Lapin elinvoimakeskus myönsi Tenojoen kalastussäännön mukaisia poikkeuslupia perinnekalastukseen Tenojoella
8.7.2026 12:47:20 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Lapin elinvoimakeskus myönsi vuodelle 2026 kahdeksan poikkeuslupaa Tenojoen kalastussääntöön. Poikkeuslupaa oli mahdollista hakea kalastukseen liittyvän paikallisen perinnetiedon siirtämiseksi Tenojoella.
Lapin elinvoimakeskuksen myöntämistä luvista seitsemässä kalastusta kohdennetaan loheen ja yhdessä muihin lajeihin (mm. siika). Lupia Atlantin lohen pyyntiin haettiin yhteensä yhdeksän ja muiden kalojen pyyntiin kaksi. Jokaisella myönnetyllä lohen kalastuksen sallimalla poikkeusluvalla voi saaliiksi ottaa yhden alle 65 cm mittaisen lohen. Muut lohet tulee vapauttaa viipymättä takaisin vesistöön elävänä tai kuolleena.
Lapin elinvoimakeskus näkee kalastukseen liittyvän saamelaisen kulttuurin siirtymisen tärkeäksi. Kriittisen heikon lohitilanteen vuoksi Atlantin loheen kohdentuvissa luvissa rajattiin merkittävästi sallittuja pyyntiaikoja sekä saaliiksi sallittavien lohien määrää.
Poikkeusluvan hakijan on oltava organisaatio, ja kalastusta tulee johtaa kalastusoikeuden haltija, joka vastaa luvanmukaisesta pyynnistä. Kalastuksen tulee tapahtua ennalta ilmoitetuissa paikoissa, ja kalastuksenvalvontaan on tehtävä ilmoitus kalastuksesta ennen jokaista pyyntitapahtumaa.
Poikkeusluvan sallima lohisaalis on ilmoitettava kalastuksenvalvontaan ja Lapin elinvoimakeskukselle. Tämän lisäksi pyynti on lopetettava kokonaan, kun yhden lohen saaliskiintiö on täyttynyt.
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Yhteyshenkilöt
Kalatalousasiantuntija Kare Koivisto puh. +358 400 211898
Kalatalousasiantuntija Jarmo Tuukkanen puh. +358 295 037187
Johtava kalatalousasiantuntija Heikki Laitala, puh. +358 295 038 071
Tietoja julkaisijasta
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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