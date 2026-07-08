Ikkunapaikka PR & Events

Turkki tarjoaa helteiden sijaan myös viileämpiä kesälomavaihtoehtoja

15.7.2026 08:00:00 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote

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Tiesitkö, että Turkkiin voi matkustaa myös helteitä pakoon? Rannikko, vuoristot ja mikroilmastot monipuolistavat matkailijan vaihtoehtoja.

Altınbeşikin luolissa on helteelläkin viileää.
Altınbeşikin luolissa on helteelläkin viileää. TGA

Kun suuri osa Eurooppaa kärsii kesän korkeista lämpötiloista, Turkki tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisia vaihtoehtoja perinteisen rantalomailun lisäksi.

Egeanmeren rannikolla ja Turkin Rivieralla yhdistyvät välimerellinen ilmasto, raikkaat merituulet ja virkistävät vedet sekä laaja kirjo mikroilmastoja. Rannikolta on helppo tehdä päiväretkiä viileämpiin kohteisiin esimerkiksi vuoristossa.

Tunnettu Egeanmeren tuuli

Turkin Egeanmeren rannikolla lomaa vietetään raikkaiden merituulten ja elävän rannikkokulttuurin puitteissa.

Esimerkiksi Muğlan alue tarjoaa tunnettuja kohteita Marmariksesta Fethiyehen. Seudun vetonaula on Bodrum, josta tuulinen niemimaa, hienostunut tunnelma ja kirkkaat Egeanmeren vedet tekevät ainutlaatuisen kohteen. Myös İzmir on yksi maan virkistävimmistä kesäkohteista, jossa erityisesti Çeşmen niemimaa tunnetaan tasaisista merituulista ja kirkkaasta merestä.

Lähellä sijaitseva Efesoksen historiallinen kaupunki on hieno käyntikohde, jossa vierailusta viileät illat tekevät erityisen miellyttävän.

Turkin Riviera on Välimeren klassikko

Välimeren puolella sijaitseva Turkin Riviera on täydellinen kesäkohde, jossa aurinkoiset päivät, turkoosi meri ja ylelliset lomakohteet vievät lomatunnelmaan. Vaikka lämpötilat nousevat korkeiksi, viilentävät merituulet auttavat nauttimaan alueesta koko päivän ajan. Tunnetuimmat kohteet sijaitsevat Antalyan ympäristössä.

Alueella on maailman eniten Blue Flag -rantoja, ja Välimeri tarjoaa monipuolisia aktiviteetteja: veneretkiä syrjäisiin poukamiin, sukellusta Kaşissa sekä kajakkiretkiä Kekovan uponneeseen kaupunkiin.

Sisämaassa Karainin ja Damlataşin luolat tuovat kävijöille luonnollisen viilennyksen ympäri vuoden (18–22 °C), ja Köprülü-kanjonin viileät vedet sekä Taurusvuorten viileät ylängöt tarjoavat vaihtoehtoja kuumimpien tuntien ajaksi.

Mustanmeren rannikolla kesä on viileämpi

Mustanmeren rannikolla koetaan täysin etelästä poikkeava kesäilmasto: happirikasta ilmaa, sumuisia kukkuloita, alppiniittyjä ja viileitä ylänköjä. Alue on valittu National Geographicin Best of the World 2026 -kohteiden joukkoon.

Aktiviteetteja löytyy seikkailuhenkisille täältä runsaasti: vaellusta, koskenlaskua villillä Fırtına-joella, zipline-laskuja Ayderin ylängöllä pilvien yläpuolella sekä kulttuurielämyksiä, kuten Sümelan luostari ja UNESCO-listattu Safranbolun kaupunki.

Saapuminen Suomesta

Suomesta Turkkiin on hyvät suorat yhteydet erityisesti kesäkaudella. Reittilennoilla voi matkustaa kesällä 2026 Helsingistä seuraaviin Turkin kohteisiin:

  • Alanya, Gazipasa (Finnair, Sunclass Airlines)
  • Antalya (Finnair, Pegasus Airlines)
  • Istanbul Sabiha-Gokcen (Pegasus Airlines)
  • Istanbul (Turkish Airlines, Finnair)
  • Lentoaika: noin 3,5–4,5 tuntia kohteesta riippuen

Kuvia median käyttöön
https://docs.tga.gov.tr/inxwmr2r

Lisätietoja

Go Türkiye
Arzu Emel Polat
Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö
+358 44 988 8196

emel.polat@go-turkiye.fi

Avainsanat

turkkilomamatkakesäloma

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Egeanmeren rannikko on ympärivuotisesti kiinnostava lomakohde. Näkymää Bodrumin linnalta.
Egeanmeren rannikko on ympärivuotisesti kiinnostava lomakohde. Näkymää Bodrumin linnalta.
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Bodrum tunnetaan laadukkaasta matkailutarjonnastaan ja korkeasta palvelutasostaan.
Bodrum tunnetaan laadukkaasta matkailutarjonnastaan ja korkeasta palvelutasostaan.
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Altinbesikin luolissa on helteelläkin viileää.
Altinbesikin luolissa on helteelläkin viileää.
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Gelidonian majakka Antalyassa on Turkin rannikon korkein majakka.
Gelidonian majakka Antalyassa on Turkin rannikon korkein majakka.
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