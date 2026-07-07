Helsingin Kaupunkitilat Oy ja Starship Technologies pilotoivat kuljetusrobottien langatonta latausta Helsingin keskustassa

Urban Mobile Robotics -hanke

Urban Mobile Robotics on Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Forum Virium Helsingin toteuttama hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, kilpailukykyä ja TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista tarjoamalla kehittämisalustoja, kokeiluympäristöjä, asiantuntijapalveluita ja uusia TKI-yhteistyömalleja. Hanke keskittyy nimensä mukaisesti kaupunkiympäristön mobiilirobotiikkaan.

Hankkeen päätavoitteena on synnyttää pääkaupunkiseudulle kaupunkirobotiikan keskittymä. Ideana on luoda toimintamalli, jossa yritykset voivat kehittää ja kokeilla uusia innovaatioita kaupungin todellisiin tarpeisiin aidoissa kaupunkiympäristöissä: tavoitteena on tuoda yhteen yritykset, kaupunki ja tutkimus robotiikan kehittämiseksi käytännön tasolla. Urban Mobile Robotics -hanke jatkuu 31.5.2027 asti, ja sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Starship Technologies

Starship Technologies perustettiin vuonna 2014, ja se on globaali markkinajohtaja autonomisessa viimeisen kilometrin (last-mile) toimituksessa. Starshipin laivastoon kuuluu yli 3 000 autonomista robottia. Euroopassa Starship toimii useilla markkinoilla, mukaan lukien Iso-Britannia, Saksa, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Viro ja Tšekki. Suomessa Starship tekee tällä hetkellä yhteistyötä Woltin ja S-ryhmän kanssa toimittaen tilauksia sadoille tuhansille kotitalouksille.

Forum Virium Helsinki

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö. Se kehittää ja kokeilee uusia kaupunkiratkaisuja yhdessä yritysten, tutkimusorganisaatioiden, julkisen sektorin kumppaneiden ja asukkaiden kanssa, auttaen tekemään Helsingistä yhden maailman johtavista kaupunkiympäristöistä kaupunkien innovaatioille.

Kaupunkitilat Oy

Kaupunkitilat on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa useiden Helsingin merkittävimpien julkisten tilojen, torien, liikekortteleiden ja historiallisten kohteiden kehittämisestä, hallinnoinnista ja elävöittämisestä. Pitkäjänteisen placemaking-työn ja kaupunkikehityshankkeiden kautta yhtiö vahvistaa Helsingin keskustan elinvoimaa ja vetovoimaa.



