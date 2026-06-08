IQM toimittaa LUMI-IQ-kvanttitietokoneen
8.7.2026 12:00:00 EEST | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | Tiedote
Suomalainen IQM Quantum Computers on valittu LUMI-tekoälytehtaan kvanttitietokoneen toimittajaksi. LUMI-IQ on edistynyt kvanttitietokone, ja se sijoitetaan CSC:n datakeskukseen Kajaaniin. IQM:n Halocene H4 -kvanttitietokoneessa on aluksi 150 korkealaatuista kubittia, järjestelmää myös päivitetään tehokkaammaksi useissa eri vaiheissa. LUMI-IQ yhdistää suurteholaskennan ja tekoälyn kehittyviin kvanttiteknologioihin. Sitä hyödynnetään tieteeseen ja tutkimukseen sekä yritysten TKI-toimintaan.
LUMI-tekoälytehdas on yksi johtavia toimijoita Euroopan hybridilaskennan kentässä. LUMI-IQ:n myötä maailmanluokan kvanttilaskentaympäristö integroidaan tiiviisti osaksi tätä kokonaisuutta. Tämä vahvistaa LUMI-AI-laskentaympäristön asemaa johtavana suurteholaskentaa, tekoälyä ja kvanttiteknologiaa yhdistävänä alustana.
LUMI-IQ-kvanttitietokone on merkittävä eurooppalainen investointi, joka kokoaa yhteen osaamista Suomesta, Tšekistä, Norjasta ja Puolasta. Nämä maat rahoittavat hankkeen yhdessä EuroHPC-yhteisyrityksen kanssa. Järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2027 CSC:n uudessa datakeskuksessa Kajaanin Renforsin Rannassa.
”Osana LUMI-tekoälytehdasta LUMI-IQ yhdistää huipputason tekoälyn, datan, suurteholaskennan ja kvanttikiihdytetyn laskennan yhdeksi tehokkaaksi hybridiympäristöksi. Kun kvanttiratkaisut ja -algoritmit yhdistetään älykkäisiin ohjelmistotyökaluihin ja käytännön sovelluksiin, avautuu uusia mahdollisuuksia tieteellisille läpimurroille ja TKI-toiminnalle esimerkiksi materiaalitieteessä, terveys- ja energiasektorilla sekä eri alojen perustutkimuksessa. Tämä auttaa Eurooppaa rakentamaan tulevaisuuden innovaatioiden edellyttämää osaamista ja tietotaitoa. Osa tätä kokonaisuutta on eteneminen kohti virheensietoisia kvanttitietokoneita”, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen toimitusjohtaja Kimmo Koski sanoo.
Halocene H4 avaa tien kohti virheensietoista kvanttilaskentaa
LUMI-IQ-kvanttitietokoneen kautta eurooppalaiset tutkijat saavat käyttöönsä ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa tehokas klassinen tekoälyalusta, LUMI-AI, integroidaan tiiviisti parhaaseen saatavilla olevaan eurooppalaiseen kvanttilaskentateknologiaan.
IQM Halocene H4 on ensimmäinen ja lajissaan edistynein paikallisesti asennettava suprajohtava kvanttitietokone, joka yhdistää kvanttivirheenkorjauksen ja korkealaatuiset NISQ-kubitit. Halocene H4 ja päivitetyt järjestelmät mahdollistavat ensimäistä kertaa LUMI-konsortion käyttäjille kvanttivirheenkorjauksen (Quantum Error Correction, QEC) menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen maailman johtavalla järjestelmällä.
Järjestelmä toimitetaan suunnitelman mukaan vuonna 2027, jolloin sen ensimmäisessä kvanttiprosessorissa on 150 kubittia. Ensimmäisen järjestelmän toimittamisen jälkeen LUMI-tekoälytehdas ja IQM jatkavat yhteistyötä kvanttilaskennan kehittämiseksi integroimalla alustaan edistyneitä kvanttivirheenkorjauksen menetelmiä. LUMI-IQ kehittyy nopeasti yhä suorituskykyisemmäksi ja luotettavammaksi kvanttijärjestelmäksi.
”Jo ensimmäinen vuonna 2027 toimitettava järjestelmä sisältää uusinta teknologiaa edustavan 150 kubitin kvanttiprosessorin. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Seuraavien vuosien aikana LUMI-IQ kehittyy virheensietoiseksi kvanttitietokoneeksi useiden kubittien määrää kasvattavien ja suorituskykyä parantavien päivitysten myötä. Näin LUMI-tekoälytehtaasta rakentuu maailmanluokan eurooppalainen hybridiympäristö, jossa yhdistyvät tekoäly ja kvanttilaskenta”, sanoo CSC:n kvanttiteknologioiden päällikkö Mikael Johansson.
Uusi hybridilaskennan ympäristö tutkimukselle ja innovaatioille
LUMI-IQ tuo kvanttilaskennan osaksi LUMI-tekoälytehdasta ja laajentaa LUMI-AI-laskentaympäristöä uudella lähestymistavalla, joka yhdistää suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan. Yhdistämällä nämä teknologiat LUMI-IQ auttaa tutkijoita ja yrityksiä ratkaisemaan kaikkein vaativimpia tieteellisiä ja yritysten tuotekehityksen haasteita. Osa näistä ongelmista on nykyisten laskentamenetelmien ulottumattomissa.
