Ville Niinistö: Olympiakomitean päätös sallia Venäjän urheilijoiden osallistuminen olympialaisiin on haastettava ja FIFAn toiminta on tutkittava
9.7.2026 16:31:44 EEST | Vihreät Euroopan parlamentissa | Tiedote
Europarlamentaarikko Ville Niinistö osallistui kahteen urheilupolitiikkaa koskevaan europarlamentaarikkojen yhteiskirjeeseen, jotka on julkaistu tänään. 72 europarlamentaarikkoa vaati yhteiskirjeessään eurooppalaisia jalkapalloliittoja toimimaan sen puolesta, että FIFAn toiminnan eettisyyttä ja tasapuolisuutta aletaan tutkia puheenjohtaja Infantinon ja Yhdysvaltain presidentti Trumpin läheisten välien vaikutuksesta mm. Yhdysvaltoja suosiviin kurinpitopäätöksiin. Toisessa kirjeessä joukko europarlamentaarikkoja vetoaa kansainväliseen olympiakomiteaan, että se ei salli Venäjän laittoman hyökkäyssodan ja Ukrainan miehittämisen yhä jatkuessa venäläisten urheilijoiden osallistumista tuleviin olympialaisiin.
- Urheilulla on valtavan suuri merkitys miljardeille ihmisille sen tuoman ilon, yhteenkuuluvuuden, kilvoittelun ja positiivisten esikuvien kautta. Samalla urheilupolitiikalta on vaadittava korkeaa läpinäkyvyyttä ja oikeudentajua, jotta urheilua ei voi käyttää ihmisarvoa polkeviin tai ihmisten tasa-arvoa heikentäviin toimiin. Siksi europarlamentaarikkona haluan korostaa urheilujärjestöjen vastuuta siitä minkälaista maailma ne ovat toimillaan luomassa, ja Euroopan unionin on vaadittava niiltä myös vastuullisuutta, Niinistö korostaa.
Urheilupolitiikan parissa etenkin maailmanlaajuisissa kattojärjestöissä on ollut toistuvia epäilyjä epädemokraattisista ja korruptiivisista toimintatavoista. Myös FIFAn aiempi toiminta on ollut korruptiotutkimusten kohteena. FIFAn puheenjohtaja Infantino on tunnetusti mielistellyt toistuvasti presidentti Trumpia mm myöntämällä tälle FIFAn varta vasten Trumpia varten keksityn rauhanpalkinnon. Konkreettisesti epäilyt ovat vaikuttaneet itse pelitapahtumiin siinä kun presidentti Trumpin soitettua Infantinolle aiheesta FIFAn kurinpitokomitea lykkäsi Yhdysvaltain pelaajan Folarin Balogunin punaisesta kortista saamaa pelikieltoa, jotta tämä pystyi osallistumaan Yhdysvaltain tärkeään otteluun Belgiaa vastaan.
– Jalkapallo yhdistää ihmisiä ympäri maailman, ja jalkapallon MM-kisat ovat maailman seuratuin yksittäinen tapahtuma. Moni on kuitenkin huolissaan siitä miten FIFA ja sen puheenjohtaja Infantino käyttävät tätä tapahtumaa urheilun hengen ja tasapuolisuuden periaatteiden vastaisesti omaksi edukseen. Siksi lähetimme 72 mepin yhteiskirjeen eurooppalaisille jalkapalloliitoille, jotta nämä yhdessä vaativat FIFAssa puheenjohtaja Infantinon toimien tutkimista urheilun eettisten periaatteiden ja läpinäkyvyyden toteutumisen varmistamiseksi. On varmistettava että FIFA ei suosi yhtään maata päätöksissään eikä Infantinon ja presidentti Trumpin tiivis yhteydenpito vaikuta FIFAn päätöksiin, Niinistö korostaa.
Kansainvälinen olympiakomitea puolestaan päätti 7.7. hyväksyä Venäjän olympiakomitean ja siten venäläisten urheilijoiden paluun olympialaisiin. Joukko europarlamentaarikkoja lähetti tänään kirjeen kansainväliselle olympiakomitealle haastaakseen tämän päätöksen ja vaatien sen uudelleenarviointia.
