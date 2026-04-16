Honkakankaan tuulipuisto tuottaa jo sähköä

Keväällä 2025 tehty Honkakankaan tuulipuiston investointipäätös oli osa suurinta yksittäistä Suomessa tehtyä uusiutuvan energian investointipäätöstä sekä suurin Pohjoismaissa tehty uusiutuvan energian investointipäätös vuoden 2022 jälkeen.

Rakennustyöt ovat edenneet koko hankkeen ajan suunniteltua nopeammin. Tuulipuiston sähköaseman sähköistys valmistui lähes kuukautta alkuperäistä aikataulua edellä. Voimaloiden pystytykset ovat parhaillaan käynnissä, ja seitsemän voimalaa on jo pystytetty. Kaikkien voimaloiden nostotyöt valmistuvat loppukesän ja alkusyksyn aikana samalla, kun käyttöönotto etenee vaiheittain.

Honkakankaan hanke osoittaa, että tuulivoima on paitsi edullisin myös nopein tapa lisätä uutta päästötöntä sähköntuotantoa Suomeen. Hyvin valmistellut hankkeet voidaan toteuttaa nopeasti, mikä vahvistaa Suomen energiaturvallisuutta, tukee teollisuuden sähköistymistä ja vastaa kasvavaan puhtaan sähkön kysyntään.

Vaikka ensimmäinen tuulivoimala onkin jo tuottanut sähköä, tuulipuiston rakentaminen jatkuu vielä kesän ja syksyn ajan. Alueella tehdään myös maanrakennuksen ja infrastruktuurin viimeistelytöitä ennen tuulipuiston kaupallista käyttöönottoa alkuvuodesta 2027.

Honkakankaan tuulipuisto

Sijainti: Halsua, Keski-Pohjanmaa

Tuulivoimaloita: 16

Kokonaisteho: noin 105 MW

Voimaloiden enimmäiskorkeus: 250 metriä

Arvioitu vuosituotanto: noin 360 GWh

Vuosituotanto vastaa noin 73 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5000 kWh/vuosi)

Tuulipuisto liitetään kantaverkkoon uudella 400 kV voimajohdolla

Arvioitu vuosittainen kiinteistöverokertymä kunnalle: noin puoli miljoonaa euroa

Arvioitu käyttöönottoajankohta: 2027.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Alkula, maajohtaja, OX2 Finland, 050 338 9379, veli-pekka.alkula@ox2.com

Markus Luukkonen, rakentamisen projektipäällikkö, 040 5382 353, markus.luukkonen@ox2.com