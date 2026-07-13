Yhä useampi muistutettu lasku siirtyy perintään – kuluttajien maksukyvyssä silti vahvistumisen merkkejä

Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla muistutetuista saatavista perintään siirtyneiden osuus nousi 38,5 prosenttiin, kun edellisellä vuosipuoliskolla osuus oli 29,2 prosenttia. Myös kaikista laskuista perintään siirtyvien osuus nousi korkeimmalle tasolle viiteen vuoteen. Laskunvälityksen tiedot eivät erottele kuluttaja- ja yrityssaatavia, mutta ne kertovat laajemmin maksamisen paineen kasvusta.

Samaan aikaan muistutusta vaativien laskujen osuus laski, mikä voi ennakoida tilanteen kohenemista loppuvuotta kohden. Kehitystä on kuitenkin syytä tulkita varovaisesti, sillä muistutetuista saatavista aiempaa suurempi osa eteni perintään.

– On huolestuttavaa, että muistutukset eivät nyt näytä toimineen yhtä tehokkaasti kuin aiemmin. Muistutusta vaativien laskujen osuuden pieneneminen voi olla merkki tilanteen kohenemisesta loppuvuotta kohden, mutta perintään siirtyvien muistutettujen laskujen kasvu kertoo, että maksamisen arjessa on edelleen painetta, sanoo Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari.

Kuluttajien maksamisessa näkyy kaksijakoinen kehitys

Intrumin katsaus kertoo, että kuluttajien perintätapausten määrät jatkoivat kasvua toisen neljänneksen aikana. Samalla perintään siirtyneiden laskujen pääomat laskivat lievästi. Perintään rekisteröidään siis aiempaa enemmän tapauksia, mutta niiden summat ovat pieniä.

Kuluttajien maksukyvyssä sen sijaan näkyy myönteisiä merkkejä. Intrumin perintäonnistumien perusteella kuluttajien maksukyky koheni alkuvuoden aikana. Myös kuluttajien luottamus on vahvistunut ja noussut korkeimmalle tasolleen yli neljään vuoteen.

– Se, että perintään siirtyy enemmän laskuja, joiden summat ovat pieniä on huolestuttavaa. Se voi kertoa siitä, että pieniäkään laskuja ei ole varaa maksaa. Tämä voi viitata siihen, että nyt nähtävä maksukyvyn koheneminen voi kääntyä loppuvuonna laskuun. Toisaalta kyse voi olla myös unohduksista ja huolimattomuuden kasvusta laskujen maksussa, Lehessaari pohtii.

Alkuvuonna julkaistu Intrumin analyysi suomalaisten maksuvaikeuksista vuosina 2021–2025 antaa kehitykselle pidemmän aikavälin taustaa. Sen mukaan kuluttajaperintään rekisteröityjen tapausten ja henkilöiden määrät laskivat vuonna 2025 vuoteen 2021 verrattuna, mutta henkilöiden määrä väheni perintätapauksia enemmän. Tämä viittaa siihen, että vaikka maksuvaikeudet ovat kokonaisuutena helpottaneet, velat kasautuvat edelleen osalle kuluttajista.

– Kuluttajien maksukyky ja luottamus ovat vahvistuneet, mikä on rohkaisevaa. Samalla perintätapausten määrien kasvu ja perintään siirtyvien summien pieneminen kertovat, että osalla kuluttajista taloudellinen liikkumavara on edelleen kapea, Lehessaari sanoo.

Myönteistä kehitystä tukee vuoden toisella neljänneksellä nähty positiivinen suunta yritysten maksukäyttäytymisessä, kun maksuviiveellisten yritysten osuus laski ja palasi samalle tasolle kuin vuotta aiemmin.

Kuluttajien maksukyky on ollut kasvuvsuuntainen vuoden 2024 loppupuolelta ja positiivinen kehitys jatkui vuoden 2026 alkupuolella. © Intrum Oy 2026

Korkea korkotaso hidastaa toipumista

Kuluttajien arkeen vaikuttaa edelleen korkea korkotaso. Euroopan keskuspankki on nostanut vuoden 2026 inflaatioennusteensa 3,0 prosenttiin ja reagoinut inflaatiopaineisiin koronnostoilla. Korkotason ennakoidaan pysyvän koholla loppuvuoden ajan, mikä voi hidastaa kotitalouksien ostovoiman ja kulutuksen vahvistumista.

Intrum Insight

Intrum Insight on luotonhallintayhtiö Intrum Oy:n neljännesvuosittain julkaisema katsaus Suomen taloustilanteesta. Katsaus yhdistää talouden yleistä tilannekuvaa sekä luotonhallinnan ja maksamisen tilastoja Intrumin laskunvälityksen ja perinnän datasta.

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