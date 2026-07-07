Kokoomuksen Kauma: SDP:n Räsäsen lapsilisämalli olisi uusi vero keskituloisille lapsiperheille
7.7.2026 14:17:21 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Pia Kauma muistuttaa, ettei lapsiperheiden tukia pidä lähteä kaventamaan tilanteessa, jossa syntyvyys on historiallisen matalalla ja Venäjän hyökkäyssota rasittaa Suomen taloutta. Kauman mukaan SDP:n Joona Räsäsen esittämä tulosidonnainen lapsilisä tarkoittaisi käytännössä uutta veroa keskituloisille lapsiperheille.
– Tässä tilanteessa olisi järjetöntä alkaa leikata perheen perustamisen ja lapsiperheiden tukia. Yhteiskunnan viesti lapsiperheille pitää olla vakauden ja tulevaisuudenuskon viesti, ei epävarmuuden, Kauma sanoo.
SDP:n Joona Räsänen esitti perjantaina Ilta-Sanomien haastattelussa, että universaalit lapsilisät olisivat hänelle liipaisimella, jos hän saisi asiasta päättää. Kauman mukaan tulosidonnainen lapsilisä nostaisi tosiasiassa tuloverotusta keskituloisilla lapsiperheillä, kun tuki pienenisi tulojen noustessa. Kun myös esimerkiksi varhaiskasvatusmaksut määräytyvät bruttotulojen eivätkä nettotulojen perusteella, keski- ja hyvätuloiset maksavat niistäkin enemmän kuin pienituloiset.
– Räsäsen ajatus tarkoittaisi käytännössä uutta veroa keskituloisille lapsiperheille, jotka jo nyt maksavat palveluistaan muita enemmän. Suomen verotuksen progressio on jo nyt kireää, emmekä me Kokoomuksessa ole viemässä sitä yhtään pidemmälle, Kauma toteaa.
Kauman mukaan lapsiperheköyhyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, johon on suhtauduttava vakavasti. Kauman mukaan tehokkain keino sen torjumiseen ei kuitenkaan ole tukijärjestelmän monimutkaistaminen vaan työllisyyden vahvistaminen.
– Paras keino auttaa lapsiperheitä ei ole tukijärjestelmän monimutkaistaminen, vaan se, että vanhemmilla on töitä. Ei voi olla se, että rankaisemme niitä, jotka jo nyt maksavat enemmän tuloveroja ja maksavat palveluistaan enemmän. Talouskasvu ja uudet työpaikat ovat tehokkain köyhyyden vastainen keino, Kauma sanoo.
Kauman mukaan myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on rasittanut Suomen taloutta ja lisännyt epävarmuutta lapsiperheiden arjessa.
– Suomi on kärsinyt Venäjän hyökkäyssodasta erityisen paljon. Siksi rauha Ukrainaan ja usko tulevaisuuteen ovat myös suomalaisten lapsiperheiden asia, Kauma sanoo.
Emme rakenna parempaa tulevaisuutta lapsiperheiltä leikkaamalla, vaan luomalla työtä, vakautta ja uskoa huomiseen.
– Seuraavan hallituksen on katsottava myös verotusta uudesta näkökulmasta. Meidän on arvioitava, miten verotuksella voidaan nykyistä paremmin kannustaa työntekoon, perheen perustamiseen ja lapsiperheiden toimeentuloon, Kauma sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KaumaEduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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