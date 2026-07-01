Puhelimen datankäyttö ulkomailla – huomioi nämä viisi asiaa lomamatkalla
10.7.2026 08:34:54 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Kesälomakausi vie useat suomalaiset ulkomaille ja mukana kulkee puhelin, jonka rooli lomailijan apurina on kasvanut. Telia muistuttaa, että pienellä ennakoinnilla puhelimen käyttö ulkomailla on sekä turvallista että vaivatonta.
Suomalaisten mobiilidatan käyttö on kasvanut vuosi vuodelta, ja ulkomaanmatkalla kulutus voi olla jopa moninkertainen verrattuna kotimaan arkeen.
"Lomamatkalla mobiilidataa kuluu usein enemmän kuin arjessa. Kotona iso osa datasta kulkee kodin nettiyhteyden kautta, mutta lomalla puhelin on käytännössä koko ajan mobiiliverkossa. Kartat ja käännössovellukset toimivat taustalla, kuvat varmuuskopioituvat pilveen, ja iltasin katsotaan suoratoistoa hotellihuoneessa. Näistä kertyy nopeasti gigatavuja", sanoo Telian mobiililiiketoiminnan johtaja Max-Peter Laine.
Useimmilla Telian liittymillä EU- ja ETA-maissa matkustaessa puhelut ja viestit hoituvat samaan hintaan kuin kotimaassa. Lisäksi liittymiin sisältyy runsaasti netinkäyttöä, jopa 100 gigatavuun saakka.
“Nykyiset datapaketit riittävät kevyesti kovemmankin surffailijan tarpeisiin EU- ja ETA-maissa. Näiden maiden ulkopuolella matkustaessa liittymään on saatavilla lomamatkalle tarkoitettu datapaketti”, Laine toteaa.
Lomailijan on tärkeä tiedostaa julkisen WiFi-verkon riskit
Langattomat verkot ovat joillekin tapa säästää liittymän netinkäytön datapakettia, mutta niissä liikenne voi olla suojaamatonta.
"Olisin varovainen esimerkiksi hotellin, kahvilan tai lentokentän suojaamattoman langattoman verkon käyttämisen suhteen. On aina turvallisempaa käyttää oman puhelimen nettiä”, sanoo Laine.
Laineen mukaan erityisesti vahvaa tunnistautumista edellyttävä verkkoasiointi on suositeltavaa tehdä oman liittymän nettiyhteydellä. Julkisissa WiFi-verkoissa tulee huolehtia, että käyttää luotettavaa VPN-yhteyttä.
“Jos julkiseen langattomaan verkkoon on välttämätöntä yhdistää, pankkiasiointi ja maksuliikenne kannattaa hoitaa VPN-yhteyden suojaamana."
Telian viisi vinkkiä ulkomaan lomareissulle
1. Tarkista puhelinliittymäsi ulkomaankäytön ehdot ennen matkaa
Maahan saapuessa saat operaattoriltasi tekstiviestin, jossa kerrotaan liittymäsi hinnoittelu ja datamäärä kyseisessä maassa. EU- ja ETA-maissa käytössä on runsaasti maksutonta dataa, mutta EU:n ulkopuolella hinnat ja käytettävissä oleva datamäärä vaihtelevat maakohtaisesti.
2. Vältä suojaamattomia julkisia WiFi-verkkoja
Jos avointa WiFi-yhteyttä on välttämätöntä käyttää, hoida pankkiasiointi ja maksuliikenne aina VPN-yhteyden suojaamana. Turvallisin vaihtoehto on käyttää oman liittymän nettiyhteyttä.
3. Säädä puhelimen roaming-asetukset kuntoon
Varmista, että dataroaming on kytketty päälle viimeistään lomakohteessa, jolloin puhelut, viestit ja netti toimivat. Rajaseuduilla kannattaa tarkistaa, että puhelin yhdistyy oikean maan verkkoon, jotta laite ei ota signaalia rajan takaa ja mahdollisesti kalliimmasta verkosta.
4. Ota varmuuskopiot ennen matkaa
Jos puhelin katoaa tai vaurioituu lomalla, tuoreet varmuuskopiot pelastavat kuvat, yhteystiedot ja tärkeät tiedostot. Samalla kannattaa varmistaa, että puhelimen Etsi-toiminto (Find My Phone / Find My Device) on kytketty päälle. Tämän avulla puhelimen voi paikantaa tai sen sisällön tyhjentää ja laitteen lukita etänä.
5. Pelaa varman päälle
Varmista, että lentoliput, hotellivaraukset ja muut tärkeät dokumentit eivät ole ainoastaan yhden puhelimen kätköissä. Kirjaa tärkeät numerot, matkavakuutuksen palvelunumero, kortin sulkupalvelu ja perheen yhteystiedot myös paperille, jos puhelin katoaa tai lakkaa toimimasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Linkit
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj
Apple iPhone 17 nousi Telian kesäkuun myydyimmäksi puhelimeksi – kierrätyspuhelinten myynti kasvoi yli 50 prosenttia1.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Myydyimpien puhelinten tilastot jakautuvat tasaisesti Applen ja Samsungin kesken. Kärkikymmenikön ulkopuolella kierrätyspuhelinten myynti kasvaa vahvasti. Älykelloissa lasten kellopuhelimet pitävät pintansa läpi kesän.
Raivo Rosts nimitetty Telian kuluttajaliiketoiminnan johtajaksi25.6.2026 12:31:11 EEST | Tiedote
Raivo Rosts on nimitetty Telia Finlandin kuluttajaliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 3.8.2026 alkaen.
Telia estää kuukausittain lähes 5 miljoonaa siirtymää huijaussivustoille – suojaus laajenee mobiililaajakaistoihin11.6.2026 08:20:18 EEST | Tiedote
Telian puhelinliittymissä käytössä oleva suojaus estää asiakkaita siirtymästä tunnistetuille huijaus- ja haittasivustoille. Toimivaksi osoittautunut suojaus laajenee nyt mobiililaajakaistoihin ja uuteen Telia Rehti netti -liittymävalikoimaan
Telia toimii Nato Innovation Range -testaustoiminnan virallisena yhteyksien tarjoajana10.6.2026 12:16:59 EEST | Tiedote
Telia Finland toimii virallisena yhteyksien toimittajana NATO Innovation Rangen (NIR) Suomen testaustoiminnassa. Viimeisin testaustapahtuma on järjestetty 1.–10. kesäkuuta 2026 Joensuussa, Turussa, Oulussa ja Riihimäellä. Testaustoiminta tuo yhteen suomalaisen puolustus- ja turvallisuusteknologian yritykset, NATO:n ja kansainväliset liittolaiset.
Telia, Skyfora ja Nokia tekevät 5G-verkosta sensorin GNSS-häirinnän ja äärisäiden havaitsemiseen9.6.2026 12:03:58 EEST | Tiedote
Telia Finland, Skyfora ja Nokia ovat kehittäneet ensimmäisenä Pohjoismaissa ratkaisun, joka käyttää mobiiliverkon infrastruktuuria valtakunnallisesti GNSS-häirinnän havaitsemiseen ja ilmakehän kosteuden seurantaan käytännössä reaaliajassa. Ratkaisua on esitelty Nato Innovation Range Finland 2026 -testaustapahtumassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme