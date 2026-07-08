Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa ja riitautetun saatavan perinnässä
8.7.2026 09:40:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Perintäyhtiö ei ollut noudattanut tiedonantovelvollisuutta koskevaa määräaikaa. Lisäksi perintäyhtiö oli perinyt riitautettua saatavaa.
Hyvä perintätapa edellyttää, että velalliselle annetaan pyydettäessä tiedot velan perusteesta viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Perintäyhtiö ei toiminut näin ja se oli toimittanut pyydetyt tiedot yli seitsemän kuukautta myöhässä. Lisäksi perintäyhtiö oli perinyt riitautettua saatavaa, koska se oli jatkanut perintää velallisen kiistämisestä huolimatta.
Jos perintätoimisto ei korjaa epäkohtaa, sille voidaan määrätä hallinnollinen seuraamus
Lupa- ja valvontavirasto arvioi kokonaisuutta ja huomion kiinnittäminen on oikeasuhtainen seuraamus. Huomion kiinnittäminen on hallinnollista ohjausta, jonka myötä on tarkoitus saada yhtiö muuttamaan virheellistä toimintatapaansa. Mikäli Lupa- ja valvontavirasto havaitsee vastaisuudessa perintäyhtiön toimivan päätöksessä ilmenneiden epäkohtien osalta edelleen lain tai hyvän perintätavan vastaisesti, voidaan yhtiölle määrätä hallinnollinen seuraamus kuten varoitus.
Yhteyshenkilöt
Matti LaihoYlitarkastaja, Elinkeinovalvonta ja oikeusturvaPuh:0295 255 892etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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