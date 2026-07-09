Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

9.7.2026 16:44:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 09.07.2026.

Rakennuspalo: suuri. Jämsä, Rahtitie. 

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin suureen rakennuspaloon torstaina iltapäivällä. Kohteeseen hälytettiin 12 yksikköä. Tilannepaikalla toimi kolme yksikköä. Kohteessa ei paloa. 

 

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