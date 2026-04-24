Ville Niinistö: Olympiakomitean päätös sallia Venäjän urheilijoiden osallistuminen olympialaisiin on haastettava ja FIFAn toiminta on tutkittava

- Urheilulla on valtavan suuri merkitys miljardeille ihmisille sen tuoman ilon, yhteenkuuluvuuden, kilvoittelun ja positiivisten esikuvien kautta. Samalla urheilupolitiikalta on vaadittava korkeaa läpinäkyvyyttä ja oikeudentajua, jotta urheilua ei voi käyttää ihmisarvoa polkeviin tai ihmisten tasa-arvoa heikentäviin toimiin. Siksi europarlamentaarikkona haluan korostaa urheilujärjestöjen vastuuta siitä minkälaista maailma ne ovat toimillaan luomassa, ja Euroopan unionin on vaadittava niiltä myös vastuullisuutta, Niinistö korostaa.



Urheilupolitiikan parissa etenkin maailmanlaajuisissa kattojärjestöissä on ollut toistuvia epäilyjä epädemokraattisista ja korruptiivisista toimintatavoista. Myös FIFAn aiempi toiminta on ollut korruptiotutkimusten kohteena. FIFAn puheenjohtaja Infantino on tunnetusti mielistellyt toistuvasti presidentti Trumpia mm myöntämällä tälle FIFAn varta vasten Trumpia varten keksityn rauhanpalkinnon. Konkreettisesti epäilyt ovat vaikuttaneet itse pelitapahtumiin siinä kun presidentti Trumpin soitettua Infantinolle aiheesta FIFAn kurinpitokomitea lykkäsi Yhdysvaltain pelaajan Folarin Balogunin punaisesta kortista saamaa pelikieltoa, jotta tämä pystyi osallistumaan Yhdysvaltain tärkeään otteluun Belgiaa vastaan.



– Jalkapallo yhdistää ihmisiä ympäri maailman, ja jalkapallon MM-kisat ovat maailman seuratuin yksittäinen tapahtuma. Moni on kuitenkin huolissaan siitä miten FIFA ja sen puheenjohtaja Infantino käyttävät tätä tapahtumaa urheilun hengen ja tasapuolisuuden periaatteiden vastaisesti omaksi edukseen. Siksi lähetimme 72 mepin yhteiskirjeen eurooppalaisille jalkapalloliitoille, jotta nämä yhdessä vaativat FIFAssa puheenjohtaja Infantinon toimien tutkimista urheilun eettisten periaatteiden ja läpinäkyvyyden toteutumisen varmistamiseksi. On varmistettava että FIFA ei suosi yhtään maata päätöksissään eikä Infantinon ja presidentti Trumpin tiivis yhteydenpito vaikuta FIFAn päätöksiin, Niinistö korostaa.



Kansainvälinen olympiakomitea puolestaan päätti 7.7. hyväksyä Venäjän olympiakomitean ja siten venäläisten urheilijoiden paluun olympialaisiin. Joukko europarlamentaarikkoja lähetti tänään kirjeen kansainväliselle olympiakomitealle haastaakseen tämän päätöksen ja vaatien sen uudelleenarviointia.



– Venäjän olympiakomitea ja venäläiset urheilijat ovat osa Venäjän ja Putinin propagandaa ja heidän edellytetään myös tukevan konkreettisesti Venäjän laitonta hyökkäyssotaa Ukrainassa. Putin on kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttamatta ja Venäjän sotarikoksia tutkitaan. Venäläisten osallistumisen salliminen on kansainvälisen oikeuden kannalta käsittämätön kädenojennus Putinin sotapolitiikalle ja hylkää ne miljoonat ukrainalaiset mukaan lukien ukrainalaiset urheilijat, jotka ovat kärsineet, haavoittuneet tai jopa kuolleet Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Ukrainalaisten kärsimys jatkuu yhä. Kansainvälisen olympiakomitea ei voi asettautua sotarikollisten puolelle, Ville Niinistö korostaa.