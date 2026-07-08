Aino-Kaisa Pekonen: Hallitus uhkaa luoda Suomeen kahdet lääkehoidot – yhdet rikkaille, toiset köyhille
10.7.2026 11:19:57 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen jätti tänään perjantaina eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kalliiden lääkkeiden Kela-korvattavuudesta. Pekonen pitää täysin kohtuuttomana Kelan korvauskäytännön muutosta, joka voi johtaa siihen, että kalliiden lääkkeiden saatavuus riippuu potilaan maksukyvystä ja hoitopaikasta.
Kela on ilmoittanut, ettei se 1.7.2026 alkaen myönnä uusia korvausoikeuksia tietyille kalliille lääkehoidoille, jos lääkehoito annetaan hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin tai HUS-yhtymän järjestämän sairaanhoidon yhteydessä. Muutos koskee muun muassa syöpähoidoissa ja muiden vaikeiden sairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Muutoksen taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön ohjausasiakirja.
– Tämä on törkeyden huippu. Syöpäsairaan tai muuta vakavaa sairautta sairastavan ihmisen hoito ei saa riippua siitä, riittävätkö rahat yksityiseen sairaanhoitoon. Jos sama lääke on korvattava yksityisellä mutta ei julkisella puolella, hallituksen on kerrottava, miten potilaiden yhdenvertaisuus toteutuu, Pekonen sanoo.
Pekonen muistuttaa, että perustuslaki turvaa ihmisten yhdenvertaisuuden ja velvoittaa julkista valtaa turvaamaan jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Hänen mukaansa muutos herättää vakavia kysymyksiä molempien toteutumisesta.
– Jos hyvinvointialueille siirretään yhtäkkiä valtava määrä kalliita lääkekustannuksia ilman lisärahoitusta, on aivan turha esittää, ettei tällä olisi vaikutuksia potilaisiin. Kyllä ihmiset ymmärtävät, mitä tapahtuu, kun vastuu sysätään alueille mutta rahat jätetään antamatta. Ne joutuvat priorisoimaan hoitoja pyövelin roolissa, Pekonen sanoo.
Kirjallisessa kysymyksessään Pekonen kysyy hallitukselta, miten se varmistaa, ettei Kelan päätös johda siihen, että osa potilaista jää ilman uusimpia ja kehittyneimpiä syöpä- ja muita lääkehoitoja. Lisäksi Pekonen kysyy, miten hallitus aikoo turvata potilaiden yhdenvertaisuuden tilanteessa, jossa sama lääke voi olla Kela-korvattava yksityisessä terveydenhuollossa mutta ei julkisessa terveydenhuollossa. Pekonen kysyy myös, aikooko hallitus kompensoida hyvinvointialueille Kelalta siirtyvät lääkekustannukset täysimääräisesti.
Yhteyshenkilöt
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
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