Uusi kirjallisuustapahtuma Vihdin Kirjaraitti avaa kirjasyksyn 2026 – tähtivieraina Monika Fagerholm, Rosa Liksom ja Maija Vilkkumaa

Vihdin Kirjaraitti juhlistaa kirjallisuutta, lukemista ja kirjaa esineenä, ja tuo esiin Vihdin kirjallista historiaa nykypäivän kirjallisten keskustelujen kautta. Uusi kirjallisuustapahtuma on myös osa elokuvateatteri Vihdin Kinon 80-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Kirjaraitin tapahtumapaikkoina toimivat Vihdin Kino, Vihdin museo sekä antikvariaatti-kirjakauppa Kirja-aitta, jotka kaikki sijaitsevat kävelyetäisyydellä toisistaan kylänraitin varrella.

Kirjaraitin tähtivieraita ovat tuore Finlandia- ja Runeberg-palkintojen voittaja Monika Fagerholm ja Finlandia-voittaja, menestyskirjailija ja kotimaisen kirjallisuuden uudistaja Rosa Liksom, joka on juuri julkaisemassa odotetun uuden romaaninsa Talo. Fagerholmin kanssa hänen kirjallisesta urastaan keskustelee toimittaja Eva Kela, ja keskustelu käydään osin ruotsiksi. Rosa Liksom keskustelee pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa kustannustoimittaja Harri Haanpään kanssa tulevasta kirjastaan ja yhdessä he luovat katsauksen myös koko Rosa Liksomin vuosikymmeniä kestäneeseen poikkeukselliseen kirjailija-kuvataitelijauraan.

Ohjelman mystillisin anti on kirjailija-joogatutkija Matti Rautaniemen ja kustantaja Boris Branderin keskustelu Rautaniemen kesällä 2026 ilmestyneestä kirjasta Tapio Kotkavuoren elämä ja kuolema – Suomalaismiehen odysseia Setin temppelin mestariksi ja takaisin. Salatieteisiin perehtyneet asiantuntijat valottavat kirjan päähenkilön matkaa mustaa magiaa harjoittavan Setin temppelin jäseneksi Vihdin Kirja-aitan historiallisessa salongissa.

Kirjaraitin iltaklubi saa vieraakseen poptähti Maija Vilkkumaan, joka julkaisi Nainen katolla -esikoisromaaninsa jo vuonna 2013. Nyt kirjan tarina on kokenut varsinaisen “ylösnousemuksen” sillä Kosmos-kustantamo julkaisi tarinan uudelleen äänikirjana keväällä 2026. Keskustelun jälkeen kuultava Maija Vilkkumaan Vihdin Kinon soolokeikka on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä ja kuulla supersuositun artistin tuotantoa soolona ja intiimissä salissa. Syksyllä uuden Karaoke-Queen -albuminsa julkaiseva Vilkkumaa viettää loppuvuoden Suomen mittakaavassa massiivisella levynjulkaisukiertueella.

Vihdin Kirjaraitti -tapahtuman taustalla vaikuttaa vahvasti Vihdin kirkonkylällä asuneen bibliofiilin, kirjakeräilijän, kirjailijan ja intohimoisen sukututkijan Jarl Pousarin elämäntyö. Vuonna 2004 edesmennyt Pousar lahjoitti keräämänsä yli 3000 niteen kirjakokoelman Svenska Litteratursällskapet i Finland -yhdistyksen kirjastoon. Kirjaraitin ohjelmassa on kaksi Pousarin kirjallista perintöä kunnioittavaa osiota, lohjalaisen sukututkijan Torsti Salosen Kuinka etsin esivanhempiani? -luento ja Jarl Pousarista ja hänen kirjakokoelmastaan Vackert, vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling -tietokirjan kirjoittaneen Anna Perälän esitelmä, jossa hän kertoo Pousarin kirjallisuudentäyteisestä elämästä, merkittävästä kirjakokoelmasta ja omasta teoksestaan.

Vihdin Kirjaraitin tapahtumiin on vapaaehtoinen pääsymaksu ja paikkoja ohjelmiin voi varata Vihdin Kinon sivuilla. Kirjailijavieraat signeeraavat teoksiaan esiintymistensä jälkeen ja paikallinen kirjakauppa Aurinko Kustannus myy vieraiden kirjoja ja valikoituja muita teoksia pop-up-kaupassaan.

Kirjaraitin iltaklubille Maija Vilkkumaan soolokeikalle on 25 €:n pääsymaksu. Ennakkoliput ovat myynnissä Vihdin Kinon sivuilla.

Vihdin Kirjaraitti 5.9. klo 10.00-20.30

OHJELMA

Klo 10.00–10.45 Vihdin museo, Kyläaukio 1

Jarl Pousarin jalanjäljillä I:

Torsti Salonen: Kuinka etsin esivanhempiani?

Klo 10.45–13.00

Lounastauko, kylän ravintolat avoinna

Klo 13.00–13.15 Vihdin Kino, Riihitie 2

VIHDIN KIRJARAITIN AVAJAISET – Vihdin Kirjaraitti -tapahtuman ja työryhmän esittely, juontajana kuva- ja sanataiteilija Minka Heino

Klo 13.15–14.00 Vihdin Kino, Riihitie 2

Monika Fagerholm – haastattelijana Eva Kela

Klo 14.15–15.00 Vihdin Kirja-aitta, Niuhalanraitti 28

Jarl Pousarin jalanjäljillä II:

Anna Perälä: Jarl Pousarin ja kirjojen kiehtova maailma

Klo 15.15–16.00 Vihdin Kino, Riihitie 2

Rosa Liksom – haastattelijana Harri Haanpää

Klo 16.00–17.15

Virkistystauko, kirkonkylän kahvilat ja ravintolat avoinna

Klo 17.15-18.00 Vihdin Kirja-aitta, Niuhalanraitti 28

Matti Rautaniemi: Tapio Kotkavuoren elämä ja kuolema –

Suomalaismiehen odysseia Setin temppelin mestariksi ja takaisin

Haastattelijana Boris Brander

Klo 18.30-20.30 Vihdin Kino, Riihitie 2

VIHDIN KIRJARAITIN ILTAKLUBI (liput 25 €)

Ilta Maija Vilkkumaan kanssa: Nainen katolla -romaanin uusi elämä äänikirjana -keskustelu + Maija Vilkkumaan soolokeikka

Lisätietoa Vihdin Kirjaraitti -tapahtumasta:

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