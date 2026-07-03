Vältä kesämyrskyjen tuhot näillä vinkeillä

”Myrskyyn ennalta varautuminen on avainasemassa. Suuri osa myrskyn aiheuttamista vahingoista voitaisiin estää, jos kovaan tuuleen ja mahdollisiin sähkökatkoihin varauduttaisiin niin kotona kuin mökilläkin”, muistuttaa Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi.

Näin varaudut myrskyyn

1. Vie pihalla olevat irtotavarat suojaan tai kiinnitä ne kunnolla

Kova tuuli voi riepotella trampoliinia, pihakalusteita ja muita pihan irrallisia tavaroita pitkin pihaa, jolloin ne voivat mennä rikki tai aiheuttaa vahinkoa muulle omaisuudelle tai ihmisille.

”Tuulenpuuskan lennättämä irtotavara voi rikkoa oman tai naapurin ikkunan tai pahimmillaan osua ihmiseen, joten kannattaa varmistaa, että kaikki irralliset tavarat ovat sisällä tai varastossa”, kertoo Santajärvi.

”Trampoliinit ja telttakatokset tulee kiinnittää maahan, ja kiinnitysten pitävyys on myös tarkistettava säännöllisesti.”

2. Sulje ovet ja ikkunat

Tarkista etenkin, että kattoikkunat ja parvekelasitukset ovat kiinni.

”Auki jääneestä ikkunasta voi sataa vettä sisään, mikä pilaa helposti lattiat ja asunnon rakenteet. Lisäksi äkillinen raju tuulenpuuska saattaa rikkoa ikkunan tai heittää tavaroita ympäri huonetta."

3. Tarkista rakennuksen kunto vuosittain

Rakennuksen kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja rikkinäiset rakenteet korjata ennen kuin lisävahinkoja pääsee syntymään. Katteen irtoaminen myrskyllä johtuu yleensä rakennuksen ikääntymisestä tai mahdollisista virheellisistä rakenneratkaisuista. Vanhat tai löystyneet räystäspellit tulee tarkistaa ja tiukentaa sekä korvata vanhat kattonaulat kateruuveilla. Näin tuuli ei pääse nostamaan katetta.

”Keväällä lumen sulamisen jälkeen on syytä tarkistaa, näyttävätkö katto ja piippujen läpiviennit ehjiltä. Viimeistään syksyllä on puolestaan varmistettava, että rännit, syöksytorvet ja salaojat ovat kunnossa sekä puhtaat roskista, jotta sade- ja sulamisvedet kulkeutuvat esteettömästi pois rakennuksen viereltä”, ohjeistaa Santajärvi.

4. Kaada heikkokuntoiset puut ajoissa

Suurimmat myrskyjen aiheuttamat omaisuusvahingot johtuvat yleensä puiden kaatumisista.

”Jos puu näyttää heikkokuntoiselta tai on erityisen kallellaan, ei kannata odottaa myrskyä vaan kaataa tai kaadattaa se itse. Kaatuva puu voi aiheuttaa pahimmillaan isonkin vahingon”, sanoo Santajärvi.

Lisäksi autot ja muut ajoneuvot kannattaa siirtää autotalliin tai muutoin mahdollisimman kauas puista ennen myrskyä. Kaatuva runko tai suuri pudonnut oksa voi vahingoittaa kulkupelejä.

5. Lataa puhelin ja huolehdi kotivara kuntoon

Vaikka sähköverkkoa on monilla alueilla siirretty maan alle, ilmalinjoja on edelleen laajasti käytössä. Sähkölinjojen päälle kaatuneet puut katkaisevat herkästi sähköt kotitalouksilta. Kovan myrskyn jälkeen tuhojen raivaamisessa voi kulua pitkään, joten erityisesti mökeillä ja maaseudulla on hyvä varautua useitakin päiviä kestäviin sähkökatkoksiin.

Ennen myrskyä on myös hyvä varmistaa, että kotoa tai mökiltä löytyy riittävä kotivara eli muun muassa juomavettä ja ruokaa kolmen päivän tarpeisiin, kynttilöitä, paristoilla toimiva radio sekä taskulamppu paristoineen. Matkapuhelin sekä kännykän varavirtalähde kannattaa ladata täyteen.

6. Sähkölaitteet irti pistokkeista

Ukkosen ja myrskyn lähestyessä kaikki ei-välttämättömät sähkölaitteet on syytä irrottaa pistorasioista ja antenniverkosta. Mikäli kotoa tai mökiltä poistuu pidemmäksi aikaa, pistokkeet ja signaalikaapelit kannattaa irrottaa mahdollisen myrskyn varalta jo valmiiksi. Myrskytuhot ja niistä aiheutuvat ylijännitepiikit voivat syntyä poissaolon aikana.

”Etenkin alueilla, joilla sähköjohdot kulkevat ilmassa, salamanisku sähköjohtoon voi aiheuttaa jännitepiikin, joka voi rikkoa herkimmät sähkölaitteet tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa tulipalon”, valottaa Santajärvi.

7. Varmista veneen ja laiturin kiinnitys

Kovalla tuulella voimakas aalto voi tempaista veneen, tai jopa laiturin, mukaansa. Siksi myrskyn lähestyessä kannattaa varmistaa erityisen huolellisesti, että vene ja laituri on kiinnitetty kunnolla.

”Jos venettä säilyttää rannassa, vene kannattaa vetää tarpeeksi pitkälle maihin, sillä myrskyssä aallot voivat lyödä yllättävänkin korkealle”, sanoo Santajärvi.