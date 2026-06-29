Maantien 4081 parantaminen alkaa Lappeenrannan Sudensalmesta jatkuen Taipalsaaren Vehkataipaleelle
10.7.2026 08:22:41 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus aloittaa maantien 4081 parantamisen. Parannettava osuus on Sudensalmen ja Vehkataipaleen kanavan välisellä osuudella noin 6 kilometrin matkalla. Työt käynnistyvät viikolla 29.
Kalliota louhitaan maantien leventämiseksi
Maantietä levennetään 1,5 metrillä tien käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Levennys tehdään maantien molemmin puolin paikoissa, joissa se on mahdollista. Nykyistä tietä levennetään suorilla tieosuuksilla 0,75 metriä tien molemmin puolin ja kaiteiden kohdilla sekä kaarteissa 1,5 metriä idän puolelle. Lännen puolella useissa kohdissa on jyrkkä luiska Saimaalle päin, joten silloin leventäminen tehdään idän puolelle. Tien levitykset vaativat kallion louhintaa useissa kohdissa. Tien alittavia rumpuputkia uusitaan ja jatketaan.
Urakassa mukana Ylijärventie Ylämaalta
Urakkakokonaisuuteen kuuluu myös maantie 14748 Ylijärventien parantaminen Ylämaalla Lappeenrannassa. Vuonna 2024 Ylijärventielle tehtiin koerakenneosuuksia, joissa hyödynnettiin sivukivivarantoja. Nyt näitä osuuksia rakennetaan kaksi lisää. Ylijärventie katkaistaan liikenteeltä 15.7.–7.8. ja liikenne ohjataan kiertotielle.
Työt käynnistyvät viikolla 29 ja työn toteuttaa GRK Suomi Oy. Töiden kokonaisurakkasumma on 1,86miljoonaa euroa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Esa Turpeinen
p. 0295 029 100
esa.turpeinen@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Linkit
- Maantien 4081 parantaminen välillä Sudensalmi – Vehkataipale, Lappeenranta ja Taipalsaari. (vayliensuunnittelu.fi)
- Maantien 14748 (Ylijärventien) parantaminen soratienä hyödyntäen alueen sivukivivarantoja, Lappeenranta (vayla.fi)
- Kaakkois-suomen luonnonkiviteollisuuden sivukivien hyödyntäminen vähäliikenteisillä teillä (Diplomityö, Tampereen yliopisto, Kristiina Koski (pdf)
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