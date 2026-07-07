KHO:n ennakkopäätös, joka koskee oikeudenkäyntikuluja
8.7.2026 09:31:20 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Muutoksenhakijalle oli myönnetty oikeusapua ilman omavastuuta, ja hänelle oli määrätty avustaja. Muutoksenhakija vaati hyvinvointialueen velvoittamista korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa siltä osin kuin niitä ei korvata oikeusapupäätöksen perusteella valtion varoista.
Myönnetyn oikeusavun perusteella korkein hallinto-oikeus määräsi valtion varoista maksettavaksi avustajalle vaatimuksen enemmälti hyläten kohtuullisen korvauksen suoritetuista tarpeellisista toimenpiteistä.
Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen osalta korkein hallinto-oikeus totesi, että avustaja ei voi veloittaa asiakastaan niistä toimenpiteistä, joista tuomioistuin on määrännyt suoritettavaksi hänelle korvausta valtion varoista, eikä myöskään sellaisista toimenpiteistä, joita tuomioistuin ei ole pitänyt tarpeellisina. Kun oikeusapua korvauksetta saanut muutoksenhakija ei vastannut osaksikaan avustajan palkkiosta eikä ilmennyt, että muutoksenhakijalle olisi syntynyt muita korvattavia oikeudenkäyntikuluja, vaatimus oli jo tällä perusteella hylättävä.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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