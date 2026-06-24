Oulun keskusta muuttuu jazzkyläksi

Oulu henkii karnevaalitunnelmaa, kun neljän päivän aikana koetaan noin 25 keikkaa yhdeksällä eri tapahtumapaikalla. Elojazz Villagen ohjelmistossa kuullaan tänä vuonna runsaasti kotimaista jazzosaamista, myös kansainvälisesti merkittäviä artisteja, kuten Dirty Dozen Brass Band, trumpetisti Nicholas Payton sekä Oulu All Stars Big Bandin vieraaksi saapuva pasunisti Delfeayo Marsalis. Kotimaisia nimiä mukana ovat muun muassa UMO Helsinki Jazz Orchestra solistinaan ranskalais-amerikkalainen Cyrille Aimée, yli 40 vuotta toiminut suomalaisen rytmimusiikin klassikkokokoonpano Honey B & T-Bones sekä Mikko Innasen johtama suomalaisen jazzin eturivin tekijöistä koostuva Jazz Suomi 100 Nyt! -kokonaisuus, jonka riveissä kuullaan myös suomijazzin maineikkainta saksofonitaiteilijaa Eero Koivistoista.

Ilmaiskeikkoja kävelykadulla, jazz-aiheinen seminaari kirjastolla

Elojazz Villagen pääkonsertit järjestetään Oulun torinrantaan kesäkuussa avatussa Tarkastamossa. Ilmaiskonsertteja kuullaan useissa keskustan ravintoloissa sekä kävelykatu Rotuaarin lavalla. Toimittaja Matti Laapio luennoi yhdessä Eero Koivistoisen kanssa jazzin satavuotisesta historiasta Suomessa lauantaina 1. elokuuta Oulun keskustakirjasto Saaressa.

Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii jazzlaulaja ja säveltäjä Aili Ikonen. Festivaalin tuottaa Jazz-20 ry, ja tänä vuonna Elojazz toteutetaan yhteistuotantona Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumista vastaavan Oulun kulttuurisäätiön kanssa.

Oulu2026:n taiteellisina partnereina toimivat muusikot Jukka Eskola ja Timo Lassy, joiden perehtyneisyys New Orleansin jazzelämään näkyy vahvasti tämän vuoden ohjelmistossa.