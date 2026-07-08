Keskustan varapuheenjohtaja Siponen: Lannoiteomavaraisuus tarvitsee päätöksiä nyt

9.7.2026 10:08:20 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markku Siposen mukaan hallitus on ollut toimeton kotimaisen lannoitetuotannon edistämisessä.

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 Parlamentaarinen työryhmä ehdotti jo ennen edellisiä eduskuntavaaleja kansallisen lannoite- ja energiastrategian laatimista. 
-    Kotimaisella lannoitetuotannolla ei taida olla hallituksen lähipiirissä puuhamiehiä, kun edes strategiaa ei ole saatu aikaiseksi, ihmettelee Siponen. 

-    Suomi on riippuvainen tuontilannoitteista ja Venäjän asettamat tuontitullit rautatieliikenteelle uhkaavat nostaa entisestään lannoitteiden ja sitä myöten viljelijöiden kustannuksia, näkee Siponen.

Siposen mukaan ainoa keinoa vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista ja -lannoitteista on lisätä omaa lannoitetuotantoa. Lannoiteomavaraisuuden vahvistaminen edellyttää investointien vauhdittamista niin biokaasulaitoksiin kuin muuhun kotimaisen lannoitetuotantoon.

-    Voisiko Teollisuussijoitus toimia kotimaisen lannoitetuotannon synnyttämisessä yhtenä ankkuriomistajana samalla tavalla kuin Uudenkaupungin autotehtaan tapauksessa, Siponen kysyy. 

-    Siposen mukaan Orpon hallituksen on tulevassa syksyn budjettiriihessä tehtävä tarvittavat poliittiset linjaukset, jotka vahvistavat kotimaista lannoiteomavaraisuutta.

-    Ruokaturva, huoltovarmuus ja kotimainen energiantuotanto kulkevat käsi kädessä, Siponen päättää

Yhteyshenkilöt

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