LUMI-IQ-kvanttitietokoneen säännöllisten päivitysten myötä kasvava kubittimäärä ja paraneva toimintavarmuus mahdollistavat käyttäjille kvanttitehostettujen tekoälysovellusten tutkimisen ja kokeilun. Nämä sovellukset voivat ylittää suorituskyvyltään pelkästään klassisiin menetelmiin perustuvat ratkaisut. Järjestelmän kehittyessä LUMI-IQ tarjoaa tehokkaan alustan todellisen kvanttiedun tavoitteluun, mukaan lukien valittujen ongelmien nopeamman ratkaisemisen, optimoinnin ja simuloinnin tehostamisen sekä uusien kvanttitehostetun tekoälyn hyödyntämistapojen kehittämisen.
”CSC ja LUMI-tekoälytehdas ovat juuri sellaisia kumppaneita, jotka määrittävät, miltä tuotannossa oleva kvanttilaskenta näyttää käytännössä – maailmanluokan suurteholaskennan infrastruktuuri, vahva sitoutuminen huipputason tutkimukseen sekä kunnianhimo olla edelläkävijä, ei seuraaja”, sanoo Jan Goetz, IQM Quantum Computersin toimitusjohtaja ja yksi perustajista
”IQM Halocenen toimittaminen CSC:lle tarkoittaa, että Euroopan tehokkain kvanttitietokone sijoittuu yhteen maailman johtavista tieteellisen laskennan ympäristöistä. Tämä on merkittävä virstanpylväs IQM:lle, CSC:lle, Suomelle ja Euroopan kvanttiekosysteemille”, Goetz jatkaa.
Uusia TKI-mahdollisuuksia pk-yrityksille ja startup-yrityksille
Yrityksille LUMI-IQ tarjoaa pääsyn edistyneisiin hybridilaskennan resursseihin, jotka mahdollistavat seuraavan sukupolven tekoäly- ja kvanttisovellusten kehittämisen. Näitä teknologioita voidaan hyödyntää turvallisempien ja kestävämpien tuotteiden sekä prosessien suunnittelussa ja optimoinnissa useilla toimialoilla kuten valmistavassa teollisuudessa, lääkeaineiden ja uusien materiaalien kehittämisessä sekä tietoliikenneteknologoissa.
”Erityisesti startup-yrityksille ja pk-yrityksille pääsy johtavaan tekoäly- ja kvanttialustaan on erittäin tärkeää. Yritysten ei tarvitse tehdä korkeita alkuinvestointeja ja hankkia itse vaativaa laskentainfrastruktuuria. Lisäksi tarjoamme asiantuntijatuen, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään infrastruktuuria tehokkaasti”, sanoo LUMI-tekoälytehtaasta vastaava johtaja Pekka Manninen CSC:ltä.
Itse infrastruktuurin lisäksi LUMI-IQ tarjoaa laajan valikoiman palveluita, joiden tavoitteena on auttaa käyttäjiä hybridilaskennan aloittamisessa. Näihin kuuluvat käyttäjätuki, konsultointi, koulutus, ohjelmistotyökalut, kehitysympäristöt ja eri toimialoille sekä käyttötapauksiin räätälöidyt palvelut.
Järjestelmän käyttöönotosta käyttäjien saatavilla on ohjelmistokirjasto, joka sisältää käytännön esimerkkejä kvanttitekoälyn yhdistämisestä olemassa oleviin tekoälyratkaisuihin. Tämä madaltaa hybridilaskennan käyttöönoton kynnystä myös niille käyttäjille, joilla ei ole syvällistä kvanttilaskennan asiantuntemusta. Kokonaisuus tukee tutkijoita ja yrityksiä kvanttiteknologioiden hyödyntämisessä uusien sovellusten, liiketoimintamahdollisuuksien ja innovaatioiden luomiseksi sekä vahvistaa Euroopan johtavaa asemaa kvanttiteknologian ja tekoälyn kehittämisessä.
Lisätietoja ja medianyhteydenotot:
Pekka Manninen
Johtaja, LUMI-tekoälytehdas, CSC
sähköposti: pekka.manninen@csc.fi
puhelin: 050 381 2831
Mikael Johansson
Kvanttiteknologioiden päällikkö, CSC
sähköposti: mikael.johansson@csc.fi
puhelin: 040 752 6291
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Tietoja julkaisijasta
LUMI-tekoälytehdas (LUMI AI Factory) yhdistää maailmanluokan laskentatehon, korkealaatuisen datan ja huippuluokan osaamiskeskuksen saman katon alle. LUMI-tekoälytehdas tarjoaa yrityksille ja tutkijoille mahdollisimman helpon väylän ottaa laajasti käyttöön huippuluokan tekoälytyökalut ja tietoaineistot, mahdollistaen ainutlaatuisen datan hyödyntämisen täysin uudenlaisten tekoälymallien rakentamiseksi ja huippututkimuksen tekemiseksi. LUMI-tekoälytehdas on Euroopan unionin suurin tekoälytehdas.
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