Säässä on alkamassa lämpimämpi jakso – lämpötila nousee viikonloppuna hellelukemiin

Ilmatieteen laitoksen torstaina 9. heinäkuuta tekemän ennusteen mukaan säätyyppi on muuttumassa lämpimämmäksi ja poutaisemmaksi ensi viikkoa kohden.

"Viikonloppuna lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin hellelukemiin", Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rockas sanoo.

Lämpimintä on maan kaakkoisosassa, jossa lämpötila voi hätyytellä 30 astetta. Maan pohjoisosassa lämpötilaennuste on viikonloppuna vaihtelevampi: päivälämpötila on pohjoisessa 15–25 astetta.

Ilmatieteen laitos varoittaa viikonloppuna tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa, mikä tarkoittaa vuorokauden keskilämpötilan olevan +20 asteen yläpuolella ja päivän ylimmän lämpötilan olevan vähintään +27 astetta. Tukala helle voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia.

Helteet jatkuvat myös Länsi-Euroopassa, jonne on jälleen noussut erittäin lämmintä ilmaa, ja esimerkiksi Ranskassa lämpötila on noussut paikoin 40 asteeseen. Helleaallon ennustetaan jatkuvan Ranskassa ainakin ensi viikon puoliväliin asti.

Ensi viikko alkaa poutaisena ja lämpimänä

Vielä viikonloppuna sade- ja ukkoskuuroja esiintyy paikoin, ja etenkin sunnuntaina maan eteläosassa voi esiintyä rankkoja sadekuuroja. Ensi viikolla sää kuitenkin poutaantuu vahvistuvan korkeapaineen myötä.

"Tällä hetkellä ennuste ensi viikolle näyttää laajalti aurinkoiselta ja kesäisen lämpimältä", Rockas sanoo.

Päivän ylin lämpötila vaihtelee ensi viikolla pääosin 23:n ja 28 asteen välillä, Lapissa on osin viileämpää. Yölämpötilat ovat viikonloppuna ja ensi viikolla 15–20 astetta, maan pohjoisosassa 10–18 astetta.

Maan eteläosassa on satanut heinäkuun alussa runsaasti

Heinäkuu on alkanut maan eteläosassa varsin sateisena. Tyypillinen koko heinäkuun sademäärä on etelässä 60–80 millimetrin luokkaa, ja tämän yli on jo menty usealla Ilmatieteen laitoksen havaintoasemalla. Eniten on satanut Kotkan Rankissa, noin 113 millimetriä. Suomen heinäkuun sade-ennätykseen on silti vielä matkaa: Laukaan Pellosniemessä satoi heinäkuussa 1934 jopa 301,9 millimetriä.

Vaikka etelässä on satanut runsaasti, ovat sademäärät jääneet etenkin Pohjois-Savosta Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan ulottuvalla alueella tavanomaista pienemmiksi. Tällä alueella vähäsateisuus on jatkunut jo pidempään. Kuluvan vuoden sademäärä on jäänyt Pohjois-Savossa ja lähimaakunnissa usealla havaintoasemalla harvinaisen pieneksi.