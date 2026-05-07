Kysely: Apteekeista ohjataan päivittäin asiakkaita lääkärille – moni pieni vaiva voitaisiin hoitaa jo apteekissa
22.7.2026 06:00:00 EEST | Suomen Apteekkariliitto | Tiedote
Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa nykyistä sujuvammin hyödyntämällä apteekkien farmaseuttista osaamista.
Apteekkariliiton tuoreen jäsenkyselyn mukaan asiakkaiden ohjaaminen apteekista lääkärin vastaanotolle on arkipäivää. Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista apteekkareista kertoo ohjaavansa asiakkaita lääkärille vähintään viikoittain, ja yli kolmannes (37 %) tekee sitä päivittäin.
– Apteekin ammattilaisen tehtävä on arvioida, milloin asiakkaan tilanne vaatii lääkärin vastaanoton. Moni pieni vaiva olisi kuitenkin hoidettavissa jo apteekissa. Apteekkien osaamisen paremmalla hyödyntämisellä voitaisiin keventää terveydenhuollon kuormitusta, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja, FaT Inka Puumalainen.
Kyselyn mukaan apteekeista ohjataan asiakkaita lääkärille erityisesti pienissä terveysvaivoissa. Tavallisimpia syitä ovat silmätulehdukset, sekä erilaiset ihoinfektiot ja akne. Myös virtsatietulehdukset ja pienten haavojen hoitoon liittyvät tilanteet johtavat usein asiakkaan ohjaamiseen lääkärin vastaanotolle.
– Tämänkaltaisia vaivoja hoidetaan jo monissa maissa apteekeissa yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti. Tämä on vapauttanut lääkäreiden aikaa vaativampien potilaiden hoitoon, Puumalainen sanoo.
Kyselyn mukaan ylivoimaisesti yleisin yksittäinen syy ohjata asiakas lääkärille on kuitenkin reseptin uusinta. Puumalaisen mukaan suuri osa reseptien uusimisista on rutiininomaisia tilanteita, jotka voitaisiin hoitaa apteekissa selkeiden pelisääntöjen ja laajennettujen reseptin toimittamiseen liittyvien oikeuksien avulla.
Moni lievä vaiva voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa
Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa nykyistä sujuvammin hyödyntämällä apteekkien farmaseuttista osaamista.
– Apteekeissa kohdataan jatkuvasti asiakkaita, joiden terveyteen liittyvä ongelma voitaisiin ratkaista yhdessä sovittujen hoitopolkujen avulla turvallisesti ja tehokkaasti myös apteekissa. Moni lievä vaiva tai lääkityksen jatkamiseen liittyvä asia voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit olisi sovittu yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa, Puumalainen toteaa.
Apteekkariliitto esittää, että Suomessa apteekkien roolia vahvistetaan osana terveydenhuollon hoitopolkuja. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi lievien sairauksien hoidon käynnistämistä apteekissa sekä pitkäaikaissairauksien lääkehoidon laajempaa seurantaa.
– Esimerkiksi Englannissa apteekit hoitavat tiettyjä yleisiä ja helposti tunnistettavia vaivoja. Tämä nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vapauttaa lääkäreiden aikaa potilaille, jotka tarvitsevat lääkärin arviota, Puumalainen sanoo.
Liiton mukaan kyse on työnjaon kehittämisestä ja terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä.
– Tärkeää on, että toimintamallit, vastuut ja hoitopolut sovitaan yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Asiakkaalle tämä tarkoittaisi sujuvampaa palvelua ja nopeampaa hoitoon pääsyä, Puumalainen toteaa.
– Kansainvälisesti apteekkien roolin laajentamisesta on saatu hyviä kokemuksia. Suomessa kehityksen tulee edetä hallitusti, potilasturvallisuus edellä ja tiiviissä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa, Puumalainen sanoo.
Apteekit ovat valmiita ottamaan nykyistä suuremman vastuun osana terveydenhuollon kokonaisuutta.
– Apteekit ovat koko maan kattava, helposti saavutettava terveydenhuollon palvelu. Niiden osaamisen nykyistä parempi hyödyntäminen parantaisi palvelujen saatavuutta, sujuvoittaisi hoitopolkuja ja vahvistaisi koko terveydenhuollon toimintakykyä, Puumalainen sanoo.
Yleisimmät syyt lääkärille ohjaamiseen:
- Reseptin uusinta:
58 % vastanneista ohjaa asiakkaan lääkärille päivittäin, 85 % vähintään viikoittain
- Silmätulehdukset:
61 % ohjaa vähintään viikoittain
- Virtsatietulehdukset:
30 % ohjaa vähintään viikoittain, 73 % vähintään kuukausittain
- Ihoinfektiot ja akne:
32 % ohjaa vähintään viikoittain, 72 % vähintään kuukausittain
- Korvatulehdukset:
63 % ohjaa vähintään kuukausittain
- Haavanhoidolliset toimenpiteet:
60 % ohjaa vähintään kuukausittain
- Lähde: Suomen Apteekkariliiton jäsenkysely. Apteekkareilta kysyttiin, kuinka usein he ohjaavat asiakkaan lääkärille eri tilanteissa. Kyselyyn vastasi 284 apteekkaria kesäkuussa 2026.
Yhteystiedot:
Inka Puumalainen
Farmaseuttinen johtaja
Apteekkariliitto
inka.puumalainen@apteekkariliitto.fi
010 6801 427
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aija PirinenViestintäpäällikköPuh:010 6801 442aija.pirinen@apteekkariliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.
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