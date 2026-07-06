Helsinki Cup huipentuu tänään Olympiastadionilla - tuomarikortti keräsi kiitosta
11.7.2026 07:00:00 EEST | Helsinki Cup | Tiedote
Helsinki Cup 2026 huipentuu tänään ikimuistoisiin finaaleihin Olympiastadionilla. Yli 5 000 ottelun suurtapahtuma on jälleen viety läpi onnistuneesti, ja turnausviikon aikana on nähty upeita otteluita, elämyksiä sekä uusia avauksia, kuten erotuomareiden arvokasta työtä juhlistavat Fortum-tuomarikortit.
Helsinki Cup on onnistunut tänä vuonna jälleen mainiosti, vaikka sääolosuhteet toivat turnauksen alkuviikkoon omat haasteensa. Turnauksen toimitusjohtaja Lotta Peitsin mukaan kaikkein palkitsevinta on ollut seurata lasten peli-iloa, jota harmaa taivas tai sateet eivät pystyneet turnauksessa nujertamaan.
“Turnausviikko on ollut taas mainio osoitus koko Helsinki Cup -yhteisön voimasta. Säälle emme mahda mitään, mutta ammattitaitoinen henkilöstömme, tulospalvelumme ja tuomarimme ovat hoitaneet tämän viikon erinomaisesti. Erityinen kiitos kuuluu myös kaikille jalkapalloilijoille, sillä lasten ilo ja hymy eivät hyytyneet sateessakaan ja se onkin ollut jälleen viikon sykähdyttävintä antia”, Peitsi kiittelee.
Turnauksen sujuvuudesta on vastannut Helsinki Cup -organisaatio, joka on luovinut läpi viikon turnauspäällikkö Mikko Savolaisen johdolla. Yli 5 000 ottelun logistinen kokonaisuus on pysynyt tiukasti raiteillaan, vaikka taivas ei ole joka päivä ollut sininen.
”Tämän kokoluokan suurtapahtuman läpivienti vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua, mutta meidän taitomme punnitaan erityisesti silloin, kun olosuhteet muuttuvat. Erityisen hienoa on ollut nähdä, miten 350 tuomaria ja pelinohjaajaa sekä koko kenttähenkilöstömme on venynyt erinomaisiin suorituksiin läpi viikon”, Savolainen taustoittaa turnausviikon kulkua.
Erityistä arvostusta erotuomareille
Vuoden 2026 turnaus merkitsi Helsinki Cupille uuden aikakauden alkua tuoreen nimikumppanin Fortumin myötä. Yhteistyö on näkynyt turnausviikon aikana isosti paitsi visuaalisesti, myös konkreettisina tekoina. Yksi viikon kiitellyimmistä uudistuksista on ollut Fortumin tuomarikortti.
“Erotuomareiden ja pelinohjaajien rooli on turnauksen onnistumisen kannalta olennainen. Olemme saaneet positiivista palautetta siitä, että tuomareiden tärkeää työtä on huomioitu ja arvostettu tänä vuonna erityisellä tavalla”, Peitsi kertoo.
Turnausviikon aikana jokainen joukkue sai yhden tuomarikortin, jonka se on voinut antaa kiitoksena erinomaisesta toiminnasta valitsemalleen tuomarille tai pelinohjaajalle.
“Pienellä kiitoksella on suuri merkitys turnauksen selkärankana toimiville sadoille tuomarille ja pelinohjaajalle”, Peitsi jatkaa.
Finaalihuumaa Olympiastadionilla
Helsinki Cup on näkynyt vahvasti katukuvassa koko viikon ajan. Tiistain avajaiskulkue ja yhteistyökumppaneiden rikastuttama Käpylän Love The Ball Centerin eri aktiviteetit ja elämykset ovat koonneet useita kymmeniä tuhansia ihmisiä nauttimaan ainutlaatuisesta turnausviikosta.
Peitsin mukaan Käpylän vilkkaan tapahtumatorin ehdottomaksi hitiksi nousi tänä vuonna turnauksen uusi, oma maskotti, Heppu, joka valloitti kisavieraiden sydämet ikään katsomatta. Oman lisämausteensa kentän laidan tunnelmaan toivat parhaillaan pelattavat MM-kisat, jotka kuuluivat keskusteluissa ja kannustuksessa sekä näkyivät näyttävissä tuuletuksissa.
Turnaus huipentuu tänään lauantaina Olympiastadionilla pelattaviin A-finaaleihin, jotka käynnistyivät aamulla kello 8.00. Viimeiset mestaruudet ratkeavat alkuillasta. Kuten jokaisena kesänä, seuraavan vuoden turnauksen valmistelut alkavat lähes heti loppuvihellyksen jälkeen, sillä ilmoittautuminen vuoden 2027 turnaukseen käynnistyy heti syksyllä.
Peitsi kertoo, että vaikka turnausorganisaatio lomailee lyhyesti purkutöiden jälkeen, aktiivinen työ kohti seuraavaa vuotta on jatkuvaa. Peitsi on erityisen iloinen kasvaneesta yhteistyökumppanien määrästä, sillä heidän panoksensa on avainasemassa turnauksen kehittämisessä.
”Kumppanimme ovat meille tärkeitä mahdollistajia. Laaja kumppaniverkosto rikastuttaa turnausviikkoa monipuolisilla aktiviteeteilla ja varmistaa, että pystymme tarjoamaan tuhansille lapsille ja nuorille huippulaadukkaan ja kiinnostavan turnauksen vuosi toisensa jälkeen. Kiitos siis myös jokaiselle kumppanille erinomaisesta viikosta”, Peitsi sanoo lopuksi.
Info
Helsinki Cup huipentuu tänään lauantaina ikimuistoisiin A-finaaleihin Olympiastadionilla. Otteluohjelman ja finaalipäivän infon voit katsoa tästä.
Akkreditointi
Median edustajat voivat akkreditoitua ilmoittautumalla Helsinki Cupin kisatoimistoon, joka sijaitsee Olympiastadionilla, osoitteessa Paavo Nurmen tie 1 (Vierailijakeskuksen ja kunniavierasaition välissä).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Casper PfitznerHaastattelupyynnötHelsinki CupPuh:0451249035casper.pfitzner@mellakka.fi
Lotta PeitsiToimitusjohtajaHelsinki CupPuh:+358 40 576 8336lotta.peitsi@helsinkicup.fi
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