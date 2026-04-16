Honkakankaan tuulipuisto tuottaa jo sähköä
9.7.2026 09:00:00 EEST | OX2 Finland | Tiedote
Honkakankaan tuulipuisto on tuottanut ensimmäiset kilowattituntinsa heinäkuun alussa, noin kuukauden suunniteltua aikataulua edellä ja vain noin 15 kuukautta huhtikuussa 2025 tehdyn investointipäätöksen jälkeen.
Keväällä 2025 tehty Honkakankaan tuulipuiston investointipäätös oli osa suurinta yksittäistä Suomessa tehtyä uusiutuvan energian investointipäätöstä sekä suurin Pohjoismaissa tehty uusiutuvan energian investointipäätös vuoden 2022 jälkeen.
Rakennustyöt ovat edenneet koko hankkeen ajan suunniteltua nopeammin. Tuulipuiston sähköaseman sähköistys valmistui lähes kuukautta alkuperäistä aikataulua edellä. Voimaloiden pystytykset ovat parhaillaan käynnissä, ja seitsemän voimalaa on jo pystytetty. Kaikkien voimaloiden nostotyöt valmistuvat loppukesän ja alkusyksyn aikana samalla, kun käyttöönotto etenee vaiheittain.
Honkakankaan hanke osoittaa, että tuulivoima on paitsi edullisin myös nopein tapa lisätä uutta päästötöntä sähköntuotantoa Suomeen. Hyvin valmistellut hankkeet voidaan toteuttaa nopeasti, mikä vahvistaa Suomen energiaturvallisuutta, tukee teollisuuden sähköistymistä ja vastaa kasvavaan puhtaan sähkön kysyntään.
Vaikka ensimmäinen tuulivoimala onkin jo tuottanut sähköä, tuulipuiston rakentaminen jatkuu vielä kesän ja syksyn ajan. Alueella tehdään myös maanrakennuksen ja infrastruktuurin viimeistelytöitä ennen tuulipuiston kaupallista käyttöönottoa alkuvuodesta 2027.
Honkakankaan tuulipuisto
- Sijainti: Halsua, Keski-Pohjanmaa
- Tuulivoimaloita: 16
- Kokonaisteho: noin 105 MW
- Voimaloiden enimmäiskorkeus: 250 metriä
- Arvioitu vuosituotanto: noin 360 GWh
- Vuosituotanto vastaa noin 73 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5000 kWh/vuosi)
- Tuulipuisto liitetään kantaverkkoon uudella 400 kV voimajohdolla
- Arvioitu vuosittainen kiinteistöverokertymä kunnalle: noin puoli miljoonaa euroa
- Arvioitu käyttöönottoajankohta: 2027.
Lisätietoja:
Veli-Pekka Alkula, maajohtaja, OX2 Finland, 050 338 9379, veli-pekka.alkula@ox2.com
Markus Luukkonen, rakentamisen projektipäällikkö, 040 5382 353, markus.luukkonen@ox2.com
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OX2 kehittää, rakentaa, hallinnoi ja omistaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä myy uusiutuvan energian ratkaisuja. OX2 on uusiutuvan energian edelläkävijä ja yksi Euroopan johtavista tuulivoiman toteuttajista. Se toimii seitsemässä maassa Euroopassa: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa ja Italiassa sekä vuodesta 2023 lähtien myös Australiassa. Suomessa OX2 on toiminut vuodesta 2012 alkaen ja työllistää noin 100 henkilöä. OX2:n hankekehityssalkku koostuu sekä itse kehitetyistä että hankituista, eri vaiheissa olevista maa- ja merituulivoiman, aurinkovoiman sekä energian varastoinnin hankkeista. OX2 työllistää maailmanlaajuisesti noin 500 henkilöä, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiön omistaa EQT, yksi maailman johtavista pääomasijoittajista. www.ox2.com
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