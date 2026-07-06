Arvostetaanko viisautta enää? Jyväskylän Kesän keskusteluohjelma etsi vastauksia median murroksesta kasvatukseen
10.7.2026 12:57:46 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän Kesän vuoden 2026 keskusteluohjelma tarkasteli yhtä vanhimmista ja samalla ajankohtaisimmista ihanteista: viisautta. Viiden päivän aikana keskusteluissa kysyttiin, miltä viisaus näyttää aikana, jolloin huomiosta kilpaillaan ennennäkemättömällä voimalla, tekoäly muuttaa ajatteluamme ja yhteiskunnallinen keskustelu hakee uusia muotojaan.
Viisaus yhdistetään helposti tietoon, asemaan tai näkyvyyteen. Jyväskylän Kesän keskusteluissa kuva osoittautui monisyisemmäksi. Viisaus näyttäytyi ennen kaikkea kykynä kuunnella, käydä dialogia, punnita erilaisia näkökulmia ja kantaa vastuuta omista valinnoista.
Yhteisiksi kysymyksiksi paneeleissa nousivat, annetaanko viisaudella enää tilaa nyky-yhteiskunnassa ja mistä viisauden oikeastaan tunnistamme.
Viisautta etsittiin median murroksen keskeltä
Keskusteluohjelma käynnistyi avajaisseminaarilla, jossa tarkasteltiin journalistisen median tulevaisuutta muuttuvassa mediaympäristössä. Keskustelussa pohdittiin, mikä erottaa journalismin muusta digitaalisesta sisällöstä aikana, jolloin algoritmit muokkaavat ihmisten käsityksiä todellisuudesta ja yhä harvempi on valmis maksamaan journalistisista sisällöistä.
Vaikka media-ala elää voimakasta murrosta, panelistit näkivät journalismilla olevan edelleen keskeinen tehtävä demokratian ja julkisen keskustelun rakentajana. Keskustelu osoitti, että viisaus ei ole vain yksilön ominaisuus, vaan myös yhteiskunnallinen kysymys: millaiset tiedonvälityksen rakenteet auttavat meitä ymmärtämään maailmaa yhdessä.
Typeryyden kautta viisauden äärelle
Torstain keskustelussa viisauden käsitettä lähestyttiin sen vastakohdan kautta. Viisaus ja typeryys -paneelissa kysyttiin, miksi viisaus näyttää usein olevan poissa maailman tapahtumista, ja mitä sen puuttuminen kertoo ajastamme.
Keskustelussa nousivat esiin erityisesti tekoälyn, disinformaation ja kriittisen ajattelun kysymykset. Panelistit pohtivat, kuinka viisaita valintoja voidaan tehdä tilanteessa, jossa tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, mutta sen luotettavuuden arvioiminen vaatii yhä enemmän osaamista. Viisaus on kaukana maailmapolitiikastakin tutussa puheenparressa, jossa valtaa edistetään vahvoilla sanoilla ja totuudesta piittaamattomalla pötypuheella.
Äänekkyys ei ole viisauden mitta
Retoriikan roolin pohtimista jatkettiin perjantain paneelissa, jossa tarkasteltiin viisauden ja vallan suhdetta. Keskustelijat nostivat esiin kysymyksen siitä, miksi näkyvimmät ja äänekkäimmät äänet saavat usein määritellä julkista keskustelua. Julkisessa keskustelussa kovaäänisimmät saatetaan helposti mieltää viisaimmiksi.
Tutkija Minni Matikaisen, rap-artisti Karri Miettisen (Paleface) ja kirjailija Pontus Purokurun sekä puheenjohtaja Matleena Mustolan keskustelussa pohdittiin, tunnistaako nyky-yhteiskunta enää viisautta vai palkitseeko se pikemminkin näkyvyyttä, nopeita mielipiteitä ja kärjekästä retoriikkaa. Helpot vastaukset kun harvoin ovat niitä viisaimpia.
Keskustelussa esitettiin myös toive, että tutkijat ja yliopistot osallistuisivat rohkeammin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksi viikon läpi kulkeneista havainnoista olikin, että viisaus tarvitsee tilaa ja aikaa, joita nykyinen keskustelukulttuuri harvoin enää suosii.
Viisaus syntyy kohtaamisissa
Keskusteluohjelman viimeisessä paneelissa tarkasteltiin viisauden kehitystä ihmisen elämänkulun näkökulmasta. Esiin nousivat niin lasten luontainen ihmettelyn kyky kuin elämänkokemuksen myötä mahdollisesti karttuva näkökulmien laajeneminen.
Yhteiskunnallinen vaikuttaja Pekka Sauri kiteytti keskustelun ehkä keskeisimmän ajatuksen:
"Viisaus toteutuu vuorovaikutuksessa – tilanteessa, jossa osanottajat kokevat jalostuvansa keskustelusta ja kokevat saavansa sellaista ymmärrystä tai näkemystä, jota eivät ole aiemmin saaneet."