– Venäjän olympiakomitea ja venäläiset urheilijat ovat osa Venäjän ja Putinin propagandaa ja heidän edellytetään myös tukevan konkreettisesti Venäjän laitonta hyökkäyssotaa Ukrainassa. Putin on kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttamatta ja Venäjän sotarikoksia tutkitaan. Venäläisten osallistumisen salliminen on kansainvälisen oikeuden kannalta käsittämätön kädenojennus Putinin sotapolitiikalle ja hylkää ne miljoonat ukrainalaiset mukaan lukien ukrainalaiset urheilijat, jotka ovat kärsineet, haavoittuneet tai jopa kuolleet Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Ukrainalaisten kärsimys jatkuu yhä. Kansainvälisen olympiakomitea ei voi asettautua sotarikollisten puolelle, Ville Niinistö korostaa.
Yhteyshenkilöt
Minna ManninenViestintäavustaja / MEP NiinistöPuh:+358 400 512 818minna.manninen@europarl.europa.eu
Ville NiinistöEuroopan parlamentin jäsenville.niinisto@ep.europa.euvilleniinisto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät Euroopan parlamentissa
“Kaivostoimintaa ei voi edistää hinnalla millä hyvänsä” - Vihreät mepit Ohisalo ja Niinistö vaativat komissiolta kantaa Soklin kaivoshankkeen ympäristöriskeistä24.4.2026 08:15:32 EEST | Tiedote
Vihreiden europarlamentaarikot Maria Ohisalo ja Ville Niinistö ovat huolissaan kaivostoiminnan kiihdyttämisestä luonnon ja ympäristön kustannuksella ja paikallisyhteisöjen tahdon vastaisesti. Mepit jättivät komissiolle kirjallisen kysymyksen Savukoskella sijaitsevan Soklin kaivoshankkeen ympäristöriskeistä ja pyytävät arviota siitä, miten hanke noudattaa EU:n ympäristölainsäädäntöä.
Ville Niinistö: Fossiilienergian kriisi ratkeaa vain fossiilisten käytön alasajon vauhdittamisella ja kestävien vaihtoehtojen edistämisellä22.4.2026 14:05:09 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Ville Niinistö pitää EU-komission tänään julkaisemia toimia energiakriisiin vastaamiseksi tarpeellisina, mutta riittämättöminä. Euroopan komissio julkaisi tänään ”AccelerateEU”-paketin, vastauksena historiallisen vakavaan energian hintakriisin, jonka Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin ja sitä seurannut Hormuzinsalmen sulku käynnisti.
Suomalaiset europarlamentaarikot vaativat komissiolta muutosta korkotukilainojen sisällyttämisestä julkiseen velkaan17.4.2026 10:44:16 EEST | Tiedote
Suomalaiset europarlamentaarikot Maria Ohisalo, Li Andersson, Maria Guzenina, Eero Heinäluoma, Anna-Maja Henriksson, Merja Kyllönen, Ville Niinistö, Sirpa Pietikäinen ja Jussi Saramo vaativat kirjallisessa kysymyksessään Euroopan komissiolta tarkennusta korkotukilainojen sisällyttämisestä osaksi julkista velkaa EU:n julkisen talouden ohjausjärjestelmässä. Europarlamentaarikot ovat huolissaan, että vuonna 2022 annettu ohjeistus keinotekoisesti paisuttaa julkisen velan määrää ja haittaa näin kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukemista.
Ville Niinistö: EU-komissio ei voi hidastella venäläisen öljyn tuontikieltoa25.3.2026 18:25:52 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) pitää Euroopan komission päätöstä lykätä Venäjän öljyntuonnin täyskieltoa virheenä. EU-komissio poisti lakiesityksen huhtikuussa päätettävien lakiesitysten listalta. Niinistö neuvotteli parlamentin pääneuvottelijana Venäjän kaasutuonnin kiellosta. Maakaasun ja LNG:n tuontikielto astui voimaan nyt maaliskuussa.
Vihreiden mepit Niinistö ja Ohisalo selvittivät komissiolta: Suomi voi saada sanktioita EU-oikeuden vastaisesta metsästyslaista19.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Vihreiden europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Maria Ohisalo saivat komissiolta vastauksen tammikuussa yhdessä MEP-kollegoiden kanssa jättämäänsä kirjalliseen kysymykseen komissiolle tiukasti suojeltujen ja uhanalaisten lajien kiintiömetsästyksestä ja Suomen metsästyslain muutosten yhdenmukaisuudesta EU-oikeuden kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme