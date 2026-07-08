Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 4.7.2026 18:44:36 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 4.7.2026 Rakennuspalo keskisuuri, Pehtorintie, Jyväskylä Ruoka kärähti asunnon hellalla Pehtorintiellä. Liekkipaloa ei ehtinyt syttymään. Pelastuslaitos tuuletti asunnon ja porrashuoneen. Ei henkilövahinkoja