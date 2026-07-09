Tyksin sähköisissä kutsukirjeissä häiriö – Varha selvittää asiaa

Varhan tietoon on tullut muutamia tapauksia, joissa asiakas on saanut omaan sähköiseen Omapostin postilaatikkoonsa toisen henkilön ajanvarauskirjeen.

Selvitystyö on parhaillaan käynnissä yhdessä Postin kanssa. Häiriön laajuus ei ole tällä hetkellä vielä tiedossa. Lisävahinkojen ehkäisemiseksi Tyksin sähköisten kutsukirjeiden lähetykset on keskeytetty, kunnes häiriön syy on saatu selvitettyä ja viestien oikea kohdentuminen varmistettua.

-Pahoittelemme tapahtunutta ja asiakkaille aiheutunutta huolta ja haittaa. Suhtaudumme tietosuoja-asioihin aina erittäin vakavasti ja siksi olemme välittömästi keskeyttäneet Tyksin ajanvarauskirjeiden lähetyksen, kunnes syy häiriöön selviää. Selvitämme asiaa ensin itse ja sitten yhdessä Postin kanssa, strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo sanoo.

Hyvinvointialue tulee olemaan yhteydessä henkilöihin, jotka ovat virheellisiä kutsukirjeitä saaneet. Myös asiakkaat, joille kutsukirjeiden olisi pitänyt mennä, saavat yhteydenoton. Varha varmistaa, että tieto ajanvarauksesta tavoittaa oikeat henkilöt mahdollisimman pian.

Jos asiakas on saanut omaan sähköiseen Omapostiinsa toiselle henkilölle kuuluvan ajanvarausviestin, pyydämme olemaan yhteydessä Varhan kirjaamoon sähköpostitse: kirjaamo@varha.fi

Tiedotamme asiasta uudelleen vielä tänään torstaina 9.7., kun selvitystyö etenee.