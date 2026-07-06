Helsingin yliopisto

Yliopistojen C-valintakokeen pisteytyksessä virheitä

8.7.2026 17:08:01 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

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Kokeeseen osallistuneet hakijat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen kokeen arvioinnista 16.7.2026 mennessä. Tieto asiasta on lähetetty kokeeseen osallistuneille sähköpostitse.

Linda Tammisto

Yliopistojen kevään 2026 toisen yhteisvalinnan kokeen C pisteytyksessä on paljastunut virheitä muutamien koetehtävien alakohdissa. Yliopistojen C valintakoe oli kuuden eri tieteenalan - biologian, elintarviketieteiden, geotieteiden, maantieteen, metsätieteiden sekä maataloustieteiden - yhteinen koe, joka järjestettiin 4.6.2026.

Tilanne koskee erityisesti niitä hakijoita, joiden saama valintakoepistemäärä on juuri alimman hakukohteeseen hyväksytyn pistemäärän alapuolella ja jotka ovat lisäksi vastanneet kyseisiin virheellisesti arvoituihin tehtäviin. Tehtävät, joissa virheitä on havaittu, on listattu yliopistovalinnat.fi sivuston C-kokeen sivulla. Listauksesta on nähtävissä, kuinka monta pistettä virheellisistä tehtävistä on voinut saada ja mitkä vastaukset olisivat tosiasiassa tuottaneet pisteitä.

− Olemme erittäin pahoillamme asiasta. Kokeeseen osallistuneet hakijat voivat halutessaan tehdä omasta koepisteytyksestään oikaisuvaatimuksen 16.7.2026 mennessä, jolloin kyseisten tehtävien pisteet voidaan hyvittää heille. Valitettavasti korjausta ei voida tehdä kootusti kaikille hakijoille, koska eri hakukohteiden valinnat on jo julkaistu, kertoo kokeen puheenjohtaja Olli Ruth Helsingin yliopistosta.

Asia ei vaikuta heihin, jotka ovat jo saaneet ilmoituksen opiskelupaikasta.

Asia ei vaikuta myöskään muihin valintakokeisiin osallistuneisiin hakijoihin.

Jos hakijan pisteet nousevat oikaisuvaatimuksen pistetarkastuksen jälkeen alimmalle hyväksytylle pisterajalle ja valintaperusteissa kuvattujen tasasijakriteereiden soveltamisen jälkeen hakijoita on tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasasijatilanteessa olevat. Tieto hakijalle lähetetään elokuun aikana, kun oikaisuvaatimukset on käsitelty.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viimeistään 16.7.2026. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen on lähetetty kokeeseen osallistuneille sähköpostitse. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät myös täältä.

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Yhteyshenkilöt

Lisätietoja asiasta antaa yliopistonlehtori Olli Ruth, olli.ruth@helsinki.fi, p. 040 5628 348 tai 050 415 4867

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