Saurin mukaan viisaus ei ole kokoelma oikeita vastauksia tai valmiita ajatuksia, vaan jotakin, joka syntyy ihmisten välisessä kommunikaatiossa.
Samaa ajatusta tukivat keskustelut lasten viisaudesta, kasvatuksesta ja elämänmittaisesta oppimisesta. Viisaus näyttäytyi jatkuvana kasvun prosessina pikemminkin kuin saavutettuna päämääränä.
Viisaus vaatii myös vastuuta
Viisauden teemaa käsiteltiin myös työpajassa, jossa näkökulmana oli vastuullisuus. Vastuullisuus on viisautta -työpajan osallistujat pohtivat, kuinka vastuulliset valinnat rakentuvat arjessa ja miten vastuullisuutta voidaan oppia yksilöinä ja yhteisöinä.
Työpajassa esiteltiin Hellisonin vastuuntuntoisuuden malli, joka tarjoaa konkreettisen ja asteittain etenevän rakenteen vastuullisuuteen oppimiseen. Mallia voi soveltaa laajasti eri elämänalueilla, päätöksenteosta vuorovaikutukseen ja arjen valintoihin.
Tallenteet katsottavissa seuraavan vuoden ajan
Keskusteluohjelma osoitti, että viisaus elää monissa muodoissa: journalismissa, kasvatuksessa, tutkimuksessa, taiteessa, kohtaamisissa ja arjen valinnoissa.
Mikäli keskusteluohjelma jäi tänä vuonna kokematta, pääsee viisauden pohdintaan tutustumaan tallenteiden kautta. Tallenteet löytyvät seuraavan vuoden ajan Jyväskylän Kesän verkkosivuilta.
Keskusteluohjelman tuottivat Jyväskylän Kesä ja Jyväskylän yliopisto. Avajaisseminaarin yhteistyökumppaneina toimivat Mediakonserni Keskisuomalainen ja Jyväskylän kaupunki.
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopisto sai yli 800 000 euroa luotettavan interaktiivisen tekoälyn kehittämiseen6.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on saanut Business Finlandilta 822 000 euron rahoituksen interaktiivisen tekoälyn kehittämiseen. Hankkeessa luodaan luotettavampia ja paremmin ihmisten kanssa yhteistyöhön kykeneviä tekoälyjärjestelmiä sekä valmistellaan teknologiaa kaupalliseen käyttöön.
Jyväskylän yliopistoon valittiin 2924 uutta opiskelijaa2.7.2026 12:04:36 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopistoon hyväksyttiin kevään toisessa yhteishaussa ja yliopistojen avoimen väylän erillishaussa yhteensä 2924 uutta opiskelijaa. Lukuvuosi alkaa elokuun lopulla uusien opiskelijoiden orientaation merkeissä. Onnittelemme kaikkia valittuja!
Avoimen väylät uudistuvat Jyväskylän yliopistossa: Selkeyttä ja lisää mahdollisuuksia tutkintokoulutukseen hakeutuville29.6.2026 12:44:56 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopisto nostaa avoimen väylän kautta valittavien opiskelijoiden osuutta. Tavoitetaso on 15 prosenttia niiden tutkinto-ohjelmien sisäänotosta, joihin voi hakea avoimen väylältä. Samalla avoimen väylien edellytykset selkeytyvät: jatkossa Jyväskylän yliopistossa on kolme väylätyyppiä. Kehittämistyö tukee erityisesti valtion rahoittamalla opintosetelillä opiskelevien nuorten aikuisten korkeakoulupaikan saavuttamista.
Uusiutuvan energian nopea kasvu kuormittaa luontoa – tutkijat ehdottavat tarkempaa sijainninohjausta29.6.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Suomessa nopeasti kasvanut tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto vaikuttaa merkittävästi sekä ympäristöön että ihmisiin, osoittaa tuore Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin Wisdom Letters -julkaisusarjassa ilmestynyt vertaisarvioitu artikkeli. Vaikka yksittäisiä hankkeita tarkastellaan yksityiskohtaisesti, eivät nykyiset suunnittelu- ja arviointikäytännöt riitä niiden yhteisvaikutusten hallintaan. Politiikkasuosituksia sisältävän julkaisun ovat laatineet neljä tutkijaa Suomen ympäristökeskuksesta, Itä-Suomen yliopistosta ja Turun yliopistosta.
Ketä enää kiinnostaa? Jyväskylän Kesässä kysytään, mihin journalismia ja viisautta tarvitaan muuttuvassa maailmassa25.6.2026 10:10:24 EEST | Tiedote
Jyväskylän Kesän keskusteluohjelma kokoaa 1.–5.7.2026 Jyväskylän yliopiston kampukselle tutkijoita, taiteilijoita, toimittajia ja muita asiantuntijoita pohtimaan viisauden merkitystä ajassamme. Ohjelmassa tarkastellaan muun muassa journalismin tulevaisuutta, viisauden ja typeryyden rajapintoja, vastuullisuutta, ihmisen kasvua sekä luontosuhdetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme