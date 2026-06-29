Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Maantien 4081 parantaminen alkaa Lappeenrannan Sudensalmesta jatkuen Taipalsaaren Vehkataipaleelle

10.7.2026 08:22:41 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus aloittaa maantien 4081 parantamisen. Parannettava osuus on Sudensalmen ja Vehkataipaleen kanavan välisellä osuudella noin 6 kilometrin matkalla. Työt käynnistyvät viikolla 29.

Maantien 4081 parantaminen Lappeenrannan Sudensalmesta Taipalsaaren Vehkataipaleelle

Kalliota louhitaan maantien leventämiseksi

Maantietä levennetään 1,5 metrillä tien käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Levennys tehdään maantien molemmin puolin paikoissa, joissa se on mahdollista. Nykyistä tietä levennetään suorilla tieosuuksilla 0,75 metriä tien molemmin puolin ja kaiteiden kohdilla sekä kaarteissa 1,5 metriä idän puolelle. Lännen puolella useissa kohdissa on jyrkkä luiska Saimaalle päin, joten silloin leventäminen tehdään idän puolelle.  Tien levitykset vaativat kallion louhintaa useissa kohdissa. Tien alittavia rumpuputkia uusitaan ja jatketaan.

Urakassa mukana Ylijärventie Ylämaalta

Urakkakokonaisuuteen kuuluu myös maantie 14748 Ylijärventien parantaminen Ylämaalla Lappeenrannassa. Vuonna 2024 Ylijärventielle tehtiin koerakenneosuuksia, joissa hyödynnettiin sivukivivarantoja. Nyt näitä osuuksia rakennetaan kaksi lisää. Ylijärventie katkaistaan liikenteeltä 15.7.–7.8. ja liikenne ohjataan kiertotielle.

Työt käynnistyvät viikolla 29 ja työn toteuttaa GRK Suomi Oy. Töiden kokonaisurakkasumma on 1,86miljoonaa euroa 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Esa Turpeinen
p. 0295 029 100
esa.turpeinen@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Maantien 4081 parantaminen Lappeenrannan Sudensalmesta Taipalsaaren Vehkataipaleelle
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Maatilojen peltovalvonnat alkavat Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä – tukiehtojen toteutumista valvotaan tilakäynnein ja satelliittien avulla26.6.2026 09:23:37 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus aloittaa maatilojen peltotukien valvontakäynnit heinäkuun alussa. Paikan päällä valvontakäynti tehdään tänä vuonna noin sadalle tilalle Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueella, minkä lisäksi tukiehtojen toteutumista seurataan kaikilla maatiloilla satelliitteja hyödyntäen. Elinvoimakeskuksesta muistutetaan, että mahdolliseen selvityspyyntöön täytyy reagoida ja että muutokset tukihakemukselle kannattaa tehdä heti tarpeen huomattua, sillä valvonnasta ilmoittaminen estää muutosmahdollisuuden.

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