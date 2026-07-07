Yhä useampi haki alkuvuonna velkajärjestelyä – hakemusten määrä suurin sitten vuoden 1996
8.7.2026 08:00:39 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi selvästi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Käräjäoikeuksiin jätettiin tammi–kesäkuussa 490 hakemusta enemmän kuin vuotta aiemmin.
Vuoden 2026 tammi-kesäkuussa yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia jätettiin yhteensä 3 218. Tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Tuolloin hakemuksia jätettiin miltei 7 000. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen velkajärjestelyt-tilastosta.
Vastaavaan aikaan vuonna 2025 hakemusten määrä oli 2 728. Velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi siis 18 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Kahden vuoden takaiseen verrattuna hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa lähes 30 % enemmän.
”Velkajärjestelyhakemusten määrä näyttää seuraavan Suomen talouden tilannetta pienellä viiveellä. Taloudellisten ongelmien täytyy ensin kasautua riittävän suuriksi ennen kuin ne näkyvät velkajärjestelyhakemusten määrässä”, sanoo yliaktuaari Sami Fredriksson.
Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Tammi-kesäkuussa jätetyistä hakemuksista 49,4 % oli miesten ja 50,6 % naisten jättämiä.
Velkajärjestelyhakemusten määrä on kasvanut käytännössä viimeisen viidentoista vuoden ajan. Vuonna 2019 määrä laski tilapäisesti, mutta Fredrikssonin mukaan hakemusten väheneminen liittyi tuolloin osaltaan velkaneuvonnan siirtymiseen kunnilta valtiolle.
”Velkajärjestelyhakemusten pitkän aikavälin kehitys on ollut pääosin kasvavaa, ja nyt vauhti näyttää kiihtyneen. Kasvu näyttää liittyvän velkaantumisen ja ulosottoasioiden määrään, joskin viiveellä", Fredriksson toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Sami FredrikssonYliaktuaariPuh:029 551 2696sami.fredriksson@stat.fi
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