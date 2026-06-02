Norelco nousi isojen joukkoon – TAS-Power-yrityskauppa vahvisti kasvua

Norelco Group on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiayritys, joka yhdistää syvällisen sähkönjakelun asiantuntemuksen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yli 60 vuoden kokemuksella yhtiö suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakeluratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian hankkeiden sekä rakennus- ja infrastruktuurikohteiden tarpeisiin.

Ratkaisuvalikoimaan kuuluvat keski- ja pienjännitekojeistot, muuntamot ja sähköasemat, jotka varmistavat turvallisen ja häiriöttömän sähkönjakelun myös pohjolan vaativissa olosuhteissa. Tuotteet valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa, joissa 320 ammattilaista kehittää ratkaisuja asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Norelco Oy on osa Norelco Group -konsernia, jonka liikevaihto on 40 M€. Lisätietoja: www.norelco.fi.