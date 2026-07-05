Eurojackpotin potti kohoaa 32 miljoonaan
7.7.2026 22:33:41 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin arvonnassa ei tiistai-iltana löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on noin 32 miljoonan euron päävoitto.
Eurojackpotin kierroksen 28/2026 tiistai-illan oikea rivi on 6, 16, 24, 41, 46 sekä tähtinumerot 2 ja 3.
Illan suurin voitto meni yhdelle 5+0-tulokselle, jolla voitti 764 192 euroa. Voitto matkasi Saksaan.
Suomen suurin voitto tuli 4+2-tuloksella, joita löytyi maastamme yksi kappale. Rivillä sai tässä arvonnassa 9 003,70 euron suuruisen voiton.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 4, 5, 7, 29, 31, 39 ja lisänumero 34. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 20 421 kappaletta.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 5 1 4 8 5 1 7. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lomatonnin voittorivi on Cannes 91. Lomatonneja voitettiin 3 kappaletta.
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