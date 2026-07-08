Tilastokeskus

Rakentamisen liikevaihto vahvassa kasvussa

10.7.2026 08:01:16 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

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Rakentamisen liikevaihdon kasvu jatkui toukokuussa. Alan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi ennakkotiedon mukaan 9,9 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Samaan aikaan myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi 9,3 %.

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaaja -tilastosta. 

”Rakennusyritysten liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos oli positiivinen jo yhdeksättä kuukautta peräkkäin”, yliaktuaari Jussi Haavisto kertoo. 

Huhtikuussa alan liikevaihto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 8,9 % ja myynnin määrä 9,6 %. 

”Jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Alan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi toukokuussa 1,5 % huhtikuuhun verrattuna”, Haavisto sanoo. 

Toukokuussa liikevaihdon vuosimuutos oli kaikilla rakentamisen toimialoilla plusmerkkinen. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa: toimialan liikevaihto kasvoi ennakkotiedon mukaan 13,4 % vuotta aiemmasta. 

”Myös erikoistunut rakennustoiminta oli yli kymmenen prosentin kasvussa. Myynnin määrällä mitattuna erikoistunut rakennustoiminta menestyi toukokuussa eri toimialoista parhaiten.” 

Erikoistuneessa rakennustoiminnassa sekä maa- ja vesirakentamisessa liikevaihtoa mittaava, kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendisarja oli toukokuussa mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla.

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