tietokirja kokoaa yhteen kansan muistot Topi Sorsakoskesta – julkistustilaisuus Ähtärissä la 15.8.

15.7.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Kansi: Jari Mattila
Kansi: Jari Mattila

Hannu Ignatiuksen tietokirja On muisto vain – kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Ähtäriläissyntyisen Pekka Tammilehdon eli suomalaisten paremmin tunteman Topi Sorsakosken kuolemasta tulee elokuussa 2026 kuluneeksi 15 vuotta.
Supersuositun Agents-yhtyeen solistina 80-luvun puolivälissä parhaiten tunnetuksi tullut Topi jatkoi uraansa 90-luvun alkupuolelta lähtien soolouralle esiintyen eri kokoonpanojen solistina ja nautti suurta suosiota tanssikansan keskuudessa.

Uransa pari viimeistä vuosikymmentä, vuodesta 1993 vuoteen 2011 Kulkukoirat-yhtyeen kanssa keikkailleen ja levyttäneen artistin hieman resuinen kulkurityylinen olemus, olavivirtamainen ääni ja ystävällinen kansanmiehen luonne menivät suoraan suomalaisten sydämiin.

Tamperelainen Hannu Ignatius (s. 1964) on koonnut suomalaisten muistot On muisto vain – kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa -kirjaksi. Aiemmin häneltä ovat ilmestyneet kohtaamisista Tapio Rautavaaran kanssa kertova Tapsa – koko kansan reissumies (2020) ja Olavi Virtaan liittyviä muistoja kokoava Muistojen Virta (2022).

Kirjan julkistustilaisuus la 15.8.2026

Kirjan ilmestymistä juhlistetaan Saunaravintola Kiulussa (Karhunkierros 167, Ähtäri) lauantaina 15.8. klo 15–17. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Ohjelmassa kirjailijahaastattelu ja poimintoja kirjaan lähetetyistä muistoista, lisäksi kirjamyyntiä sekä Topin tyyliin pullakahvit. Tilaisuutta säestää Topi Sorsakosken musiikilla ähtäriläinen Free Shake -yhtye.

IGNATIUS, HANNU : On muisto vain – kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa
250 sivua
ISBN 9789523815155
Ilmestymisaika: Elokuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

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Kuvat

Kansi: Jari Mattila
Kansi: Jari Mattila
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Hannu Ignatiuksen kuva © Ari Haimi
Hannu Ignatiuksen kuva © Ari Haimi
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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