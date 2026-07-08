Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Digitaalinen euro: parlamentti valmiina neuvotteluihin

9.7.2026 15:25:49 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

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Torstaina Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi kantansa digitaaliseen euroon, joka on turvallinen ja ulkoisia riippuvuuksia vähentävä maksutapa.

Mepit päättivät äänin 416 puolesta, 169 vastaan ja 22 tyhjää hyväksyä neuvottelujen aloittamisen digitaalisen euron perustavasta laista jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa. Talous- ja raha-asioiden valiokunta oli hyväksynyt neuvottelukannan 23.6., minkä jälkeen kaksi parlamentin poliittista ryhmää (Euroopan konservatiivit ja reformistit sekä Euroopan patriootit) pyysi äänestystä asiasta. Lakipaketti sisältää digitaalisen euron perustamisen sekä sen tarjoamisen jäsenmaissa, joiden rahayksikkö ei ole euro (jälkimmäisen lain kohdalla neuvottelut hyväksyttiin käsiäänestyksellä). Lisäksi pakettiin kuuluu laki euroseteleiden ja -kolikoiden laillisen maksuvälineen asemasta, jonka osalta neuvottelumandaattia ei haastettu.

Parlamentin neuvotteluryhmää johtaa esittelijä Fernando Navarrete Rojas (EPP, Espanja). Toisena osapuolena toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Irlanti, ja neuvottelujen on määrä alkaa pian.

Pääkohtia parlamentin neuvottelumandaatista:

  • Digieuro olisi uusi, sähköinen maksuväline, jonka Euroopan keskuspankki (EKP) laskisi liikkeelle ja joka toimisi verkkoyhteyden kanssa tai ilman sitä
  • Järjestelmässä on suojakeinoja yksityisyyden varmistamiseksi. Maksutapahtuminen varmennus tapahtuisi ilman henkilötietojen paljastumista. Tietoja käsiteltäisiin vain siinä määrin, kuin on pakollista järjestelmän toiminnan varmistamiseksi
  • Suurimmalle osalle yrityksiä digitaalisen euron vastaanottaminen olisi pakollista. Pienille ja mikroyrityksille on poikkeuksia, jos ne eivät vastaanota digitaalisia maksuja ennen uutta maksutapaa
  • Perustoiminnot olisivat maksuttomia. Näihin kuuluu tilin avaaminen, varojen pitäminen tilillä ja hallinta sekä ainakin yhden maksuvälineen käyttö
  • Pankkijärjestelmän suojaamiseksi yhdellä henkilöllä oleville digieuroille asetettaisiin katto
  • Myös pankit ja maksupalvelut euron ulkopuolisista maista voisivat jaella digieuroa
  • Samalla euromaat velvoitetaan varmistamaan käteisen saatavuus. Yritykset eivät voi kieltäytyä vastaanottamasta käteistä ja jäsenvaltioiden on säännöllisesti valvottava käteisen saatavuutta, huomioiden erityisesti haavoittuvat ihmiset, kuten seniorit, vähätuloiset ja ne, joilla ei ole pääsyä perinteiseen pankkijärjestelmään


Voit lukea lisää neuvottelukannasta täältä englanniksi.

Lisätietoa

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