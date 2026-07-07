Helsingin Kaupunkitilat Oy ja Starship Technologies pilotoivat kuljetusrobottien langatonta latausta Helsingin keskustassa
7.7.2026 13:00:00 EEST | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Langaton latauspilotti käynnistyy heinäkuussa 2026 Hakaniementorin kulmassa. Urban Mobile Robotics -hankkeeseen kuuluvan projektin takana ovat maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä Starship Technologies, Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin Kaupunkitilat Oy.
Forum Virium Helsingin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Urban Mobile Robotics -hankkeen päätavoitteena on synnyttää pääkaupunkiseudulle kaupunkirobotiikan keskittymä. Hanke tuo yhteen yrityksiä ja kaupungin toimijoita testaamaan uusia robotiikkaratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä. Hanke jatkuu 31.5.2027 asti, ja sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).
Latauspilotti käynnistyy heinäkuussa 2026 Hakaniementorilla. Hankkeessa pilotoidaan Starshipin kuljetusroboteilleen kehittämää langatonta latausasemaratkaisua. Kuljetusrobotit liikkuvat itsenäisesti latausasemille, lataavat akkunsa ilman ihmisen apua ja palaavat takaisin kuljetustehtäviin. Jokainen Starshipin robotin suorittama toimitus kuluttaa suunnilleen saman verran energiaa kuin vedenkeittimen kiehauttaminen – vain murto-osan siitä energiasta, jota perinteinen jakelukulkuneuvo tarvitsee.
“Tämä pilotti tutkii, kuinka kaupungit voivat tehostaa kaupunkitilan käyttöä autonomisten ratkaisujen yleistyessä ja nopeuttaa innovaatioita tarjoamalla yrityksille todellisia ympäristöjä uusien ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen”, sanoo Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Aleksis Pillai.
Starshipin Pohjoismaiden yhteiskuntasuhteista vastaava Eevi Heikkinen näkee langattoman latausverkoston seuraavana askeleena kohti tulevaisuuden multimodaalista kaupunkilogistiikkaa:
“Kaupunkilogistiikka on yksi kaupunkien tulevaisuuden tärkeistä kysymyksistä. Verkkokaupan, kotiinkuljetusten ja palveluiden kasvun myötä tavaravirrat lisääntyvät, mutta katutilaa ei voida kasvattaa rajattomasti. Ratkaisu on älykkäämpi ja tehokkaampi logistiikkamalli, jossa esimerkiksi robotit vastaavat tietyistä viimeisen kilometrin toimituksista. On hienoa päästä kokeilemaan Helsingissä tällaisia uusia älykaupungin ratkaisuja.”
Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer kommentoi hanketta osana keskustan kehitystä:
“Uusien kaupunkiliikenteen ja kaupankäynnin muotojen kehittyessä meitä kiinnostaa, miten ne liitetään mukaan kaupungin infrastruktuuriin avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös meidän vuokralaisillemme.”
Suomi on yksi maailman vilkkaimmista markkinoista autonomisessa jakelussa. Starshipin robotit ovat tehneet Suomessa jo yli 1,5 miljoonaa toimitusta ja kulkeneet 5 miljoonaa kilometriä 1000 robotin voimin.
Lisätietoja:
Starshipin puolesta:
Markus Hilden
Viestintätoimisto Manifesto
+358 44 363 9961
markus.hilden@manifesto.fi
Aleksis Pillai
Projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki
+358 41 315 2519
aleksis.pillai@forumvirium.fi
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Tietoja projektin toimijoista
Urban Mobile Robotics -hanke
Urban Mobile Robotics on Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Forum Virium Helsingin toteuttama hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, kilpailukykyä ja TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista tarjoamalla kehittämisalustoja, kokeiluympäristöjä, asiantuntijapalveluita ja uusia TKI-yhteistyömalleja. Hanke keskittyy nimensä mukaisesti kaupunkiympäristön mobiilirobotiikkaan.
Hankkeen päätavoitteena on synnyttää pääkaupunkiseudulle kaupunkirobotiikan keskittymä. Ideana on luoda toimintamalli, jossa yritykset voivat kehittää ja kokeilla uusia innovaatioita kaupungin todellisiin tarpeisiin aidoissa kaupunkiympäristöissä: tavoitteena on tuoda yhteen yritykset, kaupunki ja tutkimus robotiikan kehittämiseksi käytännön tasolla. Urban Mobile Robotics -hanke jatkuu 31.5.2027 asti, ja sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).
Starship Technologies
Starship Technologies perustettiin vuonna 2014, ja se on globaali markkinajohtaja autonomisessa viimeisen kilometrin (last-mile) toimituksessa. Starshipin laivastoon kuuluu yli 3 000 autonomista robottia. Euroopassa Starship toimii useilla markkinoilla, mukaan lukien Iso-Britannia, Saksa, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Viro ja Tšekki. Suomessa Starship tekee tällä hetkellä yhteistyötä Woltin ja S-ryhmän kanssa toimittaen tilauksia sadoille tuhansille kotitalouksille.
Forum Virium Helsinki
Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö. Se kehittää ja kokeilee uusia kaupunkiratkaisuja yhdessä yritysten, tutkimusorganisaatioiden, julkisen sektorin kumppaneiden ja asukkaiden kanssa, auttaen tekemään Helsingistä yhden maailman johtavista kaupunkiympäristöistä kaupunkien innovaatioille.
Kaupunkitilat Oy
Kaupunkitilat on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa useiden Helsingin merkittävimpien julkisten tilojen, torien, liikekortteleiden ja historiallisten kohteiden kehittämisestä, hallinnoinnista ja elävöittämisestä. Pitkäjänteisen placemaking-työn ja kaupunkikehityshankkeiden kautta yhtiö vahvistaa Helsingin keskustan elinvoimaa ja vetovoimaa.
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