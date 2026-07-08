KHO:n ennakkopäätös, joka koskee hyvinvointialueen taloussuunnitelmaa (alijäämän kattaminen)
10.7.2026 09:10:52 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Asiassa oli ratkaistavana, oliko hyvinvointialueen aluevaltuusto voinut perusoikeuksien turvaamiseksi päättää sellaisen taloussuunnitelman hyväksymisestä, jossa ei ollut noudatettu hyvinvointialuelaissa säädettyä määräaikaa hyvinvointialueen taseeseen kertyneen alijäämän kattamiselle.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että hyvinvointialueiden taloutta ja rahoitusta koskevat säännökset muodostavat kokonaisuuden, jonka perusteella hyvinvointialueiden on yhtäältä suunniteltava toimintansa ja taloutensa, ja joka toisaalta sisältää menettelyt, joiden tarkoituksena on mahdollistaa hyvinvointialueiden talouden seuranta sekä viime kädessä turvata niiden asukkaille muun ohella perustuslain 19 §:n 3 momentissa tarkoitetut riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kyseiset lainsäädäntöön sisällytetyt menettelyt ovat ensisijaisia keinoja perustuslaissa tarkoitetun palvelujen turvaamisvelvollisuuden toteuttamiseksi.
Hyvinvointialuelain alijäämien kattamista koskeva sanamuodoltaan selkeä säännös on hyvinvointialueita velvoittava, eikä siinä ole jätetty hyvinvointialueille harkintavaltaa. Näin ollen hyvinvointialueen oli tullut kattaa alijäämät säännöksessä määritellyssä ajassa, eikä tällaisessa yhteydessä ollut mahdollista soveltaa hyvinvointialueen vaatimalla tavalla perusoikeusmyönteistä laintulkintaa. Sääntelykokonaisuus huomioon ottaen asiassa ei myöskään ollut syytä katsoa, että hyvinvointialuelain alijäämien kattamista koskevan määräajan soveltaminen käsiteltävänä olleessa tilanteessa olisi johtanut perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeiseen ristiriitaan perustuslain 19 §:n 3 momentin tai minkään muunkaan perustuslain säännöksen kanssa.
Korkein hallinto-oikeus katsoi kuten hallinto-oikeus, että aluevaltuuston päätös vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2028 taloussuunnitelman hyväksymisestä oli lainvastainen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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