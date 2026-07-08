Lapin elinvoimakeskus

Vt 21 Tengeliönjoen siltojen kohdalla suljetaan liikenteeltä 15.-16.7.2026

9.7.2026 08:40:30 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

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Valtatie 21 Tengeliönjoen siltojen kohdalla suljetaan liikenteeltä 15.-16.7.2026 klo 23.00–04.00 väliseksi ajaksi siltatöiden vuoksi.

Sillan vieressä on kaivinkone töissä.
Tengeliönjoen siltaa parannetaan. Kuvituskuva, Lapin elinvoimakeskus.

Liikenne ohjataan kiertoreitille Raanujärventien ja Tengeliöntien kautta. Tonteille ajo on sallittua, vaikka muu liikenne ohjataan kiertoreitille. Kartta kiertoreitistä löytyy tiedotteen alaosan kuvagalleriasta.

Lapin elinvoimakeskus toivoo tienkäyttäjiltä ymmärrystä aiheutuvasta haitasta.

Vt 21 parantaminen Tengeliönjoen siltojen kohdalta rakennuttaja on Lapin elinvoimakeskus ja pääurakoitsijana GRK Suomi Oy.

Avainsanat

vt21lappitietyötengeliönjokiylitornio

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Karttakuva kiertotiestä
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Tietoja julkaisijasta

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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