Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on menehtynyt
8.7.2026 14:04:09 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Pokkinen menehtyi sydänpysähdyksen seurauksena sairaalassa Helsingissä 8.7.2026.
Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on menehtynyt. Pokkisen sydän pysähtyi yllättäen juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa kesäkuun alussa. Hän oli kolme viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, minkä jälkeen hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Pokkinen oli toipumassa tapahtuneesta hyvää vauhtia, mutta sai äkillisen uuden sydänpysähdyksen sairaalassa Helsingissä viime viikolla. Pokkinen menehtyi 8.7. Hän oli 49-vuotias.
“Olemme todella järkyttyneitä ja surullisia tapahtuneesta. Ajatuksemme ovat ennen kaikkea Panun läheisten luona: otamme osaa Panun perheen ja muiden läheisten suureen suruun. Tämä on tietysti järkytys myös koko työyhteisölle, jolle tarjoamme kaiken mahdollisen avun. Menetimme upean ihmisen ja rakkaan kollegan”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten.
Pokkinen nimitettiin vastaavaksi päätoimittajaksi kesäkuussa 2024. Sitä ennen hän työskenteli Ylen Urheilu ja tapahtumat -yksikön johtajana. Aikaisemmin Pokkinen työskenteli mm. Yle Urheilun päällikkönä, Iltalehden uutispäätoimittajana ja Ilta-Sanomien uutispäällikkönä. Koulutukseltaan hän oli YTM ja sotatieteiden maisteri.
Krista Taubert jatkaa Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaavan päätoimittajan sijaisena ja johtoryhmän jäsenenä toistaiseksi. Ylen hallitus nimitti Taubertin kesäkuun alussa sijaistamaan Pokkista.
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