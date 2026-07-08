Keskustan varapuheenjohtaja Siponen: Lannoiteomavaraisuus tarvitsee päätöksiä nyt
9.7.2026 10:08:20 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markku Siposen mukaan hallitus on ollut toimeton kotimaisen lannoitetuotannon edistämisessä.
-
Parlamentaarinen työryhmä ehdotti jo ennen edellisiä eduskuntavaaleja kansallisen lannoite- ja energiastrategian laatimista.
- Kotimaisella lannoitetuotannolla ei taida olla hallituksen lähipiirissä puuhamiehiä, kun edes strategiaa ei ole saatu aikaiseksi, ihmettelee Siponen.
- Suomi on riippuvainen tuontilannoitteista ja Venäjän asettamat tuontitullit rautatieliikenteelle uhkaavat nostaa entisestään lannoitteiden ja sitä myöten viljelijöiden kustannuksia, näkee Siponen.
Siposen mukaan ainoa keinoa vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista ja -lannoitteista on lisätä omaa lannoitetuotantoa. Lannoiteomavaraisuuden vahvistaminen edellyttää investointien vauhdittamista niin biokaasulaitoksiin kuin muuhun kotimaisen lannoitetuotantoon.
- Voisiko Teollisuussijoitus toimia kotimaisen lannoitetuotannon synnyttämisessä yhtenä ankkuriomistajana samalla tavalla kuin Uudenkaupungin autotehtaan tapauksessa, Siponen kysyy.
- Siposen mukaan Orpon hallituksen on tulevassa syksyn budjettiriihessä tehtävä tarvittavat poliittiset linjaukset, jotka vahvistavat kotimaista lannoiteomavaraisuutta.
- Ruokaturva, huoltovarmuus ja kotimainen energiantuotanto kulkevat käsi kädessä, Siponen päättää
Yhteyshenkilöt
Markku SiponenKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 44 544 1766markku.siponen@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Outo hiljaisuus Gardenin ympärillä - ottaako kukaan vastuuta?8.7.2026 10:49:08 EEST | Tiedote
Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin.
Keskustan varapuheenjohtaja Siponen: Kertoiko pääministeri Orpo eduskunnalle koko totuuden Garden-sotkuja selvitellessään?7.7.2026 11:06:57 EEST | Tiedote
Tietoa Helsinki Garden -sotkusta tulee tipoittain ja tiedotusvälineiden onkimana. Pääministerin ja hallituksen olisi vihdoin kerrottava totuus ja julkistettava kaikki asiakirjat ja tausta-aineistot kansalaisten arvioitavaksi, vaatii Siponen.
Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Tavoitteena on oltava sukupuolineutraali palvelusvelvollisuus6.7.2026 11:13:25 EEST | Tiedote
Suomen pitää määrätietoisesti edistää sukupuolineutraalia palvelusvelvollisuutta, toteaa varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.
Keskustan Ovaska jatkaa Eurooppa-puolueen johdossa4.7.2026 17:58:54 EEST | Tiedote
Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska on juuri valittu jatkokaudelle Euroopan liberaalidemokraattisen puolueen (ALDE) varapuheenjohtajaksi Itävallan Wienissä pidetyssä puoluekokouksessa.
Keskusta pelastaisi perheneuvolat ja ihmettelee hallituksen politiikkaa: eikö työttömyys ja köyhyys huoleta?4.7.2026 10:46:41 EEST | Tiedote
Keskustan puoluesihteerin Antti Siika-ahon ja Keskustan terveiset hallitukselle ovat karut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme