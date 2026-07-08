Rakentamisen liikevaihto vahvassa kasvussa
10.7.2026 08:01:16 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Rakentamisen liikevaihdon kasvu jatkui toukokuussa. Alan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi ennakkotiedon mukaan 9,9 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Samaan aikaan myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi 9,3 %.
Tiedot selviävät Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaaja -tilastosta.
”Rakennusyritysten liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos oli positiivinen jo yhdeksättä kuukautta peräkkäin”, yliaktuaari Jussi Haavisto kertoo.
Huhtikuussa alan liikevaihto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 8,9 % ja myynnin määrä 9,6 %.
”Jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Alan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi toukokuussa 1,5 % huhtikuuhun verrattuna”, Haavisto sanoo.
Toukokuussa liikevaihdon vuosimuutos oli kaikilla rakentamisen toimialoilla plusmerkkinen. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa: toimialan liikevaihto kasvoi ennakkotiedon mukaan 13,4 % vuotta aiemmasta.
”Myös erikoistunut rakennustoiminta oli yli kymmenen prosentin kasvussa. Myynnin määrällä mitattuna erikoistunut rakennustoiminta menestyi toukokuussa eri toimialoista parhaiten.”
Erikoistuneessa rakennustoiminnassa sekä maa- ja vesirakentamisessa liikevaihtoa mittaava, kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendisarja oli toukokuussa mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla.
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Yhteyshenkilöt
Jussi HaavistoyliaktuaariTilastokeskusPuh:029 551 3341jussi.haavisto@stat.fi
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