Norelco nousi isojen joukkoon – TAS-Power-yrityskauppa vahvisti kasvua
16.7.2026 08:00:00 EEST | Norelco | Tiedote
Norelco Group on kesäkuussa 2026 toteutuneen TAS-Power Oy -yrityskaupan myötä entistä merkittävämpi toimija sähkönjakelu- ja automaatiojärjestelmien markkinoilla sekä kotimaassa että Pohjoismaissa. Konserni on noussut alallaan suurten teollisuustoimijoiden joukkoon tuotteillaan ja palveluillaan.
”Norelco Group on matkalla Pohjoismaiden halutuimmaksi sähkö- ja automaatioratkaisujen kumppaniksi yhtiön hakiessa kasvua sekä orgaanisesti että mahdollisten uusien yrityskauppojen kautta”, sanoo Norelco Groupin toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.
Norelco Group osti kesäkuussa 2026 Kirkkonummella toimivan TAS-Power Oy:n koko osakekannan. Yli 30 vuotta alallaan toiminut TAS-Power on erikoistunut sähköautomaatiosuunnitteluun sekä teollisuuden ja meriteollisuuden vaativiin automaatioratkaisuihin. Kaupan myötä konsernin osaaminen laajeni kattamaan aiempaa laajemmin myös vaativan meriteollisuuden ja teollisuusautomaation ohjausjärjestelmät.
Liiketoiminta jakautuu konsernissa jatkossa kolmeen kokonaisuuteen: Norelco Oy vastaa Power-liiketoiminnasta eli sähkö- ja energiaratkaisuista, TAS-Power Oy muodostaa uuden Automation-yksikön ja Norelco Service tuottaa palveluita, huoltoa ja sähkösuunnittelua konsernin omiin projekteihin esisuunnittelun, asennuksen sekä koko elinkaaren aikana.
”Konsernin rakenne mahdollistaa entistä integroidumman ja laajempialaisemman toimintamallin, jossa osaamisalueet tukevat toisiaan ja asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin”, Hämäläinen kuvaa.
Merkittävä asema markkinoilla
Norelco on yksi johtavista keski- ja pienjännitekojeistojen sekä muuntamoiden valmistajista Suomessa ja toimii sähkönjakelun kokonaisvaltaisena kumppanina. Yhtiö on noussut viime vuosina erityisen merkittäväksi toimijaksi datakeskusten, uudistuvan energian ja teollisuuden sähkönjakeluprojekteissa.
Suomen sähkölaitteiden ja sähkönjakelujärjestelmien valmistuksen toimialalla toimii runsaasti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yli 45 miljoonan euron liikevaihdollaan Norelco Group kuuluu toimialansa kärkikymmenikköön Suomessa.
Konserni työllistää omien ja äskettäin hankittujen yksiköiden myötä yli 350 alan ammattilaista viidessä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa sekä TAS-Powerin toimipisteessä Kirkkonummella. Kasvua tukee myös elokuussa avattava suunnittelutoimisto Jyväskylässä.
Kasvustrategia jatkuu
Hämäläinen kuvaa yrityskauppaa merkittävänä askeleena konsernin kasvustrategiassa.
TAS-Power Oy:n toimitusjohtajana toiminut Jani Lundqvist sanoo luottavansa täysin tulevaan yhteistyöhön ja pitää Norelcon pidempää kokemusta, syvempää teollista osaamista ja suurempia resursseja merkittävänä etuna TAS-Powerin kasvulle. Yhtiöillä on Lundqvistin mukaan pitkälti samat arvot, kuten perheyritystausta, korkea laatu ja asiakaslähtöisyys, minkä vuoksi Norelco oli luonteva valinta kaupan osapuoleksi.
Yrityskauppa tukee Norelco Groupin tavoitetta laajentua myös Pohjoismaissa. Yhtiö tähtää viennin kasvattamiseen ja uusien kumppanuuksien solmimiseen Ruotsissa ja Norjassa.
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Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
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Tietoa Norelcosta
Norelco Group on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiayritys, joka yhdistää syvällisen sähkönjakelun asiantuntemuksen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yli 60 vuoden kokemuksella yhtiö suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakeluratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian hankkeiden sekä rakennus- ja infrastruktuurikohteiden tarpeisiin.
Ratkaisuvalikoimaan kuuluvat keski- ja pienjännitekojeistot, muuntamot ja sähköasemat, jotka varmistavat turvallisen ja häiriöttömän sähkönjakelun myös pohjolan vaativissa olosuhteissa. Tuotteet valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa, joissa 320 ammattilaista kehittää ratkaisuja asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.
Norelco Oy on osa Norelco Group -konsernia, jonka liikevaihto on 40 M€. Lisätietoja: www.norelco.fi.
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