Oulun keskusta muuttuu jazzkyläksi
8.7.2026 08:15:00 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Oulun keskusta muuttuu jazzkyläksi, kun Elojazz leviää heinä-elokuun vaihteessa neljän päivän, yhdeksän tapahtumapaikan ja lähes 25 keikan festivaaliksi. Elojazzeilla kuullaan tänä vuonna runsaasti paitsi kotimaista jazzosaamista, myös kansainvälisesti merkittäviä artisteja, kuten legendaarinen Dirty Dozen Brass Band, trumpetisti Nicholas Payton sekä Oulu All Stars Big Bandin vieraaksi saapuva pasunisti Delfeayo Marsalis.
30.7. - 2.8. järjestettävä Elojazz Village on Euroopan kulttuuripääkaupungin juhlistus Jazz Suomi 100-juhlavuodelle.
Oulu henkii karnevaalitunnelmaa, kun neljän päivän aikana koetaan noin 25 keikkaa yhdeksällä eri tapahtumapaikalla. Elojazz Villagen ohjelmistossa kuullaan tänä vuonna runsaasti kotimaista jazzosaamista, myös kansainvälisesti merkittäviä artisteja, kuten Dirty Dozen Brass Band, trumpetisti Nicholas Payton sekä Oulu All Stars Big Bandin vieraaksi saapuva pasunisti Delfeayo Marsalis. Kotimaisia nimiä mukana ovat muun muassa UMO Helsinki Jazz Orchestra solistinaan ranskalais-amerikkalainen Cyrille Aimée, yli 40 vuotta toiminut suomalaisen rytmimusiikin klassikkokokoonpano Honey B & T-Bones sekä Mikko Innasen johtama suomalaisen jazzin eturivin tekijöistä koostuva Jazz Suomi 100 Nyt! -kokonaisuus, jonka riveissä kuullaan myös suomijazzin maineikkainta saksofonitaiteilijaa Eero Koivistoista.
Ilmaiskeikkoja kävelykadulla, jazz-aiheinen seminaari kirjastolla
Elojazz Villagen pääkonsertit järjestetään Oulun torinrantaan kesäkuussa avatussa Tarkastamossa. Ilmaiskonsertteja kuullaan useissa keskustan ravintoloissa sekä kävelykatu Rotuaarin lavalla. Toimittaja Matti Laapio luennoi yhdessä Eero Koivistoisen kanssa jazzin satavuotisesta historiasta Suomessa lauantaina 1. elokuuta Oulun keskustakirjasto Saaressa.
Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii jazzlaulaja ja säveltäjä Aili Ikonen. Festivaalin tuottaa Jazz-20 ry, ja tänä vuonna Elojazz toteutetaan yhteistuotantona Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumista vastaavan Oulun kulttuurisäätiön kanssa.
Oulu2026:n taiteellisina partnereina toimivat muusikot Jukka Eskola ja Timo Lassy, joiden perehtyneisyys New Orleansin jazzelämään näkyy vahvasti tämän vuoden ohjelmistossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Festivaalijohtaja Kari Kuivamäki, p. +358 40 508 03 02, kari.kuivamaki@elojazz.com
Tuottaja Teemu Sarkkinen, p. +358 40 532 13 79, teemu.sarkkinen@elojazz.com
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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