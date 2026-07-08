Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

8.7.2026 20:12:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 8.7.2026

Rakennuspalo: Keskisuuri, Konnevesi, Takalantie

Savusauna syttyi tuntemattomasta syystä palamaan. Omistajat yrittivät alkusammutusta tässä onnistumatta. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen oli savusauna palanut täysin ja palo levinnyt ympäröivään maastoon sekä puupinoihin. Maastoa paloi arviolta 4 aarin verran.

Palokaasuille altistui 2 henkilöä ja ensihoito tarkastaa heidän voinnin. Palopaikka on niemen kärjessä ja tämä hidastaa pelastustoimintaa. Kohteeseen hälytetettiin yhteensä 14 yksikköä. Kohteessa jäi lopulta 7 pelastuksen yksikköä. Pelastuslaitos jatkaa jälkisammutustoimia kohteessa pitkälle iltaan.

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