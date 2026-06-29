Apollo aloittaa suorat lennot Samokselle

Samos hurmaa – suosittu Kreikan saari nyt suorilla lennoilla

Pieni, vehreä Samos on pitkään ollut Kreikan ystävien suosikki. Saarella yhdistyvät rento rantaloma, herkullinen kreikkalainen keittiö ja monipuolinen luonto. Päivät kuluvat kirkkaassa meressä, rantapromenadeilla ja tavernoissa – tai vaellusreiteillä, jotka kulkevat oliivilehtojen ja viinitarhojen halki. – Kreikka on suomalaisten rakastetuimpia lomamaita, ja nyt kiinnostus kohdistuu erityisesti pienempiin, aidompiin kohteisiin. Samos vastaa tähän toiveeseen täydellisesti. Olemme saaneet saaresta paljon kyselyjä, joten on hienoa, että voimme vihdoin tarjota sinne matkoja suorin lennoin, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.

Monipuolisia lomakohteita

Uuden suoran lentoyhteyden ansiosta Samoksen eri lomakohteet ovat helposti saavutettavissa. Kesän 2027 valikoimaan kuuluvat muun muassa:

idyllinen kalastajakylä Kokkari

historiallinen Pythagorion

saaren pääkaupunki Samos

rennommat kohteet Votsalakia ja Karlovassi

Samos tunnetaan kirkasvetisistä rannoistaan, vehreydestään ja historiastaan, joka ulottuu antiikin aikaan. Saarella syntynyt matemaatikko Pythagoras näkyy yhä paikallisessa kulttuurissa, ja vierailijat voivat tutustua sekä historiallisiin nähtävyyksiin että perinteisiin kyliin. – Yhä useampi etsii lomallaan rauhaa ja aitoa paikallista tunnelmaa. Samoksella nämä yhdistyvät, ja lisäksi tarjolla on laaja hotellivalikoima niin aikuisille kuin perheille, Kontulainen kertoo.

Lennot Samokselle kesällä 2027

Apollomatkat lentää Helsingistä Samokselle lauantaisin 15.5.–25.9.2027.

Lennot operoi airBaltic.