Lapin elinvoimakeskus kunnostaa Tengeliönjokea ja sen sivujokia

Tengeliönjoen ja sen sivujoissa Ajankijoessa, Pahtajoessa, Torasjoessa, Lumiojoessa, Merijoessa ja Harjusojassa tehdään tänä ja ensi kesänä koskialueiden täydennyskunnostuksia. Täydennyskunnostuksissa muun muassa vahvistetaan luonnollisia kynnysrakenteita rannoille jätetyillä kivillä, luodaan tasamataliin uomiin virtaus- ja syvyysvaihtelua, lisätään puuta suojapaikoiksi sekä kutusoraistetaan sopivia koskialueita virtakutuisten kalojen lisääntymisalueiksi. Kunnostustoimenpiteet sisältävät myös velvoitekunnostuksissa purkamatta jätettyjen suisteiden ja kivivallien purkutöitä.

Työt aloitetaan Tengeliön pääuomasta. Pellon kunnassa sijaitsevaa Ajankijokea lukuun ottamatta kaikki kunnostettavat kohteet sijaitsevat Ylitornion kunnan alueella. Kulku kunnostettaville alueille tapahtuu jo olemassa olevia tieaukkoja, kuten metsäauto- ja talviteitä tai hakkuukoneen uria käyttäen. Ennen kunnostustoimenpiteitä kaikille kunnostettaville alueille ja kunnostuksissa käytettäville konekaluston siirtymäreiteille on haettu lupa maa- ja vesialueiden omistajilta.

Kunnostusten seurauksena koskipinta-ala kasvaa ja koskialueet paranevat eri vesieliöiden elinympäristönä. Kunnostuksen jälkeen koskialueiden vedenpidätyskyky paranee, jolloin ne pysyvät paremmin vesitettyinä ja vesieliöstölle soveltuvina myös alivesikausina. Kunnostuksilla ei ole vaikutuksia vesistöjen vedenkorkeuksiin eivätkä ne aiheuta maaston vettymistä, vaan vaikutukset rajoittuvat jokiuomaan.

Uiton loputtua kunnostettiin vain vaaraa aiheuttavat rakenteet

Tengeliönjoen vesistöissä velvoitekunnostusten suunnitelmat laadittiin 1970-luvun loppupuolella ja kunnostustoimet suoritettiin 1980-luvun alussa. Tuolloin velvoitetöinä oli pääsääntöisesti vain haittaa ja vaaraa aiheuttavien rakenteiden purkaminen. Varsinaisia koskialueiden kunnostuksia ei suoritettu. Puutteellisesti tehtyjä kunnostuksia on täydennetty ns. kalataloudellisina kunnostuksina myöhemmin 2000-luvulla.

Tengeliönjoen sivujokien osalta velvoitekunnostukset ovat käsittäneet vain uittorakenteiden, kuten uittopatojen purkamisen ja joidenkin suisteiden osittaisen avaamisen. Valtaosa suisteista ja rantojen kivivalleista on purkamatta ja varsinaisia koskikunnostuksia ei ole suoritettu. Tengeliönjoen pääuomassa olevat rakenteet, kuten suisteet, on pääosin purettu ja niissä ollut kivimateriaali on palautettu uomaan. Varsinaista nykyisen kaltaista kalataloudellista kunnostusta ei kuitenkaan ole suoritettu. Myös osa entisten suisteiden takaisista alueista on vesitetty vajaasti.

TRIWA LIFE -hankkeella parannetaan vesistöjen moiomuotoisuutta

TRIWA LIFE (The Torne River International Watershed LIFE) Torniojoen on vesistöalueen kunnostushanke, jossa kunnostetaan ihmisen muokkaamia joki- ja puroympäristöjä lähemmäs luonnontilaa sekä Suomen että Ruotsin puolella. TRIWA LIFE edistää EU:n vesipuitedirektiivin tavoitetta saavuttaa vähintään hyvä ekologinen tila vesistöissä ja parantaa Natura 2000 -direktiivilajien ja elinympäristöjen suojelun tilaa.

Hankkeen toimenpiteenä kunnostetaan muun muassa puun uittoa varten perattuja vesistöjä ja ojitettuja soita ja poistetaan vaellusesteitä vesistöistä. Lisäksi vaihdetaan tai muotoillaan uomaa noin 400 tierummun kohdalla, jotka ovat kalojen ja muun vesieliöstön vaellusesteenä. Näillä toimenpiteillä vapautuu yhteensä yli 3000 kilometriä vaellusreittejä kaloille sekä muille vesieliöstölle.