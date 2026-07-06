Kuurilantie poikki Valkeakoskella siltatyön vuoksi 20.–22.7.2026
7.7.2026 13:45:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Valkeakosken Munteessa maantien 2846 (Kuurilantie) alittavan putkisillan. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 20.–22.7. välisenä aikana.
Oikolan silta on vuonna 1971 rakennettu, erittäin huonokuntoinen teräsputkisilta, joka on rakenteellisen käyttöikänsä päässä. Putki korvataan uudella vastaavalla.
Tie on sillan kohdalla suljettuna maanantaina 20.7. klo 08.00 – keskiviikkona 22.7. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Kuurilantiellä, noin 3 km Uittamontien liittymästä etelään.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Tarttilan ja Kuurilan välillä on kiertoreitti Iittalan kautta, Uittamontie (Mt 303) - Hämeenlinnantie (Mt 130) - Iittalantie (Mt 2853) - Kuurilantie (Mt 2846).
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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