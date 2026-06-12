Skeittikesän suurin viikonloppu saapuu Helsinkiin – samalla hyvästellään legendaarinen Suvilahti DIY
7.7.2026 12:45:00 EEST | Red Bull Finland | Tiedote
Suomen skeittikesän odotetuin viikonloppu tuo Helsinkiin kolme toisistaan täysin poikkeavaa tapahtumaa 10.–12. heinäkuuta. VÄISTÄKÄÄ-viikonlopun aikana nähdään hyppyjä veden yli, parkkiskeittausta sekä vauhdikas alamäkikilpailu, kun lajin kotimaiset ja kansainväliset huiput kokoontuvat yhteen.
Suomalainen skeittikulttuuri kukoistaa ja voi hyvin. Viime vuonna VÄISTÄKÄÄ-viikonlopun tapahtumat keräsivät yhteensä jopa yli 8000 skeitistä kiinnostunutta katsojaa Helsinkiin. Se on konkreettinen osoitus kulttuurin vahvuudesta ja sen merkittävästä roolista osana Helsingin kaupunkikulttuuria.
Tänä vuonna odotettavissa on vieläkin isompi kävijäjoukko, sillä samalla hyvästellään yksi suomalaisen skeittauksen tärkeimmistä paikoista: yhteisön itse rakentama Suvilahti DIY -skeittiparkki, joka viettää viimeistä kesäänsä ennen alueen purkua syksyllä 2026.
Luvassa hyppyjä veden yli, parkkiskeittausta ja nopeuskilpailua
Viikonloppu käynnistyy perjantaina 10.7. Red Bull Off The Dock -sessiolla Eiranrannassa, jossa skeittaajat hyppäävät venelaiturilta veden yli kelluvalle alastulolle ja esittelevät huikeimpia temppuja. Merellinen kesätapahtuma takaa näyttäviä suorituksia, rohkeita temppuja ja väistämättä myös pulahduksia mereen. Yleisöä kuljettaa ja viihdyttää Café Carousellilta Eiranrantaan vesiteitse tasatunnein vievä PW/S Vispilä, josta halukkaat voivat myös seurata tapahtumaa.
Lauantaina 11.7. Suvilahden legendaarisella DIY-skeittiparkilla järjestettävä Södervik Mästare tarjoaa puolestaan taidokasta parkkiskeittausta ja best trick -haasteita. Samalla juhlistetaan skeittipaikan viimeistä kesää.
Talkoovoimin rakennettu Suvilahti DIY on kasvanut paikallisesta projektista yhdeksi maailman tunnetuimmista omaehtoisista skeittipaikoista sekä noussut tärkeäksi osaksi suomalaista skeittikulttuuria. Södervik Mästare jää käytännössä viimeiseksi suureksi tapahtumaksi, joka parkilla nähdään.
– Parkki on houkutellut skeittaajia ympäri maailmaa ja osa on jopa muuttanut Suomeen vain päästäkseen skeittaamaan Suvilahdessa. Mahtavaa päästä järjestämään legendaarinen tapahtuma vielä viimeisen kerran täällä. Jäämme jännittämään, mihin jatkossa siirrymme, kertoo Södervik Mästaren pääjärjestäjä ja Suvilahti DIY aktiivitoimija Joni Kiiskilä.
Viikonlopun päättää sunnuntaina 12.7. suurta suosiota saaneet Koffin vauhtikisat Sinebrychoffin puistossa. Vauhdikkaassa alamäkikilpailussa skeittaajat laskevat kilpaa puiston haastavaa mäkeä ja taistelevat nopeimman skeittaajan paikasta.
Samat skeittaajat osallistuvat pääosin kaikkiin kolmeen tapahtumaan, joten jokaisella on mahdollisuus näyttää omia vahvuuksiaan. Mukana nähdään myös kansainvälisiä huippuja, kuten Red Bull -urheilijat latvialainen Madars Apse ja espanjalainen Danny Leon.
VÄISTÄKÄÄ -viikonloppu
- Red Bull Off The Dock, perjantai 10.7. klo 16–20, Eiranranta
- Södervik Mästare, lauantai 11.7. klo 14:30 alkaen, Suvilahti DIY
- Koffin vauhtikisat, sunnuntai 12.7. klo 15 alkaen, Sinebrychoffin puisto
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Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
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Red Bull
Red Bull on vuonna 1987 perustettu itävaltalainen yritys, joka loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Yrityksen missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.
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