Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 8.7.2026 20:12:42 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 8.7.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri, Konnevesi, Takalantie Savusauna syttyi tuntemattomasta syystä palamaan. Omistajat yrittivät alkusammutusta tässä onnistumatta. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen oli savusauna palanut täysin ja palo levinnyt ympäröivään maastoon sekä puupinoihin. Maastoa paloi arviolta 4 aarin verran. Palokaasuille altistui 2 henkilöä ja ensihoito tarkastaa heidän voinnin. Palopaikka on niemen kärjessä ja tämä hidastaa pelastustoimintaa. Kohteeseen hälytetettiin yhteensä 14 yksikköä. Kohteessa jäi lopulta 7 pelastuksen yksikköä. Pelastuslaitos jatkaa jälkisammutustoimia kohteessa pitkälle iltaan.