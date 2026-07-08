Turkki tarjoaa helteiden sijaan myös viileämpiä kesälomavaihtoehtoja

Turkki vahvistaa asemaansa urheilumatkailumaana 29.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Turkki panostaa nyt vahvasti liikunta- ja urheilumatkoihin. Maan ensimmäinen urheilumatkailun ammattilaisfoorumi kokoaa urheilu- ja tapahtuma-alan kansainväliset toimijat Antalyaan touko-kesäkuussa 2026.