KHO:n ennakkopäätös, joka koskee oikeudenkäyntikuluja

KHO:n muu päätös, joka koskee radion antennikapasiteetin vuokrausta ja radiolähetyspalveluiden hinnoittelua 3.7.2026 09:31:42 EEST | Päätös

Korkein hallinto-oikeus tutki asian ja hylkäsi Bauer Media Oy:n valituksen. Valitus koski Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätöstä, jossa se oli katsonut, siltä osin kuin asiasta oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, että Digitan päälähetysasemien radion antennikapasiteetin vuokrauksen hinnoittelu ja hinnastot ovat kustannussuuntautuneita tehokkuus huomioiden lukuun ottamatta 15:aa antenni-ERP-teholuokka -yhdistelmän palvelua. Bauer Media Oy oli valituksessaan vaatinut, että Liikenne- ja viestintäviraston päätös kumotaan siltä osin kuin Digita Oy:n on vahvistettu noudattavan kustannussuuntautunutta hinnoittelua ja että asia palautetaan Liikenne- ja viestintävirastolle uudelleen arvioitavaksi ja ratkaistavaksi. Asian tausta, korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut ovat luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla julkaistusta päätöksestä. KHO 3.7.2026 T 1850