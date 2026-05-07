Kysely: Apteekeista ohjataan päivittäin asiakkaita lääkärille – moni pieni vaiva voitaisiin hoitaa jo apteekissa

Apteekkariliiton tuoreen jäsenkyselyn mukaan asiakkaiden ohjaaminen apteekista lääkärin vastaanotolle on arkipäivää. Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista apteekkareista kertoo ohjaavansa asiakkaita lääkärille vähintään viikoittain, ja yli kolmannes (37 %) tekee sitä päivittäin.

– Apteekin ammattilaisen tehtävä on arvioida, milloin asiakkaan tilanne vaatii lääkärin vastaanoton. Moni pieni vaiva olisi kuitenkin hoidettavissa jo apteekissa. Apteekkien osaamisen paremmalla hyödyntämisellä voitaisiin keventää terveydenhuollon kuormitusta, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja, FaT Inka Puumalainen.

Kyselyn mukaan apteekeista ohjataan asiakkaita lääkärille erityisesti pienissä terveysvaivoissa. Tavallisimpia syitä ovat silmätulehdukset, sekä erilaiset ihoinfektiot ja akne. Myös virtsatietulehdukset ja pienten haavojen hoitoon liittyvät tilanteet johtavat usein asiakkaan ohjaamiseen lääkärin vastaanotolle.

– Tämänkaltaisia vaivoja hoidetaan jo monissa maissa apteekeissa yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti. Tämä on vapauttanut lääkäreiden aikaa vaativampien potilaiden hoitoon, Puumalainen sanoo.



Kyselyn mukaan ylivoimaisesti yleisin yksittäinen syy ohjata asiakas lääkärille on kuitenkin reseptin uusinta. Puumalaisen mukaan suuri osa reseptien uusimisista on rutiininomaisia tilanteita, jotka voitaisiin hoitaa apteekissa selkeiden pelisääntöjen ja laajennettujen reseptin toimittamiseen liittyvien oikeuksien avulla.



Moni lievä vaiva voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa

Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa nykyistä sujuvammin hyödyntämällä apteekkien farmaseuttista osaamista.

– Apteekeissa kohdataan jatkuvasti asiakkaita, joiden terveyteen liittyvä ongelma voitaisiin ratkaista yhdessä sovittujen hoitopolkujen avulla turvallisesti ja tehokkaasti myös apteekissa. Moni lievä vaiva tai lääkityksen jatkamiseen liittyvä asia voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit olisi sovittu yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa, Puumalainen toteaa.



Apteekkariliitto esittää, että Suomessa apteekkien roolia vahvistetaan osana terveydenhuollon hoitopolkuja. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi lievien sairauksien hoidon käynnistämistä apteekissa sekä pitkäaikaissairauksien lääkehoidon laajempaa seurantaa.

– Esimerkiksi Englannissa apteekit hoitavat tiettyjä yleisiä ja helposti tunnistettavia vaivoja. Tämä nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vapauttaa lääkäreiden aikaa potilaille, jotka tarvitsevat lääkärin arviota, Puumalainen sanoo.



Liiton mukaan kyse on työnjaon kehittämisestä ja terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

– Tärkeää on, että toimintamallit, vastuut ja hoitopolut sovitaan yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Asiakkaalle tämä tarkoittaisi sujuvampaa palvelua ja nopeampaa hoitoon pääsyä, Puumalainen toteaa.

– Kansainvälisesti apteekkien roolin laajentamisesta on saatu hyviä kokemuksia. Suomessa kehityksen tulee edetä hallitusti, potilasturvallisuus edellä ja tiiviissä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa, Puumalainen sanoo.



Apteekit ovat valmiita ottamaan nykyistä suuremman vastuun osana terveydenhuollon kokonaisuutta.

– Apteekit ovat koko maan kattava, helposti saavutettava terveydenhuollon palvelu. Niiden osaamisen nykyistä parempi hyödyntäminen parantaisi palvelujen saatavuutta, sujuvoittaisi hoitopolkuja ja vahvistaisi koko terveydenhuollon toimintakykyä, Puumalainen sanoo.



Yleisimmät syyt lääkärille ohjaamiseen:

Reseptin uusinta:

58 % vastanneista ohjaa asiakkaan lääkärille päivittäin, 85 % vähintään viikoittain

58 % vastanneista ohjaa asiakkaan lääkärille päivittäin, 85 % vähintään viikoittain Silmätulehdukset:

61 % ohjaa vähintään viikoittain

61 % ohjaa vähintään viikoittain Virtsatietulehdukset:

30 % ohjaa vähintään viikoittain, 73 % vähintään kuukausittain

30 % ohjaa vähintään viikoittain, 73 % vähintään kuukausittain Ihoinfektiot ja akne:

32 % ohjaa vähintään viikoittain, 72 % vähintään kuukausittain

32 % ohjaa vähintään viikoittain, 72 % vähintään kuukausittain Korvatulehdukset:

63 % ohjaa vähintään kuukausittain

63 % ohjaa vähintään kuukausittain Haavanhoidolliset toimenpiteet:

60 % ohjaa vähintään kuukausittain

60 % ohjaa vähintään kuukausittain Lähde: Suomen Apteekkariliiton jäsenkysely. Apteekkareilta kysyttiin, kuinka usein he ohjaavat asiakkaan lääkärille eri tilanteissa. Kyselyyn vastasi 284 apteekkaria kesäkuussa 2026.



Yhteystiedot:

Inka Puumalainen

Farmaseuttinen johtaja

Apteekkariliitto

inka.puumalainen@apteekkariliitto.fi

010 6801 427

