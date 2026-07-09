Puutiaisaivotulehdustapaukset (TBE) ovat lisääntyneet Länsi-Uudellamaalla – hyvinvointialue muistuttaa rokotussuojasta

Länsi-Uudellamaalla on todettu alkukesän aikana selvästi enemmän puutiaisaivotulehdustapauksia (TBE) kuin samaan aikaan viime vuonna. TBE on punkkien levittämä virustauti, joka johtaa usein sairaalahoitoon. Tehokkain tapa suojautua tartunnalta on ottaa TBE-rokotus.

Infektioiden torjunnan ylilääkäri Tinja Lääveri muistuttaa, että rokotuksesta on hyötyä, vaikka kesän ensimmäiset mökkireissut olisivat jo takana.

– Punkkikausi jatkuu syksyyn asti, joten rokotteen ottaminen kannattaa edelleen. Kun aloitat rokotussarjan nyt, suoja ehtii muodostua vielä loppukesäksi, Lääveri kertoo.

Perusrokotussarjaan kuuluu kolme annosta. Hyvän suojan saa jo kahden ensimmäisen annoksen jälkeen.

Mökkeilijä voi olla oikeutettu maksuttomaan rokotukseen

Kesällä moni viettää aikaa alueilla, joilla TBE-tartunnan riski on suurempi kuin omalla asuinalueella.

– Kaikki eivät tiedä, että myös mökkipaikkakunta voi oikeuttaa maksuttomaan TBE-rokotukseen. Jos vietät kesää riskialueella, kannattaa tarkistaa, kuulutko maksuttoman rokotuksen piiriin ja mistä saat rokotuksen, Lääveri sanoo.

Maksuttoman TBE-rokotuksen saa, jos asuu tai omistaa vakituisen vapaa-ajan asunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämällä riskialueella. Jos oikeus rokotukseen perustuu mökkipaikkakuntaan, rokote annetaan mökkipaikkakunnalla. Esimerkiksi Porkkalassa kesää viettävät saavat rokotuksen Kirkkonummella.

TBE-rokotteen voi hankkia myös itse

Jos et kuulu maksuttoman TBE-rokotuksen piiriin, voit hankkia rokotteen omakustanteisesti. Oma rokotustarve kannattaa arvioida sen mukaan, missä ja kuinka usein liikkuu luonnossa.

Rokotetta varten tarvitset reseptin, jonka saat esimerkiksi omalta terveysasemalta tai Lunnasta. Voit varata rokotusajan oman terveysasemasi kautta joko verkossa tai puhelimitse.

Lue lisää ja tarkista oman alueesi rokotuskäytännöt osoitteesta: luvn.fi/tbe-rokotukset

Lisätietoa rokotteesta THL:n sivuilla: TBE-rokote