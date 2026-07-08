Vt 21 Tengeliönjoen siltojen kohdalla suljetaan liikenteeltä 15.-16.7.2026
9.7.2026 08:40:30 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatie 21 Tengeliönjoen siltojen kohdalla suljetaan liikenteeltä 15.-16.7.2026 klo 23.00–04.00 väliseksi ajaksi siltatöiden vuoksi.
Liikenne ohjataan kiertoreitille Raanujärventien ja Tengeliöntien kautta. Tonteille ajo on sallittua, vaikka muu liikenne ohjataan kiertoreitille. Kartta kiertoreitistä löytyy tiedotteen alaosan kuvagalleriasta.
Lapin elinvoimakeskus toivoo tienkäyttäjiltä ymmärrystä aiheutuvasta haitasta.
Vt 21 parantaminen Tengeliönjoen siltojen kohdalta rakennuttaja on Lapin elinvoimakeskus ja pääurakoitsijana GRK Suomi Oy.
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