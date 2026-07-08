Nordicshape Helsinki Oy:n toiminta keskeytetty potilasturvallisuuspuutteiden vuoksi
8.7.2026 08:18:48 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordicshape Helsinki Oy:n Helsingissä sijaitsevan esteettisen klinikan terveydenhuollon palvelutoiminnan. Syynä keskeyttämiseen oli useat potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavat puutteet.
Lupa- ja valvontavirasto teki 29.6.2026 ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Nordicshape Helsinki Oy:n tiloihin ja toimintaan. Tarkastukseen osallistui myös Lupa- ja valvontaviraston kutsumana Fimean asiantuntija.
Tehty tarkastus perustui Lupa- ja valvontaviraston 14.4.2026 saamaan ilmoitukseen esteettisen klinikan toiminnasta. Tarkastuksella löytyi vakavasti potilasturvallisuuden vaarantavia puutteita terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa, ja klinikan terveydenhuollon palveluntuotanto määrättiin keskeytettäväksi välittömästi.
Puutteita lääkehoidon käytännöissä, lääkkeissä ja laitteissa
Lupa- ja valvontaviraston tarkastuksessa havaittiin kohdeyrityksen toiminnassa useita vakavia puutteita potilashoidon toteutuksessa ja laitteiden turvallisuudessa.
Tarkastuksessa todettiin, että sairaanhoitajan toteuttamissa botuliinihoidoissa ei ollut tehty potilaskohtaisia lääkemääräyksiä, eikä lääkäri ollut arvioinut potilaiden soveltuvuutta hoitoon. Lupa- ja valvontavirasto ei ole vakuuttunut siitä, että sairaanhoitajien antamat pistoshoidot tapahtuvat lääkärin tosiasiallisessa johdossa ja valvonnassa.
Lisäksi klinikalla oli otettu käyttöön henkilökohtaisella lääkemääräyksellä hankittuja lääkkeitä. Tiloista löytyi myös myyntiluvattomia lääkevalmisteita. Lääkkeitä säilytettiin lukitsemattomissa tiloissa.
”Nordicshape Helsinki Oy:n lääkkeiden hankkimiseen liittyi epäselvyyksiä eikä sitä voida pitää asianmukaisena. Henkilökohtaisella lääkemääräyksellä apteekista hankittuja lääkkeitä voi käyttää vain henkilö, jolle ne on määrätty”, toteaa yksikön päällikkö Niina Oresmaa.
Lisäksi tarkastuksessa havaittiin puutteita laitteiden turvallisuudessa. Käytössä oli vaatimustenmukaisuudeltaan todentamattomia laser- ja HIFU-laitteita. Tarkastuksessa havaittiin myös rikkoutunut sähkökäyttöinen lämpöpatja, jonka sähköjohto muodosti vakavan potilasturvallisuusriskin.
Terveydenhuollon palveluiden tuottaminen vaatii rekisteröinnin
Yksityisten terveyspalveluiden tuottaminen edellyttää, että terveyspalveluiden palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity valtakunnalliseen palveluntuottajarekisteri Soteriin ja rekisteröinnistä on tehty hyväksytty päätös.
Tarkastuksessa kävi ilmi, että Nordicshape Helsinki Oy tuottaa myös sellaisia terveydenhuollon palveluita, joihin yrityksellä ei ole Lupa- ja valvontaviraston myöntämää rekisteröintiä. Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että palveluntuottajana Nordicshape Helsinki Oy on ollut vastuussa siitä, että heidän tiloissansa tuotettava toiminta on lainmukaista sekä asianmukaista.
Lupa- ja valvontaviraston keskeytyspäätöksen jälkeen Nordicshape Helsinki Oy on 6.7.2026 ilmoittanut terveydenhuollon palvelutoimintansa lopettamisesta 30.6.2026 alkaen.
Lupa- ja valvontavirasto keskeytti aiemmin huhtikuussa yhtiön Nordicshape Oy:n Espoossa sijaitsevan esteettisen klinikan terveydenhuollon palvelutuotannon.Yrityksen vastuuhenkilöinä toimi henkilöitä, jotka ovat olleet mukana myös Nordicshape Helsinki Oy:n toiminnassa. Kyse oli eri y-tunnuksella toimivasta palveluntuottajasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Palveluntuottajan toiminnan keskeyttämistä koskevat media- ja viestintäkysymykset:
yksikön päällikkö Niina Oresmaa, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 255 306 (tavoitettavissa 10.7.2026 asti)
ylitarkastaja Päivi Ahvenus, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 254 440
Päätöksen sisältöä ja valvontaa koskevat asiantuntijakysymykset:
ylitarkastaja Hanna Hauru, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 255 881
etunimi.sukunimi@lvv.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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