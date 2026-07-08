Ailangantunturin pumppuvoimalaitos ja 400 kV:n voimajohto Pirttikoskelle -hankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä

Kemijoki Oy suunnittelee Ailangantunturille pumppuvoimalaitoksen rakentamista sekä voimajohtoa Ailangantunturilta Pirttikosken sähköasemalle. Hankealue sijaitsee noin 22 km Kemijärven keskustasta etelään. Pumppuvoimalaitos koostuu ylävarastosta, pumpputurbiinista sekä siihen liittyvistä tunnelirakenteista, alavarastosta sekä voimajohdoista.

Pumppuvoimalaitoksen ylävarasto on suunniteltu rakennettavaksi Ailangantunturin päälle ja alavarastona toimii Kemijärven Kuusilahti. Ylävarastoaltaan pinta-ala on noin 1 neliökilometri ja vesitilavuus noin 18 miljoonaa kuutiometriä (m3). Vesitunnelin pituus ylävarastosta alavarastoon on noin 4,5 kilometriä ja tunnelin halkaisija on noin 9 metriä. Ylävaraston tyhjennys ja täyttö kestää tehosta riippuen 12–14 tuntia.

Pumppuvoimalaitos tuottaa sähköä silloin, kun sähkön kysyntä on korkealla tai sähköjärjestelmässä on häiriö. Kun sähköstä on ylitarjontaa, pumppuvoimalaitos pumppaa vettä takaisin ylävarastoon. Pumppuvoimalaitos on liitettävissä olemassa olevaan sähkön kantaverkkoon Fingridin omistamalla Pirttikosken sähköasemalla. Ylävarastolta rakennetaan noin 38 kilometriä voimajohtoa, jonka jännitetaso on 400 kilovolttia. Valtaosan matkasta voimajohto kulkee olemassa olevan voimajohdon rinnalla ja uutta rakennettavaa voimajohtokäytävää on 6–8 kilometriä.

Arviointiselostus täyttää sille säädetyt sisältövaatimukset

Arviointiselostuksessa on tarkasteltu vaihtoehtoa VE0, jossa hanketta ei toteuteta sekä vaihtoehtoa VE1, jossa pumppuvoimalaitos rakennetaan Ailangantunturille. Sähkönsiirtoon on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista voimajohtolinjausta, joista VE1a kulkee Ailangantunturin länsipuolta ja VE1b Ailangantunturin itäpuolta, ennen liittymistä olemassa olevaan voimajohtokäytävään.

Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Arviointiselostus on tullut vireille 14.7.2025 ja uudelleen 23.3.2026 sen jälkeen, kun yhteysviranomainen on ilmoittanut selostuksen täydennystarpeista. Arviointiselostuksen ensimmäisen kuulemisen yhteydessä arviointiselostuksesta toimitettiin yhteysviranomaiselle 24 lausuntoa ja 25 mielipidettä. Toisen kuulemisen yhteydessä yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle toimitettiin 11 lausuntoa ja 26 mielipidettä.

Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus on täyttänyt YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset ja viranomaisella on ollut mahdollista todeta ja tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset ja ottaa niihin kantaa.

Vaikutukset Kemijärveen muodostuvat usean mekanismin yhteisvaikutuksena – ylävarastoallas muuttaa alueen luonnetta

Yhteysviranomainen katsoo, että pumppuvoimalaitoksen keskeiset vaikutukset kohdistuvat Kemijärven hydrologiaan ja kalastoon, Ailangantunturin pienvesiin, linnustoon, kasvillisuuteen, Ottavaaran Natura-alueeseen sekä poronhoitoon Hirvasniemen paliskunnassa. Kemijärveen kohdistuvat vaikutukset muodostuvat usean mekanismin yhteisvaikutuksena ja heijastuvat vesistövaikutusten lisäksi myös kalastoon kohdistuvina vaikutuksina. Voimalaitoksen käyttö muuttaa virtausolosuhteita ja aiheuttaa vedenpinnan korkeuden vaihtelua erityisesti talviaikana, jolloin muutoksia tapahtuu myös jääolosuhteissa.

Ylävarastoaltaan rakentaminen muuttaa merkittävästi alueen luonnetta muuttumalla luonnontilaisesta ympäristöstä teollisen kaltaiseksi, hävittäen alueelle sijoittuvia arvokkaita luontokohteita sekä pienvesiä, kuten lampia ja useita luonnontilaisia lähteitä. Yläaltaan ja voimajohtojen rakentaminen aiheuttaa uhanalaisen petolinnun reviirille merkittävän häiriön ja poroille alueen välttämistä sekä vaikeuttaa Palomaan erotusaidan käyttöä. Ruoppausmassan läjitysaltaan rakentaminen aiheuttaa tarpeen rauhoitettujen kasvilajien esiintymien hävittämiselle.

Yhteysviranomainen katsoo, että voimajohtovaihtoehdolla VE1b on suuremmat kielteiset vaikutukset luontoon kuin vaihtoehdolla VE1a, koska VE1b kulkee Ottavaaran Natura 2000 alueella ja Metsähallituksen suojelumetsän alueella, joka on arvokas luontokohde.

Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/ailangantunturin-pumppuvoimala-YVA.