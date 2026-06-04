”Mitä mummompi, sen parempi” – Cailap seuraa tarkasti kauneudenhoidon trendejä

Kotimaisen Cailapin tämän hetken suosituimpia tuotteita ovat muun muassa satiininen hiusmyssy eli niin sanottu hiusbonnetti sekä erilaiset hiusten kiharruspatukat ja papiljotit. Suosion taustalla ei ole nostalgia ja kaipuu isoäitien aikoihin, vaan vanhojen keinojen kiistattomat hyödyt, jotka ovat nousseet uudestaan tietoisuuteen.

– Hiusmyssy toimii hellävaraisena suojana hiuksille yön aikana, tukee niiden hyvinvointia ja vähentää mekaanista kulumista. Kiharruspatukoilla ja papiljoteilla puolestaan on mahdollista luoda näyttäviä kiharoita ilman lämpökäsittelyä, kertoo Cailapin tuotepäällikkö Annina Niemi.

Bonnettn lisäksi ovat erilaiset hyvinvointirutiinit kuten gua sha -välineet olleet jo pitkään suosittuja. Uusimpina trendeinä ovat nousseet esiin lymfakiertoa tehostavat tuotteet, ja hiuskoruissa erityisen kysyttyjä ovat erilaiset hainhammas-hiusklipsit. Niiden suosiota ovat kasvattaneet sosiaalinen media sekä minimalistisen clean girl -estetiikan kaltaiset lifestyle-trendit.

– Kysyntää vauhdittavat kuluttajien kasvava kiinnostus ihon ja hiusten hyvinvointiin sekä sosiaalisen median kautta lisääntynyt tietoisuus tuotteiden ominaisuuksista ja niiden tarjoamista hyödyistä. Uskon, että hyvinvointirutiinit myös jatkavat kasvuaan, mikä näkyy niihin liittyvän tuotevalikoimien jatkuvana kehittymisenä, Niemi toteaa.

Trendit leviävät somessa ja toistuvat sykleissä

Kauneudenhoidon ja hyvinvoinnin trendit saattavat syntyä lähes yhdessä yössä, ja tärkeä levityskanava on sosiaalinen media.

– Seuraamme ja etsimme trendejä sosiaalisesta mediasta, mutta lähteitä ideoille ja ajatuksille on monia muitakin. Käytämme trendiseurantapalveluita, käymme alan messuilla, hyödynnämme pitkäaikaisia tavarantoimittajiamme sekä ylipäätään seuraamme tiiviisti markkinan kehitystä. Lisäksi yrityksemme pienen naisvaltaisen tiimin luonnollinen kiinnostus alan tuotteita kohtaan on iso etu, Niemi listaa.

– Historia osoittaa, että trendit etenevät aina sykleissä. Muoti-, kauneus- ja lifestyle-trendit kehittyvät jatkuvasti, ja monet nykypäivän suosituista tuotteista ovat saaneet inspiraationsa vuosikymmeniä vanhoista ideoista. Cailapin tuotteet ovat osa tätä luonnollista sykliä, sanoo Jennie Hörstedt, Cailapin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja.

Suomi ja Ruotsi kulkevat trendeissä yhtä matkaa

Aikaisemmin trendit tulivat Suomeen aina pari vuotta Ruotsia jäljessä, mutta ei enää: trendit ovat nopeutuneet ja kansainvälistyneet. Myös Ruotsissa Cailapin suosituimpia tuotteita ovat tällä hetkellä hiusmyssyt sekä kiharruspatukat ja papiljotit. Toinen tärkeä tuoteryhmä ovat matkatuotteet.

– Ihmiset haluavat tutkia, matkustaa ja kokea uusia asioita, ja käyttää mieluummin rahansa kokemuksiin kuin matkatavaroiden raahaamiseen. Siksi käytännölliset, tilaa säästävät matkatuotteet kuten täytettävät matkapullomme ovat jatkuvasti suosittuja. Yksi myydyimmistä on täytettävä hajuvesisumutin, jonka avulla voi ottaa mukaan oman suosikkituoksunsa, Hörstedt kertoo.

Ruotsissakin meikkiin on jo vuosien ajan vaikuttanut clean girl -estetiikka, mutta nyt värikkäät silmänrajauskynät, kirkkaat luomivärit ja leikkisämmät meikkityylit ovat nousussa.

Myös kauneudenhoito on kehittynyt korealaisten ihonhoitotrendien vaikutuksesta, ja monet kuluttajat noudattavat mielellään jopa kymmenen tai kahdentoista vaiheen rutiineja.

– Yksi nykypäivän trendisanoista on pitkäikäisyys: ihmiset haluavat huolehtia paremmin kehostaan, parantaa yleistä hyvinvointiaan ja pysyä terveinä mahdollisimman pitkään, Hörstedt tiivistää.

Lisätietoja:

Hanna Laurmaa, toimitusjohtaja, Cailap Oy, p. 044 573 9777, hanna.laurmaa@cailap.fi





Cailap on vuonna 1977 perustettu kauneustuotteisiin erikoistunut suomalainen perheyritys. Se on markkinajohtaja omassa tuotekategoriassaan Suomessa. Tuotevalikoimaan kuuluvat lasten ja aikuisten hiustarvikkeet, kauneusvälineet ja korut sekä aurinko- ja lukulasit. Syksyllä 2019 useita vuosia yrityksen toiminnassa mukana olleet tyttäret Hanna ja Heidi Laurmaa siirtyivät vetämään perheyritystä. Siskokset ovat uudistaneet brändiä ja aloittaneet uusia design- ja vastuullisuusvetoisia tuotekehityshankkeita. Yrityksen liikevaihto on noin 4,3 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 13 henkilöä. www.cailap.com