Lapin elinvoimakeskus myönsi Tenojoen kalastussäännön mukaisia poikkeuslupia perinnekalastukseen Tenojoella

Lapin elinvoimakeskuksen myöntämistä luvista seitsemässä kalastusta kohdennetaan loheen ja yhdessä muihin lajeihin (mm. siika). Lupia Atlantin lohen pyyntiin haettiin yhteensä yhdeksän ja muiden kalojen pyyntiin kaksi. Jokaisella myönnetyllä lohen kalastuksen sallimalla poikkeusluvalla voi saaliiksi ottaa yhden alle 65 cm mittaisen lohen. Muut lohet tulee vapauttaa viipymättä takaisin vesistöön elävänä tai kuolleena.

Lapin elinvoimakeskus näkee kalastukseen liittyvän saamelaisen kulttuurin siirtymisen tärkeäksi. Kriittisen heikon lohitilanteen vuoksi Atlantin loheen kohdentuvissa luvissa rajattiin merkittävästi sallittuja pyyntiaikoja sekä saaliiksi sallittavien lohien määrää.

Poikkeusluvan hakijan on oltava organisaatio, ja kalastusta tulee johtaa kalastusoikeuden haltija, joka vastaa luvanmukaisesta pyynnistä. Kalastuksen tulee tapahtua ennalta ilmoitetuissa paikoissa, ja kalastuksenvalvontaan on tehtävä ilmoitus kalastuksesta ennen jokaista pyyntitapahtumaa.

Poikkeusluvan sallima lohisaalis on ilmoitettava kalastuksenvalvontaan ja Lapin elinvoimakeskukselle. Tämän lisäksi pyynti on lopetettava kokonaan, kun yhden lohen saaliskiintiö on täyttynyt.