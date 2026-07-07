Humppilan Attendo Ukko-Pekan asukkaat ovat turvassa tulipalon jälkeen
8.7.2026 14:04:26 EEST | Oma Häme | Uutinen
Attendon ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä Ukko-Pekassa Humppilassa syttyi keskiviikkoaamuna tulipalo saunatiloissa. Hoivakodissa on 44 Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakasta.
Asumisyksikön henkilökunta toimi tilanteessa nopeasti ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Savulle mahdollisesti altistuvien tilojen asukkaat evakuoitiin välittömästi rakennuksesta.
Heidät siirrettiin tilapäisesti läheiselle evakuointipaikalle. Ensihoito tarkisti evakuoidut asukkaat ja henkilökunnan eikä ensihoidon tarvetta todettu.
Oma Häme käynnisti välittömästi varautumistoimet ja ryhtyi järjestämään asiakkaille tarvittaessa tilapäistä korvaavaa asumispalvelua muista asumisyksiköistä.
Tulipaloa sammuttanut Kanta-Hämeen pelastuslaitos ilmoitti puolentoista tunnin sisällä tulipalon alkamisesta, että vaaraa ei enää ole. Kaikki asukkaat ovat päässeet palaamaan turvallisesti asumisyksikköön.
Oma Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys jalkautuu tarvittaessa antamaan kriisiapua sitä mahdollisesti tarvitseville asukkaille. Myös asukkaiden omaiset voivat olla yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
– Tilanne saatiin nopeasti hallintaan ennen kaikkea henkilökunnan ripeän ja ammattitaitoisen toiminnan ansiosta. Asukkaiden turvallisuus varmistettiin koko tilanteen ajan, ja olemme helpottuneita siitä, että asukkaat pääsivät palaamaan takaisin omaan tuttuun ympäristöönsä, sanoo palvelupäällikkö Sari Kiviranta.
Palon syttymissyytä selvittää poliisi, joka tiedottaa asiasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari Kivirantapalvelupäällikkö (aikuissosiaalityö, taloudellinen tuki sekä sosiaali- ja kriisipäivystys)Puh:050 323 4188sari.kiviranta@omahame.fi
Päivystävä palomestariKanta-Hämeen pelastuslaitosPuh:0400 122 765
Sosiaali- ja kriisipäivystysKanta-Hämeen hyvinvointialuePuh:03 629 6560
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