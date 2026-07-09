Antalet fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) har ökat i västra Nyland – välfärdsområdet påminner om vaccinationsskydd
9.7.2026 09:15:50 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
I västra Nyland har redan 25 fall av fästingburen hjärninflammation konstaterats i år, jämfört med 15 fall vid samma tidpunkt i fjol. Vaccinet är det effektivaste sättet att skydda sig mot fästingburen hjärninflammation.
Under försommaren har klart fler fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) konstaterats i västra Nyland än vid samma tidpunkt i fjol. TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som ofta leder till sjukhusvård. Det effektivaste sättet att skydda sig mot smitta är att ta TBE-vaccinet.
Tinja Lääveri, överläkare i bekämpning av infektioner, påminner om att det är till nytta att vaccinera sig även om sommarens första besök till stugan redan ligger bakom en.
– Fästingsäsongen fortsätter ända in på hösten, så det lönar sig fortfarande att ta vaccinet. Om du inleder vaccinationsserien nu hinner skyddet utvecklas till sensommaren, säger Lääveri.
Grundvaccinationsserien omfattar tre doser. Man får ett gott skydd redan efter de två första doserna.
De som vistas på sommarstugan kan ha rätt till avgiftsfri vaccination
Under sommaren vistas många i områden där risken för TBE-smitta är högre än där de bor.
– Alla vet inte att även stugorten kan ge rätt till avgiftsfri TBE-vaccination. Om du tillbringar sommaren i ett riskområde är det värt att kontrollera om du har rätt till avgiftsfri vaccination och var du kan få vaccinet, säger Lääveri.
Avgiftsfri TBE-vaccination ges till personer som bor eller har en permanent fritidsbostad i ett riskområde som definieras av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Om rätten till vaccination baserar sig på stugorten ges vaccinet på stugorten. Personer som till exempel tillbringar sommaren i Porkala får vaccinationen i Kyrkslätt.
Det går också att skaffa TBE-vaccinet på egen bekostnad
Om du inte har rätt till avgiftsfri TBE-vaccination kan du skaffa vaccinet på egen bekostnad. Det egna vaccinationsbehovet bör bedömas utifrån var och hur ofta man rör sig i naturen.
För att få vaccinet behöver du ett recept, som du kan få till exempel från din egen hälsostation eller via Lunna. Du kan boka tid för vaccination via din egen hälsostation, antingen på webben eller per telefon.
Läs mer och kontrollera vaccinationspraxisen i ditt område: luvn.fi/sv/tbe-vaccinationer
Mer information om vaccinet finns på THL:s webbplats: TBE-vaccin
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Yhteyshenkilöt
Tinja LääveriInfektioiden torjunnan ylilääkäri / Överläkare i bekämpning av infektionerPuh:0406442804tinja.laaveri@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
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