Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
8.7.2026 20:12:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 8.7.2026
Rakennuspalo: Keskisuuri, Konnevesi, Takalantie
Savusauna syttyi tuntemattomasta syystä palamaan. Omistajat yrittivät alkusammutusta tässä onnistumatta. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen oli savusauna palanut täysin ja palo levinnyt ympäröivään maastoon sekä puupinoihin. Maastoa paloi arviolta 4 aarin verran.
Palokaasuille altistui 2 henkilöä ja ensihoito tarkastaa heidän voinnin. Palopaikka on niemen kärjessä ja tämä hidastaa pelastustoimintaa. Kohteeseen hälytetettiin yhteensä 14 yksikköä. Kohteessa jäi lopulta 7 pelastuksen yksikköä. Pelastuslaitos jatkaa jälkisammutustoimia kohteessa pitkälle iltaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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