Keskustan varapuheenjohtaja Siponen: Lannoiteomavaraisuus tarvitsee päätöksiä nyt

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Parlamentaarinen työryhmä ehdotti jo ennen edellisiä eduskuntavaaleja kansallisen lannoite- ja energiastrategian laatimista.

- Kotimaisella lannoitetuotannolla ei taida olla hallituksen lähipiirissä puuhamiehiä, kun edes strategiaa ei ole saatu aikaiseksi, ihmettelee Siponen.

- Suomi on riippuvainen tuontilannoitteista ja Venäjän asettamat tuontitullit rautatieliikenteelle uhkaavat nostaa entisestään lannoitteiden ja sitä myöten viljelijöiden kustannuksia, näkee Siponen.

Siposen mukaan ainoa keinoa vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista ja -lannoitteista on lisätä omaa lannoitetuotantoa. Lannoiteomavaraisuuden vahvistaminen edellyttää investointien vauhdittamista niin biokaasulaitoksiin kuin muuhun kotimaisen lannoitetuotantoon.

- Voisiko Teollisuussijoitus toimia kotimaisen lannoitetuotannon synnyttämisessä yhtenä ankkuriomistajana samalla tavalla kuin Uudenkaupungin autotehtaan tapauksessa, Siponen kysyy.

- Siposen mukaan Orpon hallituksen on tulevassa syksyn budjettiriihessä tehtävä tarvittavat poliittiset linjaukset, jotka vahvistavat kotimaista lannoiteomavaraisuutta.

- Ruokaturva, huoltovarmuus ja kotimainen energiantuotanto kulkevat käsi kädessä, Siponen päättää