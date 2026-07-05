Virta: Garden-sotkun tiedot selvitettävä - pääministerin luottamus on vaakalaudalla, jos hän on antanut väärää tietoa

Virran mukaan pääministerin antamien tietojen paikkansapitävyys on nyt selvitettävä perusteellisesti.



– Gardenin ympäriltä paljastuu jatkuvasti uusia tietoja, mutta vastauksia keskeisiin kysymyksiin ei edelleenkään ole. Pääministerin tulee tässä tilanteessa antaa viipymättä eduskunnalle pääministerin ilmoitus ja vastata kansanedustajien kysymyksiin. Nyt on saatava yksiselitteisesti selville, mitä pääministeri tiesi muista areenahankkeista, milloin hän tiesi ja mihin hänen julkisuudessa antamansa tiedot ovat perustuneet, Virta sanoo.



– Jos käy ilmi, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin olennaisessa asiassa, kyse ei ole enää vain epäselvästä valmistelusta. Silloin kyse on pääministerin luottamuksesta. Orpon hallituksella ei ole pitkään aikaan ollut Vihreiden luottamusta sen umpisurkean politiikan vuoksi. Jos pääministeri on kaiken päälle antanut väärää tietoa medialle, hänen on syytä jättää eroilmoituksensa.



Virran mukaan tilanteesta tekee erityisen vakavan se, että Garden-hankkeen ympärillä on herännyt kysymyksiä myös hankkeen keskeisten toimijoiden yhteyksistä kokoomuksen ja pääministeri Orpon vaalirahoitukseen.



– Jos pääministerin antamat tiedot osoittautuvat vääriksi tilanteessa, jossa päätöksentekoon liittyy jo valmiiksi vakavia kysymyksiä avoimuudesta ja vaalirahoituskytköksistä, asia on erityisen vakava. On hyvä, että oikeuskansleri selvittää päätöksentekoprosessia. Nyt tarvitaan kaikki tiedot pöydälle.



Virran mukaan Garden-tapauksessa on kyse myös laajemmasta kysymyksestä siitä, miten poliittista valtaa Suomessa käytetään ja millaisilla menettelyillä veronmaksajien rahoja jaetaan.



– Tässä ei ole enää kyse vain yhdestä hallihankkeesta tai yhdestä 35 miljoonan euron päätöksestä. Kyse on siitä, miten valtaa Suomessa käytetään, kuka pääsee vallan kabinetteihin esittämään toiveitaan ja millaisilla menettelyillä veronmaksajien rahoja lopulta jaetaan. Juuri tällaisissa tilanteissa avoimuuden pitäisi olla kaikkein suurinta, ei vähäisintä.



Virta nostaa esiin jyrkän ristiriidan Gardenin tukiprosessin ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten välillä.



– Suomessa ihmisiä auttavat järjestöt joutuvat tekemään valtavan työn hakiessaan muutaman tuhannen euron avustusta. Pelkkä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten hakuopas on 62 sivua pitkä. Hakemuksilta vaaditaan yksityiskohtaisia suunnitelmia, perusteluja ja vaikutusten arviointia. Samaan aikaan yksittäiselle hallihankkeelle voidaan korvamerkitä 35 miljoonaa euroa prosessissa, jonka valmistelusta edes ministeriöillä ei ole ollut selvää kuvaa. Tätä on mahdoton pitää oikeudenmukaisena.



Virran mukaan Gardenille korvamerkittyä tukea ei tule panna toimeen ennen kuin päätöksentekoprosessi ja sen perusteet on selvitetty. Jos valtio haluaa tukea areenahankkeita, tuen tulee olla haettavissa avoimesti ja samoilla ehdoilla.



– Gardenille korvamerkitty 35 miljoonan euron tukipäätös on jäädytettävä, kunnes päätöksentekoprosessi on selvitetty. Jos valtion rahaa halutaan käyttää areenahankkeiden tukemiseen, rahoitus pitää avata avoimeen ja läpinäkyvään hakuun, jossa kaikkia hankkeita arvioidaan samoilla kriteereillä.



Virran mukaan Garden-tapaus antaa syyn tarkastella laajemmin myös hallituksen harkinnanvaraisten tukipäätösten avoimuutta.



– On syytä selvittää, onko tällä hallituskaudella tehty muitakin poikkeuksellisen suuria avustus- tai tukipäätöksiä normaalien avoimien hakumenettelyjen ulkopuolella. Veronmaksajilla on oikeus tietää, millä perusteilla heidän rahojaan jaetaan ja ovatko samat säännöt todella koskeneet kaikkia.



– Veronmaksajien rahojen käytössä ei saa olla kaverikaistoja tai ohituskaistoja. Mitä suuremmasta summasta on kyse, sitä korkeammalla avoimuuden ja huolellisen valmistelun riman pitää olla – ei päinvastoin.