Puhelimen datankäyttö ulkomailla – huomioi nämä viisi asiaa lomamatkalla

Suomalaisten mobiilidatan käyttö on kasvanut vuosi vuodelta, ja ulkomaanmatkalla kulutus voi olla jopa moninkertainen verrattuna kotimaan arkeen.

"Lomamatkalla mobiilidataa kuluu usein enemmän kuin arjessa. Kotona iso osa datasta kulkee kodin nettiyhteyden kautta, mutta lomalla puhelin on käytännössä koko ajan mobiiliverkossa. Kartat ja käännössovellukset toimivat taustalla, kuvat varmuuskopioituvat pilveen, ja iltasin katsotaan suoratoistoa hotellihuoneessa. Näistä kertyy nopeasti gigatavuja", sanoo Telian mobiililiiketoiminnan johtaja Max-Peter Laine.

Useimmilla Telian liittymillä EU- ja ETA-maissa matkustaessa puhelut ja viestit hoituvat samaan hintaan kuin kotimaassa. Lisäksi liittymiin sisältyy runsaasti netinkäyttöä, jopa 100 gigatavuun saakka.

“Nykyiset datapaketit riittävät kevyesti kovemmankin surffailijan tarpeisiin EU- ja ETA-maissa. Näiden maiden ulkopuolella matkustaessa liittymään on saatavilla lomamatkalle tarkoitettu datapaketti”, Laine toteaa.

Lomailijan on tärkeä tiedostaa julkisen WiFi-verkon riskit

Langattomat verkot ovat joillekin tapa säästää liittymän netinkäytön datapakettia, mutta niissä liikenne voi olla suojaamatonta.

"Olisin varovainen esimerkiksi hotellin, kahvilan tai lentokentän suojaamattoman langattoman verkon käyttämisen suhteen. On aina turvallisempaa käyttää oman puhelimen nettiä”, sanoo Laine.

Laineen mukaan erityisesti vahvaa tunnistautumista edellyttävä verkkoasiointi on suositeltavaa tehdä oman liittymän nettiyhteydellä. Julkisissa WiFi-verkoissa tulee huolehtia, että käyttää luotettavaa VPN-yhteyttä.

“Jos julkiseen langattomaan verkkoon on välttämätöntä yhdistää, pankkiasiointi ja maksuliikenne kannattaa hoitaa VPN-yhteyden suojaamana."

Telian viisi vinkkiä ulkomaan lomareissulle

1. Tarkista puhelinliittymäsi ulkomaankäytön ehdot ennen matkaa

Maahan saapuessa saat operaattoriltasi tekstiviestin, jossa kerrotaan liittymäsi hinnoittelu ja datamäärä kyseisessä maassa. EU- ja ETA-maissa käytössä on runsaasti maksutonta dataa, mutta EU:n ulkopuolella hinnat ja käytettävissä oleva datamäärä vaihtelevat maakohtaisesti.

2. Vältä suojaamattomia julkisia WiFi-verkkoja

Jos avointa WiFi-yhteyttä on välttämätöntä käyttää, hoida pankkiasiointi ja maksuliikenne aina VPN-yhteyden suojaamana. Turvallisin vaihtoehto on käyttää oman liittymän nettiyhteyttä.

3. Säädä puhelimen roaming-asetukset kuntoon

Varmista, että dataroaming on kytketty päälle viimeistään lomakohteessa, jolloin puhelut, viestit ja netti toimivat. Rajaseuduilla kannattaa tarkistaa, että puhelin yhdistyy oikean maan verkkoon, jotta laite ei ota signaalia rajan takaa ja mahdollisesti kalliimmasta verkosta.

4. Ota varmuuskopiot ennen matkaa

Jos puhelin katoaa tai vaurioituu lomalla, tuoreet varmuuskopiot pelastavat kuvat, yhteystiedot ja tärkeät tiedostot. Samalla kannattaa varmistaa, että puhelimen Etsi-toiminto (Find My Phone / Find My Device) on kytketty päälle. Tämän avulla puhelimen voi paikantaa tai sen sisällön tyhjentää ja laitteen lukita etänä.

5. Pelaa varman päälle

Varmista, että lentoliput, hotellivaraukset ja muut tärkeät dokumentit eivät ole ainoastaan yhden puhelimen kätköissä. Kirjaa tärkeät numerot, matkavakuutuksen palvelunumero, kortin sulkupalvelu ja perheen yhteystiedot myös paperille, jos puhelin katoaa tai lakkaa toimimasta.