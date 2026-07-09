Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
9.7.2026 16:44:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 09.07.2026.
Rakennuspalo: suuri. Jämsä, Rahtitie.
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin suureen rakennuspaloon torstaina iltapäivällä. Kohteeseen hälytettiin 12 yksikköä. Tilannepaikalla toimi kolme yksikköä. Kohteessa ei paloa.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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