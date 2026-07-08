Lappi eallinfápmoguovddáš mieđihii Deanu guolástannjuolggadusa čuovvu spiehkastatlobiid árbevirolaš guollebivdui Deanus
8.7.2026 12:47:30 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Lappi eallinfápmoguovddáš mieđihii jahkái 2026 gávcci spiehkastatlobi Deanu guolástannjuolggadussii. Spiehkastatlobi lea vejolaš ohcat guollebivdui laktáseaddji báikkálaš árbedieđu sirdimii Deanus.
Lappi eallinfápmoguovddáža mieđihan lobiin čieža lobis guollebivdu čuozihuvvo lussii ja ovttas eará šlájaide (ee. čuovža). Lobiid Atlándda luosa bivdimii ohce buohkanassii ovcci ja eará guliid bivdimii guokte. Juohke mieđihuvvon luossabivddu suovvi spiehkastatlobiin sáhttá šálažin váldit ovtta vuollel 65 cm guhkkosaš luosa. Eará luosat galget luitojuvvot ruovttoluotta čázádahkii eallin dahje jápmin.
Lappi eallinfápmoguovddáš atná guollebivdui laktáseaddji sámi kultuvrra sirdáseami dehálažžan. Kritihkalaš heajos luossadili dihte Atlándda lussii čuozihuvvon lobiin ráddjejuvvojedje mearkkašahttiláhkai lobálaš bivdináiggit ja luosaid mearri, mii suvvojuvvo šálažin.
Spiehkastatlobi ohcci galgá leat organisašuvdna, ja bivddu gálgá jođihit guolástanrievtti hálddašeaddji, guhte vástida lobivuloš bivddus. Guollebivdu galgá dáhpáhuvvat ovddalgihtii almmuhuvvon báikkis, ja guolástanbearráigehččui galgá dahkat almmuhusa guollebivddus ovdal juohke bivdodáhpáhusa.
Luossašálaš, man spiehkastatlohpi suovvá, galgá almmuhuvvot guolástanbearráigehččui ja Lappi eallinfápmoguovddážii. Dasa lassin bivdu galgá heaittihuvvot ollásit, go ovtta luosa šálašdihtomearri lea dievvan.
Yhteyshenkilöt
Lassedieđut:
guolledoalloáššedovdi Kare Koivisto tel. +358 400 211898
guolledoalloáššedovdi Jarmo Tuukkanen tel. +358 295 037187
njunušguolledoalloáššedovdi Heikki Laitala, tel. +358 295 038 071
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