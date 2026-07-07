Pia Lohikoski Petteri Orpolle: Annoitteko eduskunnalle väärää tietoa?

Hallitus päätti kevään 2025 puoliväliriihessä osoittaa Helsinki Garden -areenahankkeelle ehdollisesti 35 miljoonaa euroa valtion investointitukea. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan valtiovarainministeriön virkakunta kuitenkin vastusti hankkeen tukemista.

Orpo vastasi 3.7.2026 eduskunnalle kirjalliseen kysymykseen Helsinki Garden -hankkeen valtiontuesta. Vastauksessa ei kerrottu valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta, muistiossa esiin nostetuista riskeistä eikä siitä, ettei ministeriössä ollut tehty hankkeen talous- tai työllisyysvaikutuksista vaikutusarviota ennen hallituksen päätöstä.

– Faktoista huolimatta pääministeri Orpo antoi ymmärtää eduskunnalle, että Helsinki Gardenin tukemiselle oli virkamiesperusteet. Kyse on eduskunnan harhaanjohtamisesta, ja asia on erittäin vakava, Lohikoski sanoo.

Lohikoski kysyy myös, pitääkö paikkansa, ettei Orpo tiennyt, kuka tai mikä taho oli asettanut Helsinki Gardenin tukemisen kokoomuksen tavoitteeksi hallituksen puoliväliriihen neuvotteluissa.

– On erikoista, jos pääministeri ei tiedä, kuka toi 35 miljoonan euron tukiesityksen yksityiselle areenahankkeelle hänen oman puolueensa tavoitteeksi. Vielä erikoisempaa on, jos hän tietää, mutta ei halua kertoa, Lohikoski sanoo.

Lohikoski muistuttaa, että Orpo itse vaati vuonna 2019 pääministeri Antti Rinteen eroa, koska katsoi Rinteen antaneen eduskunnalle virheellistä tietoa Posti-kohussa.

– Taannoin Orpon mielestä pääministerin piti erota, jos tämä antaa eduskunnalle virheellistä tietoa. Nyt kysymys kuuluu, päteekö sama sääntö myös Orpoon itseensä, Lohikoski sanoo.